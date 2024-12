CHiQ et le champion olympique Andreas Wellinger s'associent pour conquérir les pistes de la Coupe du monde de saut à ski FIS

BERLIN, 16 décembre 2024 /PRNewswire/ -- La Coupe du monde de saut à ski masculin FIS a récemment débuté à Titisee-Neustadt, en Allemagne. En tant que partenaire officiel de l'événement, CHiQ a présenté une image de marque mêlant harmonieusement intelligence et élégance lors de ce spectacle glacial. Avec l'ambassadeur de la marque et champion olympique de saut à ski Andreas Wellinger, CHiQ s'est forgé une présence légendaire sur les pentes enneigées, mettant en avant son allure et sa vigueur internationales.

En tant que marque d'appareils électroménagers intelligents mondialement reconnue, CHiQ adopte invariablement la philosophie de la marque qui consiste à intégrer « l'intelligence au style » dans la vie de tous les jours. En septembre, Andreas a participé au salon IFA en tant qu'ambassadeur de la marque CHiQ, où cette dernière a annoncé sa collaboration avec la Coupe du monde de saut à ski FIS, le Deutscher Skiverband e.V. (DSV) et Andreas lui-même. À la suite de cette annonce, CHiQ a récemment dévoilé une vidéo d'image de marque en collaboration avec Andreas. Cette vidéo célèbre la joie des sports de neige et de glace, afin de créer des liens avec les passionnés du monde entier et de souligner le charme unique et l'attrait mondial de CHiQ.

Pendant les événements de la Coupe du monde, CHiQ a renforcé la visibilité de sa marque avec une série d'affichages publicitaires, tout en créant une expérience immersive de carnaval de ski qui a attiré des dizaines de passionnés.

Pour renforcer sa présence sur le marché et présenter sa gamme de produits innovants, CHiQ a récemment lancé la série M9 de téléviseurs QLED en Europe, les modèles QLED 4K de la série étant dotés d'un taux de rafraîchissement élevé DLG de 120 Hz et d'une compensation de mouvement MEMC pour des images nettes et rapides. Ses réfrigérateurs multi-portes populaires, y compris les modèles croisés et côte à côte, sont dotés d'un contrôle électronique de la température et de zones variables Care+ Space pour répondre à divers besoins. L'élégant lave-linge ColorLuxe, doté de commandes intelligentes, offre une expérience de lavage révolutionnaire. Lors du Black Friday, qui marque traditionnellement le début de la saison des achats de Noël en Europe, les téléviseurs et réfrigérateurs CHiQ se sont classés parmi les 10 meilleures ventes sur plusieurs sites Amazon, avec des chiffres de vente en hausse de près de 20 % par rapport à la même date les années précédentes, ce qui souligne la position dominante de la marque sur le marché de la région.

Au fil des ans, le parcours de mondialisation de la société mère de CHiQ, Changhong, a évolué, passant de la simple exportation de produits à la création de synergies mondiales en matière de ressources. Ce parcours inclut désormais la diversification des produits, des technologies, des talents, des capitaux et des marques. Le parrainage d'épreuves de ski n'est pas seulement une incursion triomphale dans le marketing sportif, c'est aussi une démarche stratégique visant à attirer et à captiver les jeunes. Récemment, Changhong a suscité la passion des sports d'hiver chez les consommateurs chinois en s'associant à la Coupe du monde de snowboard et de freeski Big Air FIS, tandis que CHiQ a profité de la plateforme internationale de la Coupe du monde de saut à ski FIS pour projeter une image de marque dynamique, élégante et globale. La stratégie de marketing axée sur les sports d'hiver souligne la perspective mondiale de Changhong et le lien étroit qu'elle entretient avec un public plus jeune.

À l'avenir, CHiQ devrait intensifier ses efforts de marketing sportif à l'échelle mondiale, en exploitant une technologie de pointe et un design supérieur pour développer des appareils ménagers encore plus innovants qui améliorent la vie de tous les jours. En partenariat avec ses consommateurs du monde entier, CHiQ se consacre à la poursuite audacieuse des rêves et à la construction d'un avenir meilleur.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2581780/CHiQ_Partners_Olympic_Champion_Andreas_Wellinger_Team_Up_Conquer_Slopes.jpg

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=e3JT4yh00hE