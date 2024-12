CHiQ collabora con il campione olimpico Andreas Wellinger per conquistare le piste alla Coppa del mondo di salto con gli sci FIS

BERLINO, 16 dicembre 2024 /PRNewswire/ -- La Coppa del mondo di salto con gli sci maschile FIS è iniziata di recente a Titisee-Neustadt, in Germania. In occasione di questo spettacolo sulla neve, CHiQ, partner ufficiale dell'evento, ha presentato un'immagine del marchio che fonde perfettamente intelligenza ed eleganza. Insieme all'ambasciatore del marchio e campione olimpico di salto con gli sci Andreas Wellinger, CHiQ ha mostrato sulle piste innevate una presenza leggendaria, ribadendo il suo fascino e il suo vigore internazionali.

CHiQ, marchio di elettrodomestici smart apprezzati in tutto il mondo, vive costantemente la filosofia del marchio, ovvero integrare il motto "Smart with Style" nella vita di tutti i giorni. A settembre, Andreas ha partecipato alla fiera IFA in qualità di testimonial del marchio CHiQ; in quell'occasione, CHiQ ha annunciato la sua collaborazione con la Coppa del mondo di salto con gli sci FIS, con il Deutscher Skiverband e.V. (DSV) e con lo stesso Andreas. Dopo l'annuncio, CHiQ ha recentemente presentato un video di presentazione del marchio in collaborazione con Andreas. Un video che celebra l'emozione degli sport sulla neve e sul ghiaccio, parlando agli appassionati di tutto il mondo e sottolineando il fascino unico e l'attrattiva globale di CHiQ.

Durante gli eventi della Coppa del Mondo, CHiQ ha migliorato la visibilità del marchio con una serie di espositori pubblicitari, creando al contempo una giocosa esperienza sciistica immersiva che ha attirato decine di appassionati.

Per rafforzare ulteriormente la propria presenza sul mercato e presentare la sua innovativa gamma di prodotti, CHiQ ha recentemente lanciato in Europa la serie M9 di TV QLED, con i modelli QLED 4K della serie dotati di elevata frequenza di aggiornamento DLG di 120 Hz e compensazione del movimento MEMC per immagini nitide e ad alta velocità. I suoi famosi frigoriferi multiporta, tra cui i modelli combinati e side-by-side, sono dotati di controllo elettronico della temperatura e di zone variabili Care+ Space per soddisfare diverse esigenze. L'elegante lavatrice ColorLuxe, dotata di comandi intelligenti, offre un'esperienza di lavaggio rivoluzionaria. In occasione del Black Friday, che in Europa segna tradizionalmente l'inizio della stagione degli acquisti natalizi, i televisori e i frigoriferi CHiQ si sono classificati tra i 10 prodotti più venduti su diversi siti Amazon, con numeri di vendita in aumento di quasi il 20% rispetto a quelli dello stesso giorno degli anni precedenti, evidenziando il predominio del marchio nel mercato della regione.

Nel corso degli anni, il percorso di globalizzazione della società madre di CHiQ, Changhong, si è evoluto passando dalla semplice esportazione di prodotti alla creazione di sinergie a livello mondiale in termini di risorse. Questo percorso ora include la diversificazione di prodotti, tecnologia, talento, capitale e marchio. La sponsorizzazione di eventi sciistici non rappresenta solo un'incursione trionfale nel marketing sportivo, ma anche una mossa strategica per coinvolgere e affascinare le fasce demografiche più giovani. Di recente, Changhong ha ravvivato la passione per gli sport invernali tra i consumatori cinesi stringendo una partnership con la Coppa del Mondo FIS di Snowboard e Freeski Big Air, mentre CHiQ ha sfruttato la piattaforma internazionale della Coppa del Mondo FIS di salto con gli sci per presentare un'immagine del marchio dinamica, elegante e globale. La focalizzazione sulla strategia di marketing degli sport invernali sottolinea la prospettiva globale di Changhong e il forte legame con il pubblico più giovane.

In futuro, CHiQ intende ampliare le sue iniziative di marketing sportivo a livello globale, sfruttando tecnologie all'avanguardia e un design di livello superiore per sviluppare elettrodomestici ancora più innovativi che migliorino la vita di tutti i giorni. In collaborazione con i suoi consumatori in tutto il mondo, CHiQ si impegna a inseguire con coraggio i propri sogni e a dare forma a un futuro più luminoso.

