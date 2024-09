Hinen wprowadza na światowy rynek domowy system magazynowanie energii A Series

DONGGUAN, Chiny, 29 września 2024 r. /PRNewswire/ -- Podczas gdy globalne ocieplenie klimatu i kryzys energetyczny stają się coraz bardzie poważne, zrównoważony tryb życia stanowi część globalnego konsensusu. Hinen postępuje zgodnie z tym trendem i ma zaszczyt zaprezentować domowy system magazynowania energii Hinen A Series, zapowiadający nową erę dzięki płynnej integracji technologii i naszego codziennego życia. Hinen A Series łączy w sobie falownik solarny, falownik akumulatorowy, akumulator do magazynowania energii, automatyczny przełącznik pomiędzy trybem pracy w sieci i poza siecią (on/off grid), zasilacz awaryjny UPS i zaawansowany system zarządzania, oferując użytkownikom bezpieczne i bezproblemowe rozwiązanie energetyczne.

Hinen All-in-one power solution Hinen A Series Proactive Safety Hinen Smart management APP

Teoria 9S prowadzi nas ku przyszłości

System A Series zaprojektowano zgodnie z teorią 9S - Safe, Simple, Saving, Smart, Sophisticated, Stable, Scalable, Swift, Sustainable [bezpieczny, prosty, oszczędny, inteligentny, zaawansowany, stabilny, skalowalny, szybki i zrównoważony], co umożliwia zachowanie pozycji lidera w ramach wielu generacji produktu i ustanowienie nowych standardów branżowych dla domowych systemów energetycznych.

Aktywne podejście do bezpieczeństwa i ochrona każdej chwili

Bezpieczeństwo jest zobowiązaniem, które Hinen niestrudzenie realizuje. System Hinen A Series łączy w sobie wiele zabezpieczeń, w tym ochronę przed nadmiernym naładowaniem, nadmiernym rozładowaniem i zabezpieczenie przeciwzwarciowe, z konstrukcją charakteryzującą się stopniem ochrony pyłoszczelnej i wodoszczelnej IP65, umożliwiającą pracę w ekstremalnych temperaturach (-20℃ do +60℃) i trudnych warunkach pogodowych, takich jak powodzie, śnieżyce i fale upałów. System Hinen A Series otrzymał międzynarodowe certyfikacje, takie jak CB, CE, UKCA, SONCAR, RCM i ROHS, i oferuje dziesięcioletnią gwarancję na bezawaryjną eksploatację. Dzięki unikatowemu pięciowarstwowemu zabezpieczeniu falownika, najwyższej klasy akumulatorowi LFP, wbudowanemu urządzeniu przeciwpożarowemu i ogranicznikowi ciśnienia, czujnikowi temperatury, analogowemu układowi AFE klasy samochodowej, systemowi zarządzania baterią BMS (battery management system) z pętlą bezpieczeństwa opartą na potrójnych obwodach oraz funkcją awaryjnego odłączenia zasilania EPO, stworzono niezniszczalną barierę bezpieczeństwa, chroniąc każdą rodzinę i jej spokój.

Wydajność energetyczna i inteligentne gospodarowanie energią

System Hinen A Series w sposób inteligentny identyfikuje wzorce zużycia energii elektrycznej, obsługując różne tryby, takie jak tryb priorytetu ładowania, zasilania akumulatorowego i podłączenia do sieci. Dzięki inteligentnemu systemowi zarządzania energią automatycznie uruchamiane jest ładowanie w okresach niskich cen energii elektrycznej, a w okresach szczytu priorytetowo traktowane jest zużycie zmagazynowanej energii, co umożliwia maksymalizację wykorzystania energii i oszczędność. Przy współczynniku konwersji falownika na poziomie 98%, podczas tego procesu straty energii są minimalne. Żywotność akumulatora przekracza 8000 cykli ładowania przy głębokości rozładowania na poziomie 90%, zapewniając długotrwałe i stabilne zasilanie oraz znaczne ograniczenie strat energii przy dłuższym użytkowaniu. W sytuacjach kryzysowych, jak przerwa w dostawie energii elektrycznej, funkcja awaryjnego zasilania systemu Hinen A Series reaguje błyskawicznie, zapewniając nieprzerwane zasilanie w obiektach mieszkaniowych i komercyjnych i spełniając potrzeby w zakresie niezawodnych dostaw energii elektrycznej nawet w takich budynkach jak reprezentacyjne rezydencje.

Inteligentne zarządzanie, wygodne życie

System Hinen A Series, wyposażony w inteligentny system zarządzania energią, pozwala użytkownikom na zdalne monitorowanie i zarządzanie za pośrednictwem aplikacji mobilnej, z kluczowymi danymi aktualizowanymi co 10 sekund w celu zapewnienia analizy zużycia energii w czasie rzeczywistym. Uruchomione centrum danych pochodzących z wielu źródeł zapewnia bezpieczeństwo i prywatność danych, co jest jednym z najważniejszych zobowiązań firmy Hinen. Precyzyjny system zarządzania baterią utrzymuje stan ogniw akumulatorowych pod kontrolą, a port generatora można ustawić w sposób umożliwiający podłączenie inteligentnych urządzeń, jak pompy ciepła, podnosząc jeszcze bardziej wydajność energetyczną. Niezależnie, czy jest to wykorzystanie na własne potrzeby, zasilanie awaryjne, programowane ładowanie i rozładowanie, czy też wyrównanie szczytowych obciążeń sieci - wszystko to jest w zasięgu twoich rąk, sprawiając, że życie użytkowników stanie się wygodniejsze i bardziej wydajne. Hinen A Series wyposażono w funkcję przełącznika obejściowego, służącą do natychmiastowego podłączenia odbiorników awaryjnego zasilania do sieci w przypadku awarii sprzętu lub alarmów, zapewniając niezakłócone zasilanie i ograniczając niepokój związany z przerwami w dostawach energii podczas oczekiwania na usunięcie usterki.

Nowoczesna technologia i najwyższej klasy parametry

System Hinen A Series opiera się na zaawansowanych technologiach, takich jak bezśladowy i rozszerzony filtr Kalmana dla precyzyjnych obliczeń stanu naładowania i żywotności akumulatora. Cztery wejścia MPPT, wydajny system ułożonych naprzemiennie inwerterów HERIC i technologia BUCK-BOOST razem poprawiają parametry wydajności pobierania i konwersji energii, wydłużając żywotność produktu. Każde poszukiwanie nowych technologii ukierunkowane jest na zapewnienie najwyższej jakości i wydajności.

Wyjątkowa stabilność i niezawodne zasilanie

Znany ze swojej niespotykanej stabilności system Hinen A Series płynnie przełącza się pomiędzy trybem pracy w sieci i poza siecią w 10 milisekund, zapewniając niezakłócone zasilanie. Hinen A Series obsługuje również zewnętrzne generatory jako zapasowe źródło energii. Razem tworzą mechanizm zasilania z kilku źródeł, obejmujących energię fotowoltaiczną, sieć i zasilanie bateryjne. W oddalonych miejscach, na obszarach z częstymi przerwami w dostawach energii elektrycznej i w miejscach, gdzie nie doprowadzono sieci, Hinen A Series jest niezawodnym partnerem w dostarczaniu energii.

Elastyczna rozbudowa w celu sprostania przyszłym potrzebom

System Hinen A Series oferuje szeroki wachlarz opcji zasilania, w zakresie od 3600 W do 25 000 W, aby spełnić potrzeby różnych obiektów mieszkalnych i komercyjnych. Obsługuje połączenia równoległe i technologię połączenia równoległego akumulatorów, z maksymalną mocą wyjściową 150 kW i pojemnością 831,6 kWh, zapewniając możliwość elastycznej rozbudowy systemu na potrzeby przyszłego wzrostu zapotrzebowania na energię i oferując dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania.

Szybkie uruchomienie, oszczędność czasu i brak zmartwień

W systemie Hinen A Series zastosowano innowacyjną zintegrowaną konstrukcję umożliwiającą ustawianie poszczególnych elementów na sobie, w stylu klocków Lego, co przyczyniło się do uzyskania niespotykanej dotąd wygody i wydajności instalacji. Unikatowa metoda łączenia na wcisk zrewolucjonizowała tradycyjny ręczny montaż okablowania, redukując czas instalacji o 50%, sprawiając, że instalacja urządzenia typu plug-and-play jest tak prosta jak zabawa klockami. Hinen A Series ponadto wyposażono w ekran LCD z przyciskami ułatwiający obsługę urządzenia nawet bez połączenia Wi-Fi, znacząco poszerzając gamę zastosowań systemu. Ultracichy wentylator nie tylko podnosi komfort eksploatacji sprzętu, lecz także obniża zużycie energii i hałas dzięki inteligentnemu zarządzaniu, jeszcze bardziej minimalizując ryzyko wystąpienia kłopotów i dodatkowych kosztów na dalszych etapach eksploatacji i zapewniając użytkownikom bardziej komfortowe doświadczenia.

Zrównoważony rozwój z myślą o lepszej wspólnej przyszłości

Hinen A Series nie tylko koncentruje się na bieżącej wydajności energetycznej i bezpieczeństwie, lecz także przyczynia się do zrównoważonego rozwoju. Wykorzystując czystą energię słoneczną jako źródło zasilania, ogranicza zależność od paliw kopalnych i obniża emisję CO 2 , co jest odpowiedzią na wezwanie do oszczędzania energii i ograniczenia emisji. Wybór systemu Hinen A Series to wybór ekologicznego, inteligentnego i zrównoważonego stylu życia oraz wkład w zabezpieczenie pięknej przyszłości naszej planety.

Hinen

Hinen Group to działająca od 2004 roku notowana na giełdzie spółka sektora elektronicznego (kod giełdowy: 300787), znana ze swoich wiodących możliwości produktowych, potencjału badawczo-rozwojowego i technologii produkcyjnych. Hinen New Energy, spółka należąca do grupy, specjalizuje się w pracach badawczo-rozwojowych, produkcji i sprzedaży rozwiązań magazynowania energii dla domów i jest jedną z kilku firm w branży z połączonymi zasobami B+R w zakresie falowników i akumulatorów na potrzeby magazynowania energii. Hinen angażuje się w urzeczywistnienie idei niezależności energetycznej rodzin na całym świecie. Aby lepiej obsługiwać międzynarodowy rynek, firma Hinen otworzyła oddziały na całym świecie, aby świadczyć profesjonalne usługi dostosowane do rynków lokalnych.

