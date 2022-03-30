BingX запускает инновационную технологию сеточного копи-трейдинга на спотовом рынке

Как следует из названия, эта система сочетает в себе преимущества сеточного трейдинга и копи-трейдинга, используя стратегии профессиональных трейдеров для заработка на волатильности криптоактивов. Торговля сеткой аналогична обеспечению ликвидности на AMM DEX, поскольку она устанавливает постепенные ордера на покупку и продажу в определенном диапазоне цен. До тех пор, пока цена колеблется в пределах диапазона, пользователи могут получать надежную прибыль от этих колебаний.

Стратегии создаются профессиональными трейдерами, которые проходят строгий отбор BingX. До 8% прибыли подписчиков будет отдано создателем стратегии, стимулируя их быть максимально эффективными и результативными. Пользователям предоставляется возможность выбора различных стратегий, которые могут быть оценены по инвестиционным суммам, доходности в прошлом, прогнозируемой годовой доходности и многим другим параметрам.

Для новых криптопользователей сеточный копи-трейдинг на спотовом рынке особенно ценен, поскольку сетку легко настроить. Стабильный доход невероятно ценен, особенно на рынке с фиксированным диапазоном, как в начале 2022 года.

«Мы очень рады запуску нашей функции сеточного копи-трейдинга на спотовом рынке. В 2022 году мы пообещали предоставить нашим пользователям новые передовые функции, и мы делаем именно это. В отраслях, где инновации находятся на пике, для BingX крайне важно оставаться конкурентоспособными за счет инноваций. Наши специалисты по продукции и маркетингу неустанно трудились за кулисами, чтобы повысить ценность для трейдеров, и сделать сферу спотового трейдинга эпицентром. Мы также понимаем, что быть первопроходцем в отрасли дает ряд преимуществ, которыми мы надеемся воспользоваться. Пользователи могут рассчитывать на большее количество пар для спотового трейдинга, а также на другие новые инновационные инструменты от BingX». — директор по связям с общественностью и коммуникациям компании BingX, Элвиско Каррингтон (Elvisco Carrington)

Более 300 спотовых криптовалют, таких как Ape Coin, Chainlink, Shakita, STAKE, CVX и IDEX, уже зарегистрированы на BingX, и у нас есть планы по дальнейшей оптимизации опыта спотовых инвестиций для пользователей.

Информация о BingX

Международная платформа для торговли цифровыми активами, спотами и деривативами BingX, основанная в 2018 году, представляет собой открытую и ориентированную на пользователей экосистему с интуитивно понятными функциями социального трейдинга. BingX — это безопасное, надежное и удобное для пользователей место, созданное с целью обеспечения им возможности торговли своими любимыми активами.

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SOURCE BingX