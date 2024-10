GITEX GLOBAL 2024: Huawei lanceert een reeks industriële digitale en intelligente transformatieoplossingen en vlaggenschipproducten

DUBAI, UAE, 17 oktober 2024 /PRNewswire/ -- Met als thema Accelerate Industrial Digitalization and Intelligence neemt Huawei als Diamond Sponsor deel aan de GITEX GLOBAL 2024. Huawei organiseerde de Industrial Digital and Intelligent Transformation Summit en lanceerde gezamenlijke oplossingen met partners voor tien industrieën, en een reeks nieuwe vlaggenschipproducten, ontworpen om klanten te ondersteunen bij het verbeteren van digitale en intelligente transformatie.

Non-stop innoveren om klanten te helpen te welslagen, lokale partners in te schakelen en lokaal talent te cultiveren

Huawei @ GITEX GLOBAL 2024

Li Peng, Corporate Senior Vice President, President ICT Sales & Service, Huawei, hield een openingstoespraak op de conferentie. "We combineren onze sterke punten op het gebied van netwerken, opslag, rekenkracht, cloud en energie," zei Li. "We werken samen met partners om nieuwe digitale en intelligente infrastructuur te bouwen."

Li beschreef in detail hoe Huawei de referentiearchitectuur voor de intelligente transformatie van industrieën in de praktijk heeft gebracht om klanten toonaangevende en aanpasbare oplossingen te bieden.

Zonder onze partners zouden wij dit niet hebben kunnen presteren," vervolgde Li. "We zetten ons in om een gezond, open en wederzijds voordelig partnerecosysteem op te bouwen. We hebben wereldwijd ook 14 OpenLabs opgericht om gezamenlijke innovatie met lokale oplossingspartners te ondersteunen.

Li legde uit hoe Huawei non-stop innoveert om partners te voorzien van lichtgewicht oplossingen, verkoopbare producten, end-to-end business enablement services en efficiënte digitale platforms om hen te helpen kmo's onafhankelijker, eenvoudiger en effectiever te bedienen.

Tot slot belichtte hij de inspanningen van Huawei om lokaal digitaal talent te helpen ontwikkelen en het ecosysteem van de industrie te bevorderen, wat de sleutel is tot duurzame groei. " Huawei is klaar en bereid om de krachten te bundelen met meer klanten en partners om industriële digitale en intelligente transformatie mogelijk te maken en meer voordelen te brengen voor het leven en werk van mensen over de hele wereld," voegde Li eraan toe.

Versnelde industriële digitalisering en intelligentie voor een productiviteitssprong

Tijdens zijn keynote speech benadrukte Leo Chen, Corporate Senior Vice President en President Enterprise Sales van Huawei, dat AI en 5G-A behoren tot de next-gen technologieën die de vierde industriële revolutie aandrijven, wat een belangrijke sprong voorwaarts in productiviteit zal opleveren. Deze transformatie brengt echter ook uitdagingen met zich mee op het gebied van infrastructuur, industriële toepassingen en ecosystemen voor talent. Huawei zet zich in om zijn unieke voordelen te gebruiken om klanten en partners te helpen slagen in het intelligente tijdperk.

Huawei zal zijn full-stack capaciteiten op het gebied van connectiviteit, opslag, computing en cloud blijven inzetten om industrieën te helpen bij het bouwen van AI-ready ICT-infrastructuur.

Huawei heeft de Amplifying Industrial Digitalization & Intelligence Practice White Paper gepubliceerd, met meer dan 100 succesverhalen die klanten kunnen raadplegen tijdens hun eigen transformatie.

Huawei is van plan om het Huawei-partnersamenwerkingssysteem te versterken en een digitaal en intelligent talentenecosysteem te cultiveren. Huawei heeft samen met IDC een nieuwe Global Digital Index (GDI) ontwikkeld om klanten kwantitatieve evaluatie-indicatoren voor transformatie te bieden.

ICT-infrastructuur van de volgende generatie bouwen

David Shi, Vice President ICT Marketing and Solution Sales, Huawei, benadrukte het belang van het bouwen van een solide ICT-infrastructuur voor bedrijven om te slagen in het intelligente tijdperk. Hij legde de focus op twee belangrijke punten om deze transformatie te versnellen: de popularisering van ICT-infrastructuur in de versnelling zetten en de monetisatie versnellen. "Alleen door nauw samen te werken met onze klanten en partners kunnen we echt intelligentie naar alle industrieën brengen," aldus Shi.

Door de popularisering van ICT-infrastructuur te versnellen, kunnen meer partners en klanten ICT-infrastructuur naadloos integreren, er toegang toe krijgen en ze gebruiken, zodat het mee kan evolueren met de bedrijfsbehoeften. Huawei heeft vier principes voorgesteld om het bouwen en gebruiken van ICT-infrastructuur te vereenvoudigen: eenvoudig te integreren, te openen, te gebruiken en te evolueren. Deze vergemakkelijken het wijdverspreide gebruik van ICT-infrastructuur in gebruikelijke scenario's zoals campussen, WAN's en datacenters.

Huawei heeft vlaggenschipproducten en portfolio's uitgebracht en HUAWEI eKit producten ontwikkeld, die fungeren als een krachtig hulpmiddel voor digitale transformatie door efficiëntere integratie en gebruik mogelijk te maken.

Het versnellen van monetisatie betekent het versnellen van service-innovatie en waardecreatie door middel van technologieën, het integreren van technologieën en scenario's en samenwerken om en bloeiend partnerecosysteem op te bouwen dat continue bedrijfsgroei ondersteunt.

Huawei werkte samen met partners om digitale en intelligente transformatie-oplossingen te onthullen voor tien industrieën, waaronder de National Government Cloud Solution, ICT Talent Cultivation Solution, enz.

Samen groeien, winnen in het Intelligente Tijdperk

Het "SHAPE"-raamwerk van Huawei ondersteunt partners op 5 belangrijke gebieden: het leiderschap behouden, de gezamenlijke innovatie met partners verbeteren, de ontwikkeling van de capaciteiten van partners bevorderen, de ervaring met samenwerking met partners stimuleren en de groeimogelijkheden voor partners uitbreiden.

"We werken samen met onze partners om een klantgerichte cultuur op te bouwen, het principe van 'gedeelde voordelen als de brug, integriteit als het fundament en regels als de garantie' te behouden, een gezonde zakelijke omgeving te bevorderen en samen te groeien om klanten te helpen succesvol te beginnen aan digitale en intelligente transformatie," zei Ernest Zhang, President van Global Partner, Commercial & Distribution, Enterprise Sales, Huawei.

"Samenwerken met Huawei betekent meer groeimogelijkheden, een hogere operationele efficiëntie, een grotere bedrijfsmarge en een sterker AI-ready vermogen," aldus Zhang.

Ga naar https://e.huawei.com/ae/events/branding/gitex.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2532073/image.jpg