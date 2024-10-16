GITEX GLOBAL 2024: Huawei bir dizi endüstriyel dijital ve akıllı dönüşüm çözümünü ve öncü ürünlerini piyasaya sürüyor

DUBAI, BAE, 17 Ekim 2024 /PRNewswire/ -- Endüstriyel Dijitalleşme ve Zekayı Hızlandırma temasıyla Huawei, Elmas Sponsor olarak, GITEX GLOBAL 2024'e katılıyor. Huawei, Endüstriyel Dijital ve Akıllı Dönüşüm Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı ve on sektör için iş ortaklarıyla ortak çözümler ve müşterileri dijital ve akıllı dönüşümü geliştirmede desteklemek için tasarlanan bir dizi yeni öncü ürünü piyasaya sürdü.

Müşterilerin Başarılı Olmasına Yardımcı Olmak, Yerel Ortakları Etkinleştirmek ve Yerel Yetenekleri Yetiştirmek için Durmaksızın Yenilik Yapmak

Huawei @ GITEX GLOBAL 2024

Huawei Kurumsal Kıdemli Başkan Yardımcısı, ICT Satış ve Servis Başkanı Li Peng, zirvenin açılış konuşmasını yaptı. "Ağ, depolama, bilgi işlem, bulut ve enerji alanlarındaki güçlü yönlerimizi birleştiriyoruz" diyen Li, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeni dijital ve akıllı altyapılar oluşturmak için iş ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz."

Li, Huawei'in müşterilerine lider ve uyarlanabilir çözümler sunmak için endüstrilerin akıllı dönüşümüne yönelik referans mimarisini nasıl uygulamaya koyduğunu ayrıntılı olarak anlattı.

Ortaklarımız olmasaydı bu başarıları elde etmemiz mümkün olmazdı," diyerek sözlerine devam etti Li. " Sağlıklı, açık ve karşılıklı fayda sağlayan bir iş ortağı ekosistemi oluşturmaya kararlıyız. Ayrıca yerel çözüm ortaklarıyla ortak inovasyonu desteklemek için dünya çapında 14 OpenLab kurduk.

Li, Huawei'in iş ortaklarına hafif çözümler, pazarlanabilir ürünler, uçtan uca iş etkinleştirme hizmetleri ve KOBİ'lere daha bağımsız, kolay ve etkili bir şekilde hizmet etmelerine yardımcı olacak verimli dijital platformlar sağlamak için nasıl durmaksızın yenilik yaptığını anlattı.

Huawei'nin yerel dijital yeteneklerin geliştirilmesine yardımcı olma ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmenin anahtarı olan endüstri ekosistemini geliştirme çabalarını anlatarak sözlerini tamamladı. " Huawei, endüstriyel dijital ve akıllı dönüşümü sağlamak ve dünyanın dört bir yanındaki insanların yaşamlarına ve çalışmalarına daha fazla fayda sağlamak için daha fazla müşteri ve ortakla güçlerini birleştirmeye hazır ve isteklidir," diye ekledi.

Verimlilikte Sıçrama için Endüstriyel Dijitalleşme ve Zekanın Hızlandırılması

Huawei Kurumsal Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Kurumsal Satış Başkanı Leo Chen açılış konuşmasında, AI ve 5G-A'nın üretkenlikte önemli bir sıçramaya yol açacak dördüncü sanayi devrimini yönlendiren yeni nesil teknolojiler arasında yer aldığını vurguladı. Ancak bu dönüşüm altyapı, endüstriyel uygulamalar ve yetenek ekosistemlerinde zorlukları da beraberinde getiriyor. Huawei, müşterilerinin ve iş ortaklarının akıllı çağda başarılı olmalarına yardımcı olmak için benzersiz avantajlarını kullanmaya kararlı.

Huawei, endüstrilerin yapay zekaya hazır ICT altyapısı oluşturmalarına yardımcı olmak için bağlantı, depolama, bilgi işlem ve bulut alanlarındaki tam kapsamlı yeteneklerinden yararlanmaya devam edecek.

Huawei, müşterilerin kendi dönüşümleri sırasında başvurabilecekleri 100'den fazla başarı öyküsünü içeren Endüstriyel Dijitalleşme ve Zeka Uygulamasının Güçlendirilmesi Teknik Dokümanını yayınladı.

Huawei, Huawei-Partner işbirliği sistemini güçlendirmeyi ve dijital ve akıllı bir yetenek ekosistemi geliştirmeyi planlıyor. Huawei, müşterilerine dönüşüm için nicel değerlendirme göstergeleri sunmak üzere IDC ile birlikte yeni bir Global Dijital Endeks (GDI) geliştirdi.

Yeni Nesil ICT Altyapısı Oluşturma

Huawei ICT Pazarlama ve Çözüm Satış Başkan Yardımcısı David Shi, işletmelerin akıllı çağda başarılı olabilmeleri için sağlam bir ICT altyapısı oluşturmanın önemini vurguladı. Bu dönüşümü hızlandırmak için iki kilit noktanın altını çizdi: ICT altyapısının yaygınlaşmasını hızlandırmak ve para kazanmayı hızlandırmak. "Sadece müşterilerimiz ve ortaklarımızla yakın çalışarak tüm sektörlere gerçekten istihbarat getirebiliriz. " dedi Shi.

ICT altyapısının yaygınlaştırılmasının hızlandırılması, daha fazla iş ortağı ve müşterinin ICT altyapısını sorunsuz bir şekilde entegre etmesini, erişmesini ve kullanmasını sağlayarak iş ihtiyaçlarıyla birlikte gelişmesine olanak tanır. Huawei, ICT altyapısının oluşturulmasını ve kullanılmasını basitleştirmek için dört ilke önermiştir: entegre edilmesi, erişilmesi, kullanılması ve geliştirilmesi kolaydır. Bunlar, kampüsler, WAN'lar ve veri merkezleri gibi olağan senaryolarda ICT altyapısının yaygın kullanımını kolaylaştırır.

Huawei, amiral gemisi ürünlerini ve portföylerini piyasaya sürdü ve daha verimli entegrasyon ve kullanım sağlayarak dijital dönüşüm için güçlü bir araç görevi gören HUAWEI eKit ürünlerini geliştirdi.

Para kazanmayı hızlandırmak, teknolojiler aracılığıyla hizmet inovasyonunu ve değer yaratmayı hızlandırmak, teknolojileri ve senaryoları entegre etmek ve sürekli kurumsal büyümeyi destekleyen gelişen bir iş ortağı ekosistemi oluşturmak için işbirliği yapmak anlamına gelir.

Huawei, Ulusal Hükümet Bulut Çözümü, ICT Yetenek Yetiştirme Çözümü vb. dahil olmak üzere on sektör için dijital ve akıllı dönüşüm çözümlerini açıklamak için ortaklarla birlikte çalıştı.

Birlikte Büyüyün, Akıllı Çağda Kazanın

Huawei'in "SHAPE" çerçevesi, iş ortaklarını 5 temel alanda destekliyor: liderliği sürdürmek, ortaklarla ortak inovasyonu geliştirmek, iş ortaklarıyla ortak inovasyonu geliştirmek, iş ortağı yetenek gelişimini ilerletmek, iş ortağı işbirliği deneyimini teşvik etmek ve iş ortağı büyüme fırsatlarını genişletmek.

"Müşteri odaklı bir kültür inşa etmek, 'köprü olarak ortak faydalar, temel olarak dürüstlük ve garanti olarak kurallar' ilkesini korumak, sağlıklı bir iş ortamını teşvik etmek ve müşterilerin dijital ve akıllı dönüşüme başarılı bir şekilde başlamalarına yardımcı olmak üzere birlikte büyümek için ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz," dedi Huawei Global İş Ortağı, Ticari ve Dağıtım, Kurumsal Satış Başkanı Ernest Zhang. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

"Huawei ile işbirliği yapmak, daha fazla büyüme fırsatı, daha yüksek operasyon verimliliği, daha yüksek iş marjı ve daha güçlü yapay zekaya hazır kapasite anlamına geliyor" dedi Zhang.

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