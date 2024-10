GITEX GLOBAL 2024: Huawei führt eine Reihe von Lösungen für die digitale und intelligente Transformation der Industrie sowie Vorzeigeprodukte ein

DUBAI, VAE, 16. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Unter dem Motto Accelerate Industrial Digitalization and Intelligence („Beschleunigung der industriellen Digitalisierung und Intelligenz") nimmt Huawei als Diamond Sponsor an der GITEX GLOBAL 2024 teil. Huawei veranstaltete den Industrial Digital and Intelligent Transformation Summit und stellte gemeinsame Lösungen mit Partnern für zehn Branchen sowie eine Reihe neuer Vorzeigeprodukte vor, die Kunden bei der Verbesserung der digitalen und intelligenten Transformation unterstützen sollen.

Innovationen am laufenden Band, um Kunden zum Erfolg zu verhelfen, lokale Partner zu fördern und lokale Talente zu entwickeln

Li Peng, Corporate Senior Vice President, Präsident für ICT-Vertrieb und Service, Huawei, hielt die Eröffnungsrede auf dem Gipfel. „Wir kombinieren unsere Stärken in den Bereichen Netzwerke, Speicher, Computer, Cloud und Energie", sagte Li, „und wir arbeiten mit Partnern zusammen, um neue digitale und intelligente Infrastrukturen aufzubauen."

Li erläuterte, wie Huawei seither die Referenzarchitektur für die intelligente Transformation der Industrie in die Praxis umgesetzt hat, um den Kunden führende und anpassungsfähige Lösungen zu bieten.

„Diese Erfolge wären ohne unsere Partner nicht möglich", so Li weiter. „Wir sind bestrebt, ein gesundes, offenes und für beide Seiten vorteilhaftes Partner-Ökosystem aufzubauen. Außerdem haben wir weltweit 14 OpenLabs eingerichtet, um gemeinsame Innovationen mit lokalen Lösungspartnern zu unterstützen."

Li beschrieb, wie Huawei unablässig an Innovationen arbeitet, um Partnern leichtgewichtige Lösungen, marktfähige Produkte, End-to-End-Services zur Geschäftsbefähigung und effiziente digitale Plattformen zu bieten, damit sie KMU unabhängiger, einfacher und effektiver bedienen können.

Abschließend beschrieb er die Bemühungen von Huawei, die Entwicklung lokaler digitaler Talente zu unterstützen und das Ökosystem der Branche auszubauen, was für die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung von entscheidender Bedeutung ist. „Huawei ist bereit und willens, sich mit weiteren Kunden und Partnern zusammenzuschließen, um die digitale und intelligente Transformation der Industrie zu ermöglichen und das Leben und die Arbeit von Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern", fügte Li hinzu.

Beschleunigung der industriellen Digitalisierung und Intelligenz für einen Produktivitätssprung

In seiner Keynote betonte Leo Chen, Corporate Senior Vice President und Präsident für Unternehmensvertrieb, Huawei, dass KI und 5G-A zu den Technologien der nächsten Generation gehören, die die vierte industrielle Revolution vorantreiben und zu einem erheblichen Produktivitätssprung führen werden. Dieser Wandel bringt jedoch auch Herausforderungen in den Bereichen Infrastruktur, industrielle Anwendungen und Talentökosysteme mit sich. Huawei ist bestrebt, seine einzigartigen Vorteile zu nutzen, um Kunden und Partnern zum Erfolg im intelligenten Zeitalter zu verhelfen.

Huawei wird weiterhin seine umfassenden Fähigkeiten in den Bereichen Konnektivität, Speicherung, Computing und Cloud nutzen, um Branchen beim Aufbau einer KI-fähigen IKT-Infrastruktur zu unterstützen.

Huawei hat das Amplifying Industrial Digitalization & Intelligence Practice White Paper veröffentlicht, das mehr als 100 Erfolgsgeschichten enthält, auf die sich Kunden bei ihrer eigenen Transformation beziehen können.

Huawei plant, das System der Zusammenarbeit zwischen Huawei und Partnern zu stärken und ein digitales und intelligentes Talent-Ökosystem zu kultivieren. Huawei hat zusammen mit IDC einen neuen Global Digital Index (GDI) entwickelt, um Kunden quantitative Bewertungsindikatoren für die Transformation zu bieten.

Aufbau der IKT-Infrastruktur der nächsten Generation

David Shi, Vizepräsident für IKT-Marketing und Lösungsvertrieb, Huawei, betonte, wie wichtig der Aufbau einer soliden IKT-Infrastruktur für Unternehmen ist, um im intelligenten Zeitalter erfolgreich zu sein. Er hob zwei wichtige Punkte hervor, um diesen Wandel zu beschleunigen: Beschleunigung der Verbreitung der IKT-Infrastruktur und Beschleunigung der Monetarisierung. „Nur durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern können wir wirklich Intelligenz in alle Branchen bringen", sagte Shi.

Die Beschleunigung der Popularisierung der IKT-Infrastruktur ermöglicht es mehr Partnern und Kunden, die IKT-Infrastruktur nahtlos zu integrieren, darauf zuzugreifen und sie zu nutzen, so dass sie sich mit den Geschäftsanforderungen weiterentwickeln kann. Huawei hat vier Grundsätze vorgeschlagen, um den Aufbau und die Nutzung von IKT-Infrastrukturen zu vereinfachen: einfache Integration, einfacher Zugang, einfache Nutzung und einfach Weiterentwicklung. Diese erleichtern die weit verbreitete Nutzung der IKT-Infrastruktur in üblichen Szenarien wie Campus, WAN und Rechenzentren.

Huawei hat Flaggschiffprodukte und -portfolios auf den Markt gebracht und HUAWEI eKit-Produkte entwickelt, die als leistungsstarkes Werkzeug für die digitale Transformation dienen, indem sie eine effizientere Integration und Nutzung ermöglichen.

Um die Monetarisierung zu beschleunigen, müssen wir die Service-Innovation und die Wertschöpfung durch Technologien vorantreiben, Technologien und Szenarien integrieren und zusammenarbeiten, um ein florierendes Partner-Ökosystem aufzubauen, das ein kontinuierliches Unternehmenswachstum unterstützt.

Huawei arbeitete mit Partnern zusammen, um digitale und intelligente Transformationslösungen für zehn Branchen vorzustellen, darunter die National Government Cloud Solution, die ICT Talent Cultivation Solution, usw.

Gemeinsam wachsen - Gewinner im intelligenten Zeitalter sein

Das „SHAPE"-Framework von Huawei unterstützt Partner in 5 Schlüsselbereichen: Aufrechterhaltung der Führungsposition, Verbesserung der gemeinsamen Innovation mit den Partnern, Weiterentwicklung der Fähigkeiten der Partner, Förderung der Kooperationserfahrung der Partner und Erweiterung der Wachstumsmöglichkeiten für die Partner.

„Wir arbeiten mit unseren Partnern zusammen, um eine kundenorientierte Kultur aufzubauen, den Grundsatz 'gemeinsamer Nutzen als Brücke, Integrität als Fundament und Regeln als Garantie' beizubehalten, ein gesundes Geschäftsumfeld zu fördern und gemeinsam zu wachsen, um den Kunden zu helfen, erfolgreich in die digitale und intelligente Transformation einzusteigen", sagte Ernest Zhang, Präsident von Global Partner, Commercial & Distribution, Enterprise Sales, Huawei.

„Die Zusammenarbeit mit Huawei bedeutet mehr Wachstumschancen, eine höhere Betriebseffizienz, eine größere Geschäftsmarge und eine stärkere KI-Fähigkeit", sagte Zhang.

