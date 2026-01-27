Fira de Barcelona: Barcelona zal de toekomst van Europa's industriële energieopslag verbinden in een nieuw evenement

BARCELONA, Spanje, 27 januari 2026 /PRNewswire/ -- Volgend najaar wordt in de Catalaanse hoofdstad een nieuw Europees evenement gehouden waarop de nieuwste innovaties in batterijen en energieopslagsystemen voor industriële toepassingen en grote infrastructuur zullen worden gepresenteerd. Van 8 tot 9 september brengt Battery & Energy Storage Tech Europe meer dan honderd bedrijven en tweeduizend experts samen op Fira de Barcelona met als doel het bedrijfsleven te stimuleren, Het ontdekken van kansen en het analyseren van de belangrijkste uitdagingen in een strategische sector om de overgang naar een duurzamer energiemodel te versnellen en de transformatie van de Europese industrie te stimuleren.

Battery & Energy Storage Tech Europe, georganiseerd door Fira de Barcelona in samenwerking met 104-Media, is gepositioneerd als een strategisch platform om de industriële en energie-onafhankelijkheid van het continent te bevorderen, in een tijd waarin Europa ernaar streeft de afhankelijkheid van het buitenland te verminderen en een leidende rol te spelen in opkomende technologische toepassingen.

Daarvoor zal het evenement de meest ontwrichtende ontwikkelingen presenteren die de waardeketen van de sector stimuleren: van nieuwe materialen en productieprocessen tot management- en recyclingsystemen, met toepassingen zoals opslag op netformaat, langdurige energiesystemen, lucht- en ruimtevaarttechnologieën, drones, spoorvervoer en maritieme elektrificatie.

"Battery Tech Europe is ontstaan met als doel het ontmoetingspunt te zijn voor bedrijven, professionals en experts waar de grote uitdagingen van de sector worden geanalyseerd, zakelijke kansen worden gecreëerd en allianties worden bevorderd die de ontwikkeling van een belangrijke sector voor de toekomst van Europa bevorderen", benadrukt de directeur van het conferentieprogramma, Ken Davies.

Het nieuwe evenement zal honderd exposanten uit heel Europa bijeenbrengen op de Fira de Barcelona aan de Gran Via, waaronder toonaangevende technologiebedrijven, R & D-centra en start-ups die de volgende generatie geavanceerde materialen, ontwikkelings- en productietechnologieën, ontwerp- en batterijbeheersystemen, levenscyclusbeheer, digitale paspoorten en recyclingtechnologie zullen presenteren.

Battery Tech & Energy Storage Europe zal deze tentoonstellingsruimte combineren met een internationaal congres dat zich zal richten op belangrijke kwesties zoals intelligentie toegepast op batterijbeheer, het ontwerpen van duurzame systemen en nieuwe investeringsstrategieën om het Europese concurrentievermogen te versterken. Daarnaast biedt het netwerkruimtes en presentaties van innovatieve projecten die de sector, het onderzoek en de overheidsdiensten met elkaar verbinden.

Met dit nieuwe evenement versterkt Fira de Barcelona zijn inzet voor strategische en toekomstgerichte sectoren en consolideert de Catalaanse hoofdstad als een ontmoetingspunt voor de energiesector.