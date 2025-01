CES 2025 : JMGO présente l'avenir des projecteurs avec l'innovation « Lumineux, même en plein soleil », alimentée par l'IA

LAS VEGAS, 3 janvier 2025 /PRNewswire/ -- JMGO, leader de la technologie optique, s'apprête à dévoiler ses dernières avancées en matière de projection lors du CES 2025. Situé au stand 21636 du Las Vegas Convention Center, JMGO a pour thème - Lumineux, même en plein soleil - pour mettre en valeur ses projecteurs laser à longue focale et à ultra-courte focale à la pointe de la technologie. Grâce à la technologie avancée du triple laser, aux fonctions intelligentes pilotées par l'IA et à la conception du cardan électrique intelligent, les solutions de JMGO offrent des performances exceptionnelles dans un environnement lumineux, repoussant ainsi les limites de la technologie de projection intelligente.

image

Principales pièces maîtresses : façonner l'avenir de la projection

JMGO présente trois produits révolutionnaires, qui représentent des avancées dans la technologie du triple laser, la fonctionnalité de l'IA et le design industriel :

O2S Ultra 4K : le plus petit téléviseur laser au monde, combinant une projection à ultra-courte focale avec une esthétique moderne, offrant des visuels 4K époustouflants à seulement 5,75 pouces de distance pour projeter un écran de 100 pouces.

le plus petit téléviseur laser au monde, combinant une projection à ultra-courte focale avec une esthétique moderne, offrant des visuels 4K époustouflants à seulement 5,75 pouces de distance pour projeter un écran de 100 pouces. N3 Ultra Max : un projecteur laser de pointe alimenté par l'IA et doté de la technologie triple laser MALC™ 3.0, qui excelle en matière de luminosité, de contraste et de précision des couleurs, avec un cardan électrique alimenté par l'AI et un zoom optique pour une flexibilité ultime.

un projecteur laser de pointe alimenté par l'IA et doté de la technologie triple laser MALC™ 3.0, qui excelle en matière de luminosité, de contraste et de précision des couleurs, avec un cardan électrique alimenté par l'AI et un zoom optique pour une flexibilité ultime. N1S Ultimate 4K : le modèle mondial phare de JMGO, qui établit une nouvelle référence en matière de luminosité, de gamme de couleurs et de contraste pour les projecteurs laser.

Nouveaux communiqués : extension de la gamme Google TV

Sur le site du CES 2025, JMGO présente ses derniers produits Google TV du premier trimestre 2025, le N1S 4K, un mini-projecteur laser 4K UHD triple laser lancé en ligne en mars, le N1S SE, un modèle exclusif hors ligne doté de la technologie à triple laser et de Google TV, et le N1S Nano, un projecteur LED à cardan abordable pour les marchés hors ligne. La gamme comprend également des modèles existants tels que le N1S Ultra 4K, le N1S Pro 4K, le N1S Infinity 4K, le N1S et le PicoFlix portable.

Pionnier du marché de la projection laser à ultra-courte focale

JMGO s'apprête à transformer le marché des projecteurs à ultra-courte focale avec le lancement du plus petit projecteur triple laser, l'O2S Ultra, au quatrième trimestre 2025. Intégrant une technologie modulaire de pointe dans un design compact et élégant, ce projecteur 4K avec Dolby Vision établit une nouvelle norme en matière de divertissement à domicile grâce à son approche immersive, intelligente et peu encombrante.

Expériences interactives sur site et cadeaux

Le stand de JMGO présentera une démonstration captivante de « danse robotique » à l'aide du cardan électrique alimenté par l'IA du N3 Ultra Max, offrant aux visiteurs un aperçu de sa précision et de son design futuriste. Les participants peuvent également scanner un code QR pour suivre JMGO sur les réseaux sociaux et recevoir un sac à dos en toile gratuit.

Détails de l'événement

JMGO présente ses dernières innovations, notamment le N3 Ultra Max, l'O2S Ultra 4K, le N1S Ultimate 4K et d'autres produits passionnants de sa gamme 2025. L'événement aura lieu du 7 au 10 janvier 2025 au Central Hall, stand 21636, du Las Vegas Convention Center (LVCC).

À propos de JMGO

Fondé en 2011, JMGO se consacre à la création d'expériences immersives sur grand écran qui allient portabilité, design et performance. Grâce à une technologie optique de pointe, l'entreprise s'efforce de fournir des solutions de divertissement à domicile polyvalentes et de haute qualité à un public mondial.

Contact avec les médias : Lucas Xu, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2589490/image.jpg