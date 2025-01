CES 2025: JMGO präsentiert Zukunft der Projektoren mit KI-gesteuerter Innovation „Bright, Even in Sunlight"

LAS VEGAS, 3. Januar 2025 /PRNewswire/ -- JMGO, ein führendes Unternehmen im Bereich der optischen Technologie, wird auf der CES 2025 seine neuesten Fortschritte bei Projektoren vorstellen. Am Stand 21636 im Las Vegas Convention Center präsentiert JMGO unter dem Motto Bright, Even in Sunlight seine innovativen Langdistanz- und Ultrakurzdistanz-Laserprojektoren. Angetrieben von fortschrittlicher Triple-Lasertechnologie, KI-gesteuerten intelligenten Funktionen und einem intelligenten elektrischen Gimbal-Design liefern die Lösungen von JMGO eine außergewöhnliche Leistung in hellen Umgebungen und erweitern die Grenzen der intelligenten Projektionstechnologie.

image

Die Messe-Highlights von JMGO: Die Zukunft der Projektion gestalten

JMGO stellt drei bahnbrechende Produkte vor, die einen Durchbruch in den Bereichen Triple-Lasertechnologie, KI-Funktionalität und Industriedesign darstellen:

O2S Ultra 4K : Der kleinste Laserfernseher der Welt kombiniert Ultrakurzdistanzprojektion (Ultra-Short Throw) mit moderner Ästhetik und liefert atemberaubende 4K -Bilder aus nur 14,5 cm (5,75 Zoll) Entfernung auf einem projizierten 100-Zoll-Bildschirm.

Der kleinste Laserfernseher der Welt kombiniert Ultrakurzdistanzprojektion (Ultra-Short Throw) mit moderner Ästhetik und liefert atemberaubende -Bilder aus nur 14,5 cm (5,75 Zoll) Entfernung auf einem projizierten 100-Zoll-Bildschirm. N3 Ultra Max: Ein hochmoderner, KI-gesteuerter Laserprojektor mit MALC™ 3.0-Dreifach-Lasertechnologie, der sich durch Helligkeit, Kontrast und Farbgenauigkeit auszeichnet, mit KI-gesteuertem elektrischem Gimbal und optischem Zoom für ultimative Flexibilität.

Ein hochmoderner, KI-gesteuerter Laserprojektor mit MALC™ 3.0-Dreifach-Lasertechnologie, der sich durch Helligkeit, Kontrast und Farbgenauigkeit auszeichnet, mit KI-gesteuertem elektrischem Gimbal und optischem Zoom für ultimative Flexibilität. N1S Ultimate 4K : Das weltweite Flaggschiff von JMGO, das neue Maßstäbe bei Helligkeit, Farbumfang und Kontrast für Laserprojektoren setzt.

Weitere neue Angebote: Erweiterung des Google TV-Angebots

Auf der CES 2025 stellt JMGO seine neuesten Google TV-Produkte für das erste Quartal 2025 vor: den N1S 4K, einen Mini 4K UHD Triple-Laser-Projektor, der im März online eingeführt wird, den N1S SE, ein exklusives Offline-Modell mit Triple-Laser-Technologie und Google TV, und den N1S Nano, einen erschwinglichen LED-Projektor mit Gimbal für Offline-Märkte. Die Produktpalette umfasst auch bestehende Modelle wie den N1S Ultra 4K, N1S Pro 4K, N1S Infinity 4K, N1S und den tragbaren PicoFlix.

Pionierarbeit auf dem Markt für Ultrakurzdistanz-Laserprojektionen

Mit der Einführung des kleinsten Triple-Laserprojektors O2S Ultra im vierten Quartal 2025 wird JMGO den Markt für Ultrakurzdistanzprojektoren verändern. Dieser 4K-Projektor mit Dolby Vision integriert modernste modulare Technologie in einem kompakten und elegant designten Gehäuse und setzt mit seinem immersiven, intelligenten und platzsparenden Ansatz einen neuen Standard für Home Entertainment.

Interaktive Vor-Ort-Erlebnisse und Giveaways

Am Stand von JMGO wird eine faszinierende „Robotertanz"-Demonstration mit dem KI-gesteuerten elektrischen Gimbal des N3 Ultra Max zu sehen sein, die Besucherinnen und Besuchern einen Einblick in seine Präzision und sein futuristisches Design bietet. Außerdem können Besucherinnen und Besucher einen QR-Code scannen, um JMGO in den sozialen Medien zu folgen und einen kostenlosen Canvas-Rucksack zu erhalten.

Einzelheiten zur Veranstaltung

JMGO stellt seine neuesten Innovationen vor, darunter die N3 Ultra Max, O2S Ultra 4K, N1S Ultimate 4K und andere spannende Produkte aus der Produktreihe 2025. Die Veranstaltung findet vom 7. bis 10. Januar 2025 am Stand des Unternehmens (Central Hall, Stand 21636) im Las Vegas Convention Center (LVCC) statt.

Informationen zu JMGO

Das 2011 gegründete Unternehmen JMGO widmet sich der Entwicklung immersiver Großbildschirmerlebnisse, die Mobilität, Design und Leistung miteinander verbinden. Mit modernster optischer Technologie ist JMGO bestrebt, vielseitige, qualitativ hochwertige Home-Entertainment-Lösungen für ein weltweites Publikum anzubieten.

Medienkontakt: Lucas Xu, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2589490/image.jpg