BingX lança o inovador Spot Grid Copy Trading para possibilitar que qualquer pessoa execute estratégias consistentes de trading

Como o nome sugere, o sistema combina os benefícios do Grid trading aos do Copy trading, utilizando estratégias de traders profissionais para ganhar dinheiro com a volatilidade de ativos de criptomoedas. O Grid trading oferece liquidez semelhante ao das DEXs com AMM, uma vez que estabelece ordens graduais de compra e venda em uma faixa definida de preços. Enquanto o preço oscilar dentro da faixa, os usuários poderão obter lucros confiáveis com essas flutuações.

As estratégias são definidas por traders profissionais que passam por uma triagem rigorosa na BingX. Até 8% do lucro dos seguidores será repassado ao criador da estratégia, incentivando-o a ser o mais eficiente e eficaz possível. Os usuários recebem uma seleção de várias estratégias, que podem ser avaliadas com base no montante do investimento, retornos passados, retornos anuais projetados e muitos outros aspectos.

Para novos usuários de criptomoedas, o Spot Grid Copy Trading é ainda mais valioso, uma vez que sua configuração é simples e não requer acompanhamento posterior. A renda consistente pode ser incrivelmente vantajosa, especialmente quando o mercado está estável como no início de 2022.

"Estamos muito entusiasmados com o lançamento do nosso recurso Spot Grid Copy Trading. Prometemos oferecer novos recursos de ponta aos nossos usuários ao longo de 2022 e isso é exatamente o que estamos fazendo. Em um setor em que a inovação está no auge, é crucial que a BingX continue competitiva por meio da inovação. Nossas equipes de produto e marketing têm trabalhado incansavelmente nos bastidores para agregar mais valor aos traders, com o cenário de spot trading como epicentro. Também entendemos que ser pioneiro no setor proporciona várias vantagens que esperamos aproveitar. Os usuários podem aguardar novas listagens de pares de spot trading, bem como outras novas ferramentas inovadoras da BingX." - Elvisco Carrington, diretor de relações públicas e comunicações da BingX

Mais de 300 criptomoedas spot como Ape Coin, Chainlink, Shakita, STAKE, CVX e IDEX já foram listadas na BingX com planos em andamento para otimizar ainda mais a experiência de investimento no mercado spot para os usuários.

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma plataforma global de negociação de ativos digitais, spots e derivativos que oferece um ecossistema aberto e centrado no usuário com recursos de social trading intuitivos. Desenvolvida para valorizar todo o setor de criptomoedas, a BingX é um espaço seguro, confiável e prático para os seus usuários utilizarem e negociarem os seus ativos favoritos.

