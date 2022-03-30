BingX запускает инновационную технологию сеточного копи-трейдинга на спотовом рынке

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BingX

Mar 30, 2022, 08:07 ET

BingX запускает инновационную технологию сеточного копи-трейдинга на спотовом рынке (Spot Grid Copy Trading), позволяющую применять последовательные торговые стратегии

СИНГАПУР, 30 марта 2022 г. /PRNewswire/ -- BingX, ведущая платформа для социального трейдинга криптовалют, представила новую функцию сеточного копи-трейдинга на спотовом рынке, предлагающую пользователям беспрецедентную гибкость.

BingX Introduces Innovative Spot Grid Copy Trading to Let Anyone Execute Consistent Trading Strategies
BingX Introduces Innovative Spot Grid Copy Trading to Let Anyone Execute Consistent Trading Strategies

Как следует из названия, эта система сочетает в себе преимущества сеточного трейдинга и копи-трейдинга, используя стратегии профессиональных трейдеров для заработка на волатильности криптоактивов. Торговля сеткой аналогична обеспечению ликвидности на AMM DEX, поскольку она устанавливает постепенные ордера на покупку и продажу в определенном диапазоне цен. До тех пор, пока цена колеблется в пределах диапазона, пользователи могут получать надежную прибыль от этих колебаний.

Стратегии создаются профессиональными трейдерами, которые проходят строгий отбор BingX. До 8% прибыли подписчиков будет отдано создателем стратегии, стимулируя их быть максимально эффективными и результативными. Пользователям предоставляется возможность выбора различных стратегий, которые могут быть оценены по инвестиционным суммам, доходности в прошлом, прогнозируемой годовой доходности и многим другим параметрам.

Для новых криптопользователей сеточный копи-трейдинг на спотовом рынке особенно ценен, поскольку сетку легко настроить. Стабильный доход невероятно ценен, особенно на рынке с фиксированным диапазоном, как в начале 2022 года.

«Мы очень рады запуску нашей функции сеточного копи-трейдинга на спотовом рынке. В 2022 году мы пообещали предоставить нашим пользователям новые передовые функции, и мы делаем именно это. В отраслях, где инновации находятся на пике, для BingX крайне важно оставаться конкурентоспособными за счет инноваций. Наши специалисты по продукции и маркетингу неустанно трудились за кулисами, чтобы повысить ценность для трейдеров, и сделать сферу спотового трейдинга эпицентром. Мы также понимаем, что быть первопроходцем в отрасли дает ряд преимуществ, которыми мы надеемся воспользоваться. Пользователи могут рассчитывать на большее количество пар для спотового трейдинга, а также на другие новые инновационные инструменты от BingX». — директор по связям с общественностью и коммуникациям компании BingX, Элвиско Каррингтон (Elvisco Carrington)

Более 300 спотовых криптовалют, таких как Ape Coin, Chainlink, Shakita, STAKE, CVX и IDEX, уже зарегистрированы на BingX, и у нас есть планы по дальнейшей оптимизации опыта спотовых инвестиций для пользователей.

Информация о BingX 

Международная платформа для торговли цифровыми активами, спотами и деривативами  BingX, основанная в 2018 году, представляет собой открытую и ориентированную на пользователей экосистему с интуитивно понятными функциями социального трейдинга. BingX — это безопасное, надежное и удобное для пользователей место, созданное с целью обеспечения им возможности торговли своими любимыми активами.

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SOURCE BingX