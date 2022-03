BingX introduceert innovatieve 'Spot-Grid-Copy'-trading, zodat iedereen consistente handelsstrategieën ermee kan uitvoeren

De strategieën zijn ingesteld door professionele handelaren, die een strenge screening door BingX ondergaan. Tot 8% van de winst van de volgers wordt aan de maker van de strategie gegeven, zodat deze gestimuleerd wordt zo efficiënt en effectief mogelijk te zijn. Gebruikers kunnen kiezen uit meerdere strategieën, die kunnen worden beoordeeld op beleggingsbedragen, in het verleden behaalde rendementen, op jaarbasis te verwachten rendementen en nog veel meer.

Voor nieuwe crypto-gebruikers is de 'Spot Grid Copy'-handel met name waardevol, omdat het moeiteloos werkt en eenvoudig in te stellen is. Het consistente inkomen kan ongelooflijk waardevol zijn, met name in een vlakke markt als die van begin 2022.

"We zijn erg blij met de lancering van onze 'Spot Grid Copy'-handelsfunctie. We hebben beloofd om onze gebruikers nieuwe geavanceerde functies te geven in 2022 en dat is precies wat we doen. In een sector waar innovatie op zijn hoogtepunt is, is het voor BingX van cruciaal belang om door middel van innovatie concurrerend te blijven. Zowel onze product- als marketingteams hebben zich onvermoeibaar voor deze ontwikkeling ingespannen om meer waarde toe te voegen voor handelaren, waarbij de spot-trading arena het epicenter is. We snappen dat om een pionier te zijn in deze branche verschillende voordelen heeft, waarvan we dan ook hopen te profiteren. Gebruikers kunnen alvast op zoek gaan naar meer 'spot trading'-paren die op de lijst staan en naar andere nieuwe, innovatieve tools van BingX." - Manager Public Relations & Communications bij BingX, Elvisco Carrington

Meer dan 300 spot-cryptovaluta, zoals Ape Coin, Chainlink, Shakita, STAKE , CVX en IDEX, zijn al op de BingX-lijst geplaatst met plannen om de spot-beleggingservaring voor gebruikers verder te optimaliseren.

