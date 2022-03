BingX lance un système innovant Spot Grid Copy Trading pour permettre à tout un chacun d'exécuter des stratégies de trading cohérentes

Les stratégies sont créées par des traders professionnels qui sont soumis à un contrôle strict par BingX. Jusqu'à 8 % des bénéfices des followers seront versés au créateur de la stratégie, ce qui l'incitera à être aussi efficace que possible. Les utilisateurs ont le choix entre plusieurs stratégies, qui peuvent être évaluées en fonction des montants investis, des rendements passés, des rendements annualisés prévus et de bien d'autres critères.

Pour les nouveaux utilisateurs de crypto-monnaies, le système Spot Grid Copy Trading est particulièrement précieux car il est facile à mettre en place et à oublier. Le revenu régulier peut être incroyablement précieux, surtout dans un marché plat comme celui début 2022.

« Nous sommes très heureux de lancer notre fonctionnalité Spot Grid Copy Trading. Nous avons promis d'offrir à nos utilisateurs de nouvelles fonctionnalités de pointe tout au long de l'année 2022 et c'est ce que nous faisons. Dans un secteur où l'innovation est à son plus haut, il est crucial pour BingX de rester compétitif grâce à l'innovation. Nos équipes de produits et de marketing ont travaillé sans relâche pour ajouter de la valeur pour les traders, l'épicentre étant le trading au comptant (spot trading). Nous comprenons également que le fait d'être un pionnier dans le secteur présente plusieurs avantages dont nous espérons tirer parti. Les utilisateurs peuvent s'attendre à ce que d'autres paires de transactions au comptant soient répertoriées, ainsi que d'autres outils innovants de BingX. » - Elvisco Carrington, directeur des relations publiques et de la communication chez BingX.

Plus de 300 crypto-monnaies au comptant telles que Ape Coin , Chainlink , Shakita , STAKE , CVX et IDEX ont déjà été répertoriées sur BingX et des plans sont en cours pour optimiser davantage l'expérience d'investissement au comptant pour les utilisateurs.

À propos de BingX

Fondée en 2018, BingX est une plateforme mondiale de trading d'actifs numériques, de spot et de dérivés qui propose un écosystème ouvert et centré sur l'utilisateur avec des fonctionnalités de négociation sociale intuitives. Créé pour enrichir l'ensemble du secteur des crypto-monnaies, BingX est un lieu sûr, fiable et convivial où les utilisateurs peuvent négocier leurs actifs préférés.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1774399/BingX.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1690963/BingX_Logo.jpg

SOURCE BingX