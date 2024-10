GITEX GLOBAL 2024 : Huawei lance une série de solutions de transformation numérique et intelligente de l'industrie, ainsi que des produits phares

DUBAÏ, EAU, 16 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Avec le thème Accélérer la numérisation et l'intelligence industrielles, Huawei, en tant que Diamond Sponsor, participe au GITEX GLOBAL 2024. Huawei a accueilli le Sommet de la transformation numérique et intelligente de l'industrie et a lancé des solutions conjointes avec des partenaires pour dix secteurs, ainsi qu'un ensemble de nouveaux produits phares, conçus pour aider les clients à améliorer leur transformation numérique et intelligente.

Huawei @ GITEX GLOBAL 2024

Innover sans relâche pour aider les clients à réussir, soutenir les partenaires locaux et cultiver les talents locaux

Li Peng, vice-président principal, président des ventes et des services TIC de Huawei, a prononcé le discours d'ouverture du sommet. « Nous combinons nos forces dans les domaines des réseaux, du stockage, de l'informatique, du cloud et de l'énergie », a déclaré M. Li, « et nous collaborons avec des partenaires pour construire une nouvelle infrastructure numérique et intelligente ».

Il a expliqué comment Huawei a depuis lors mis en pratique l'architecture de référence pour la transformation intelligente des industries afin de fournir à ses clients des solutions de pointe et adaptables.

Ces réalisations seraient impossibles sans l'aide de nos partenaires », a-t-il poursuivi. « Nous nous engageons à créer un écosystème de partenaires sain, ouvert et mutuellement bénéfique. Nous avons également établi 14 OpenLabs dans le monde entier afin de soutenir l'innovation conjointe avec des partenaires locaux.

M. Li a décrit comment Huawei innove de façon constante afin de fournir à ses partenaires des solutions légères, des produits commercialisables, des services d'habilitation commerciale de bout en bout et des plateformes numériques efficaces pour leur permettre de servir les PME de manière plus indépendante, plus facile et plus efficace.

Il a conclu en décrivant les efforts déployés par Huawei pour aider à développer les talents numériques locaux et l'écosystème de l'industrie, élément essentiel pour la promotion du développement durable. « Huawei est prêt et désireux d'unir ses forces avec davantage de clients et de partenaires pour permettre la transformation numérique et intelligente de l'industrie et apporter plus d'avantages à la vie personnelle et professionnelle des gens dans le monde entier », a avancé M. Li.

Accélérer la numérisation et l'intelligence industrielles pour effectuer un bond en avant dans la productivité

Lors de son discours d'ouverture, Leo Chen, vice-président principal et président des ventes aux entreprises de Huawei, a souligné que l'IA et la 5G-A faisaient partie des technologies de nouvelle génération à l'origine de la quatrième révolution industrielle, qui entraînera un bond significatif de la productivité. Toutefois, cette transformation pose également des défis en matière d'infrastructures, d'applications industrielles et d'écosystèmes de talents. Huawei s'engage à utiliser ses avantages uniques pour aider ses clients et ses partenaires à réussir à l'ère intelligente.

L'entreprise continuera à tirer parti de ses capacités complètes en matière de connectivité, de stockage, d'informatique et de cloud pour aider les industries à mettre en place une infrastructure TIC prête pour l'IA.

Huawei a publié le livre blanc Amplifying Industrial Digitalization & Intelligence Practice White Paper, qui comprend plus de 100 exemples de réussite auxquels les clients peuvent se référer au cours de leur propre transformation.

Huawei prévoit de renforcer le système de coopération avec ses partenaires et de cultiver un écosystème de talents numériques et intelligents. Il a mis au point un nouvel indice numérique mondial (GDI) avec IDC afin d'offrir aux clients des indicateurs d'évaluation quantitatifs pour la transformation.

Construire une infrastructure TIC de nouvelle génération

David Shi, vice-président de l'ICT Marketing and Solution Sales, Huawei, a souligné l'importance pour les entreprises de se doter d'une infrastructure TIC solide pour réussir à l'ère intelligente. Il a mis en avant deux points essentiels pour accroître cette transformation : l'accélération de la popularisation de l'infrastructure des TIC et l'accélération de la monétisation. « Ce n'est qu'en travaillant en étroite collaboration avec nos clients et nos partenaires que nous pourrons réellement apporter l'intelligence à toutes les industries », a déclaré M. Shi.

L'accélération de la popularisation de l'infrastructure TIC permet à un plus grand nombre de partenaires et de clients d'intégrer, d'accéder et d'utiliser l'infrastructure TIC de manière transparente, ce qui permet à cette dernière d'évoluer en même temps que les besoins des entreprises. Huawei a proposé quatre principes pour simplifier la construction et l'utilisation des infrastructures TIC : facile à intégrer, à consulter, à utiliser et à faire évoluer. Ces principes favorisent l'utilisation généralisée de l'infrastructure TIC dans des scénarios habituels tels que les campus, les réseaux étendus et les centres de données.

Huawei a lancé des produits et des portefeuilles phares et a développé les produits HUAWEI eKit, qui constituent un outil puissant pour la transformation numérique en permettant une intégration et une utilisation plus efficaces.

Accélérer la monétisation signifie accélérer l'innovation en matière de services et la création de valeur grâce aux technologies, intégrer les technologies et les scénarios, et collaborer pour établir un écosystème de partenaires prospère qui soutienne la croissance continue de l'entreprise.

Huawei a travaillé avec des partenaires pour dévoiler des solutions de transformation numérique et intelligente pour dix industries, notamment la National Government Cloud Solution, ICT Talent Cultivation Solution, etc.

Croître ensemble, gagner à l'ère intelligente

Le cadre « SHAPE » de Huawei soutient les partenaires dans cinq domaines clés : soutenir le leadership, perfectionner l'innovation conjointe avec les partenaires, faire progresser le développement des capacités des partenaires, promouvoir l'expérience de coopération des partenaires et élargir les possibilités de croissance des partenaires.

Nous travaillons avec nos partenaires afin de construire une culture centrée sur le client, de maintenir le principe des 'bénéfices partagés comme pont, de l'intégrité comme fondement et des règles comme garantie', de favoriser un environnement commercial sain et de se développer ensemble pour aider les clients à s'engager avec succès dans leur transformation numérique et intelligente », a déclaré Ernest Zhang, président de Global Partner, Commercial & Distribution, Enterprise Sales, Huawei.

« Collaborer avec Huawei signifie davantage d'opportunités de croissance, une efficacité opérationnelle supérieure, une marge commerciale plus importante et une meilleure préparation pour l'IA », a affirmé M. Zhang.

Veuillez consulter le site https://e.huawei.com/ae/events/branding/gitex.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2532073/image.jpg