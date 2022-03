BingX wprowadza innowacyjny system Spot Grid Copy Trading, aby umożliwić powszechną realizację jednolitych strategii handlowych

Strategie zostały opracowane przez profesjonalnych traderów, którzy przeszli gruntowną weryfikację przez BingX. Twórcy strategii otrzymują do 8% od zysków obserwujących, co motywuje ich do jak największej efektywności i skuteczności. Użytkownicy mają do wyboru różnorodne koncepcje, które można oceniać według kwot inwestycji, dotychczasowych zysków, przewidywanych zysków rocznych i wielu innych.

Dla nowych użytkowników kryptowalut rozwiązanie Spot Grid Copy Trading jest szczególnie wartościowe, ponieważ po uruchomieniu jest ono bezobsługowe oraz można je łatwo skonfigurować. Stały dochód może być niezwykle wysoki, zwłaszcza na rynku o niskich wahaniach, jak na początku 2022 roku.

„Z ogromną radością wprowadzamy naszą funkcję Spot Grid Copy Trading. Zobowiązaliśmy się, że przez cały rok 2022 będziemy oferować naszym użytkownikom nowe zaawansowane funkcje i właśnie to robimy. W branży, w której innowacyjność jest najważniejsza, BingX musi pozostać konkurencyjna poprzez nowatorskie rozwiązania. Zarówno nasze zespoły ds. produktu, jak i marketingu pracowały niestrudzenie, aby dodać jeszcze więcej wartości dla traderów, przy czym głównym obszarem zainteresowania był rynek spot. Doskonale rozumiemy, że bycie pierwszym w branży ma szereg zalet, które mamy nadzieję wykorzystać. Użytkownicy mogą oczekiwać, że na giełdzie pojawi się jeszcze więcej par spot tradingowych oraz innych nowych i innowacyjnych narzędzi BingX" - powiedział Elvisco Carrington, dyrektor ds. public relations i komunikacji w BingX.

Ponad 300 kryptowalut spot, takich jak Ape Coin , Chainlink, Shakita , STAKE , CVX i IDEX jest już notowanych na BingX, jednocześnie planuje się dalszą optymalizację inwestycji spot dla użytkowników.

BingX

BingX to utworzona w 2018 roku międzynarodowa platforma handlu aktywami cyfrowymi, spot i instrumentami pochodnymi, która zapewnia skoncentrowany na użytkowniku i otwarty ekosystem z intuicyjnymi funkcjami handlu społecznościowego. Powstała w celu wzbogacenia całego sektora kryptowalutowego, BingX jest bezpiecznym, niezawodnym i przyjaznym dla użytkownika miejscem, w którym mogą oni handlować swoimi ulubionymi aktywami.

