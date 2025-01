CES 2025: JMGO presenta il futuro dei proiettori con l'innovazione "Luminosità, anche alla luce del sole" basata sull'AI

LAS VEGAS, 3 gennaio 2025 /PRNewswire/ -- JMGO, azienda leader nella tecnologia ottica, si prepara a presentare al CES 2025 gli ultimi progressi compiuti in materia di proiezione. Allo stand 21636 del Las Vegas Convention Center, JMGO presenta il tema - Luminosità, anche alla luce del sole - per puntare i riflettori sugli avanzati proiettori laser a corto e a lungo raggio dell'azienda. Grazie all'avanzata tecnologia a triplo laser, alle funzionalità intelligenti basate sull'AI e al design intelligente del gimbal elettrico, le soluzioni JMGO garantiscono performance eccezionali in ambienti luminosi, oltrepassando i confini della tecnologia di proiezione intelligente.

image

I punti di forza: plasmare il futuro della proiezione

JMGO presenta tre prodotti rivoluzionari che rappresentano novità assolute nella tecnologia a triplo laser, nella funzionalità AI e nel design industriale:

O2S Ultra 4K : il televisore laser più piccolo al mondo, che unisce la proiezione a raggio ultra-corto con un'estetica moderna, offrendo immagini 4K straordinarie da una distanza di soli 5,75 pollici, per proiezioni su schermi da 100 pollici.

il televisore laser più piccolo al mondo, che unisce la proiezione a raggio ultra-corto con un'estetica moderna, offrendo immagini straordinarie da una distanza di soli 5,75 pollici, per proiezioni su schermi da 100 pollici. N3 Ultra Max: un proiettore laser all'avanguardia, basato sull'AI, con tecnologia MALC™ 3.0 a triplo laser che eccelle in luminosità, contrasto e precisione del colore, con gimbal elettrico AI e zoom ottico, per la massima flessibilità.

un proiettore laser all'avanguardia, basato sull'AI, con tecnologia MALC™ 3.0 a triplo laser che eccelle in luminosità, contrasto e precisione del colore, con gimbal elettrico AI e zoom ottico, per la massima flessibilità. N1S Ultimate 4K : il modello globale di punta di JMGO, che imposta un nuovo punto di riferimento in termini di luminosità, gamma cromatica e contrasto per i proiettori laser.

Nuovi rilasci: ampliamento della gamma di Google TV

Al CES 2025, JMGO presenterà i suoi ultimi prodotti Google TV del primo trimestre del 2025: l'N1S 4K, un proiettore Mini 4K UHD a triplo laser che verrà lanciato online a marzo, l'N1S SE, un modello esclusivo per i mercati offline con tecnologia a triplo laser e Google TV, e l'N1S Nano, un proiettore LED gimbal conveniente per i mercati offline. La gamma comprende anche modelli già esistenti come N1S Ultra 4K, N1S Pro 4K, N1S Infinity 4K, N1S e il portatile PicoFlix.

Pioniere nel mercato della proiezione laser a raggio ultra corto

JMGO è pronta a trasformare il mercato della proiezione a focale ultra corto con il lancio di O2S Ultra, il proiettore a triplo laser di formato più compatto, nel quarto trimestre del 2025. Integrando la tecnologia modulare all'avanguardia in un design compatto ed elegante, questo proiettore 4K con Dolby Vision fissa un nuovo standard per l'intrattenimento domestico con il suo approccio immersivo, intelligente e salvaspazio.

Esperienze interattive in loco e omaggi

Lo stand di JMGO presenterà un'irresistibile dimostrazione di "danza robotica" utilizzando il gimbal elettrico basato sull'AI del modello N3 Ultra Max, offrendo ai visitatori un assaggio della sua precisione e del suo design futuristico. I partecipanti inoltre potranno scansionare un codice QR per seguire JMGO sui social media e ricevere in omaggio uno zaino in tela.

Dettagli dell'evento

JMGO presenta le sue ultime innovazioni, tra cui N3 Ultra Max, O2S Ultra 4K, N1S Ultimate 4K e altri entusiasmanti prodotti della sua gamma 2025. L'evento si svolgerà dal 7 al 10 gennaio 2025 presso la Central Hall - Stand 21636 del Las Vegas Convention Center (LVCC).

Informazioni su JMGO

Fondata nel 2011, JMGO si dedica alla creazione di esperienze immersive su grande schermo che coniugano portabilità, design e prestazioni. Grazie alla sua tecnologia ottica all'avanguardia, JMGO si impegna per fornire soluzioni di intrattenimento domestico versatili e di alta qualità per un pubblico globale.

Contatto con i media: Lucas Xu, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2589490/image.jpg