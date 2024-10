Hinen lanceert wereldwijd een serie energieopslagsystemen voor thuisgebruik

DONGGUAN, China, 30 september 2024 /PRNewswire/ -- Nu de opwarming van de aarde en de energiecrisis steeds ernstiger vormen aannemen, zijn duurzame levensstijlen een wereldwijde consensus geworden. Hinen sluit zich aan bij deze trend en presenteert met trots het revolutionaire Hinen A-serie energieopslagsysteem voor thuisgebruik, dat een nieuw tijdperk inluidt door technologie naadloos te integreren met het dagelijks leven. De Hinen A-serie combineert een omvormer voor zonne-energie, een batterijomvormer, een batterij voor energieopslag, een aan/uit-netschakelautomaat, een ononderbreekbare voeding (UPS) en een geavanceerd beheersysteem om gebruikers een veilige en zorgeloze energieoplossing te bieden.

Hinen All-in-one power solution Hinen A Series Proactive Safety Hinen Smart management APP

9S Theorie leidt de toekomst

Het A-Serie systeem volgt de 9S-theorie: Safe, Simple, Saving, Smart, Sophisticated, Stable, Scalable, Swift en Sustainable (veilig, eenvoudig, spaarzaam, slim, geavanceerd, stabiel, schaalbaar, snel en duurzaam). Hiermee wordt generatie-overschrijdend leiderschap bereikt, met nieuwe industriële maatstaven voor energiesystemen thuis.

Proactieve veiligheid, bewaken op elk moment

Veiligheid is de onwrikbare toezegging van Hinen. De Hinen A-serie integreert meerdere veiligheidsinrichtingen, waaronder beveiliging tegen overladen, overontladen en kortsluiting, inclusief een IP65-rating voor stof en waterdicht ontwerp om extreme temperaturen (-20 ℃ tot +60 ℃) en weersomstandigheden zoals overstromingen, sneeuw en extreme hitte te weerstaan. De Hinen A-serie heeft internationale certificeringen ontvangen zoals CB, CE, UKCA, SONCAR, RCM en ROHS, en biedt 10 jaar garantie voor zorgeloos gebruik. Met een unieke vijflaagse omvormerbeveiliging, LFP-batterij van topklasse, ingebouwde brandonderdrukking en overdrukbeveiliging, temperatuursensor, AFE-chip van autokwaliteit, BMS-systeem met drie veiligheidscircuits en EPO-noodstopfunctie vormt het een onverwoestbare veiligheidsbarrière die de veiligheid en gemoedsrust van elk gezin garandeert.

Energie-efficiëntie en intelligent stroomgebruik

De Hinen A-serie brengt op intelligente wijze de verbruikspatronen van de gebruiker in kaart en ondersteunt verschillende modi, zoals prioriteit voor belasting, prioriteit voor batterijen en prioriteit voor het elektriciteitsnet. Via het intelligente energiebeheersysteem laadt het automatisch op tijdens perioden met lage elektriciteitsprijzen en geeft het prioriteit aan opgeslagen energie tijdens piekmomenten, waardoor het energieverbruik en de economische efficiëntie worden gemaximaliseerd. Met een omvormerconversie-efficiëntie tot 98% gaat er minimale energie verloren tijdens de conversie. De levensduur van de batterij is meer dan 8000 cycli bij een ontladingsdiepte van 90%. Dit garandeert stabiele stroomtoevoer gedurende lange periodes, waarbij het energieverlies bij langdurig gebruik aanzienlijk wordt beperkt. In noodgevallen, zoals stroomuitval, reageert de noodstroomfunctie van de Hinen A-serie snel om een continue stroomvoorziening voor woonhuizen of commerciële ruimten te garanderen, zodat wordt voldaan aan de ononderbroken stroombehoeften van luxe woningen zoals villa's.

Slim beheer, handig wonen

De Hinen A-serie, uitgerust met een intelligent energiebeheersysteem, stelt gebruikers in staat om op afstand te monitoren en te beheren via een mobiele app. Belangrijke informatie wordt elke 10 seconden vernieuwd om realtime inzicht te geven in het energieverbruik. Hinen stelt veiligheid en privacy centraal en maakt daarom gebruik van meerdere datacenters. Het uiterst nauwkeurige batterijbeheersysteem houdt de status van de batterijcellen onder controle en de generatorpoort kan worden ingesteld om slimme apparaten zoals warmtepompen aan te sluiten, zodat de energie-efficiëntie nog beter wordt. Of het nu gaat om eigenverbruik, back-upstroom, getimed opladen en ontladen, of piek- en dalvulling, alles is binnen handbereik en maakt het leven handiger en efficiënter. De Hinen A-serie beschikt over een handmatige bypassfunctie om EPS-belastingen onmiddellijk aan te sluiten op het elektriciteitsnet in geval van apparatuurstoringen of alarmen. Dit verzekert een ononderbroken stroomtoevoer, zodat er minder ongerustheid over stroomuitval bestaat en klanten met de nodige gemoedsrust de klantendienst kunnen contacteren.

Geavanceerde technologie en superieure prestaties

De Hinen A-serie maakt gebruik van geavanceerde technologie, zoals het spoorloze uitgebreide Kalman-algoritme voor nauwkeurige SOC- en SOH-berekeningen van batterijen. Vier MPPT-ingangen, gespreide HERIC en BUCK-BOOST-technologie verbeteren samen de energieopvang en omzettingsefficiëntie en verlengen de levensduur van het product. Elk technologisch streven is gericht op de ultieme kwaliteit en efficiëntie.

Uitzonderlijke stabiliteit en betrouwbare voeding

De Hinen A-serie staat bekend om zijn uitzonderlijke stabiliteit en schakelt binnen 10 milliseconden naadloos tussen aan- en afkoppelen, waardoor een ononderbroken stroomtoevoer wordt gegarandeerd. De Hinen A-serie ondersteunt ook externe generatoren als back-upvoedingsbron en vormt een meervoudig mechanisme voor voedingsgarantie met PV-stroomvoorziening, netvoeding en batterijvoeding. Of u nu in afgelegen gebieden, gebieden met frequente stroomuitval of off-grid locaties woont, de Hinen A-serie is uw betrouwbare energiepartner.

Flexibele uitbreiding voor toekomstige behoeften

De Hinen A-serie biedt een breed scala aan vermogensopties, van 3600 W tot 25000 W, om te voldoen aan de behoeften van verschillende huishoudens en commerciële opstellingen. Het ondersteunt parallelle aansluiting en parallelle batterijclustertechnologie, met een maximaal vermogen van 150kW en een capaciteit van 831,6kWh. Zo wordt het flexibel uitgebreid om tegemoet te komen aan toekomstige groeiende energiebehoeften en op maat gemaakte energieoplossingen kan bieden.

Snelle implementatie, tijdbesparend en zorgeloos

De Hinen A-serie heeft een innovatief stapelbaar geïntegreerd ontwerp in Legostijl, en biedt een ongekend installatiegemak en efficiëntie. De unieke push-in aansluitmethode zorgt voor een revolutie in de traditionele handmatige bedrading en verkort de installatietijd met 50%. De plug-and-play installatie heeft de eenvoud van een bouwsteenontwerp. Daarnaast is de Hinen A-serie uitgerust met een LCD-scherm met knoppen voor eenvoudige bediening, zelfs zonder Wi-Fi, voor een aanzienlijk groter aantal gebruiksscenario's. Het ultrastille ontwerp van de slimme ventilator verbetert niet alleen de comfortabele werking van de apparatuur, maar vermindert ook het energieverbruik en geluid via intelligent beheer. Problemen en kosten na onderhoud zijn minimaal en gebruikers wordt een comfortabelere ervaring geboden.

Duurzame ontwikkeling, samen een betere toekomst creëren

De Hinen A-serie richt zich niet alleen op de huidige energie-efficiëntie en veiligheid, maar zet zich ook in voor duurzame ontwikkeling. Door schone zonne-energie als energiebron te gebruiken, vermindert het de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en verlaagt het de koolstofuitstoot. Het speelt daarmee actief in op de wereldwijde claim op het gebied van energiebesparing en emissiereductie. Kiezen voor de Hinen A-serie is kiezen voor een groene, intelligente en duurzame levensstijl, waarbij we samen de mooie toekomst van onze planeet veiligstellen.

Over Hinen:

Hinen Group, opgericht in 2004, is een beursgenoteerd elektronicabedrijf (aandelencode: 300787), dat bekend staat om zijn toonaangevende productcapaciteit, onderzoeks- en ontwikkelingskracht en productietechnologie. Hinen New Energy, haar dochteronderneming, is gespecialiseerd in onderzoek, ontwikkeling, productie en verkoop van oplossingen voor energieopslag in woonhuizen en is een van de weinige bedrijven in de industrie met geïntegreerde R&D-capaciteiten voor energieopslagomvormers en batterijen. Hinen zet zich in om energieonafhankelijkheid werkelijkheid te laten worden voor gezinnen overal ter wereld. Om de wereldwijde markt beter te kunnen bedienen, heeft Hinen wereldwijd vestigingen opgezet om gelokaliseerde en professionele diensten te verlenen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2517480/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2517479/2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2517481/3.jpg