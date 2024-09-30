Hinen запускает домашнюю систему хранения энергии A Series по всему миру

ДУНГУАНЬ, Китай, 30 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Поскольку глобальное потепление и энергетический кризис становятся все более серьезными, устойчивый образ жизни стал глобальным консенсусом. Hinen поддерживает эту тенденцию и с гордостью представляет революционную домашнюю систему хранения энергии Hinen A, открывающую новую эру благодаря органичной интеграции технологий и повседневной жизни. Серия Hinen A сочетает в себе солнечный инвертор, аккумуляторный инвертор, аккумуляторную батарею, сетевой блок автоматического переключения, источник бесперебойного питания (ИБП) и передовую систему управления, предлагая пользователям безопасное и беспроблемное энергетическое решение.

Hinen All-in-one power solution Hinen A Series Proactive Safety Hinen Smart management APP

Теория 9S ведет в будущее

Система A Series придерживается теории 9S — безопасная, простая, экономичная, умная, комплексная, стабильная, масштабируемая, быстрая и устойчивая — достигая лидерства между поколениями и устанавливая новые отраслевые ориентиры для домашних энергетических систем.

Проактивная безопасность с защитой каждого момента

Безопасность — это непоколебимая приверженность Hinen. Hinen A объединяет несколько средств защиты, включая защиту от перезарядки, чрезмерного разряда и короткого замыкания, с пыле- и водонепроницаемой конструкцией со степенью защиты IP65, чтобы выдерживать экстремальные температуры (от -20℃ до +60℃) и погодные условия, такие как наводнения, снег и экстремальная жара. Система Hinen A получила международные сертификаты, такие как CB, CE, UKCA, SONCAR, RCM и ROHS, и предлагает 10-летнюю гарантию на беспроблемное использование. Благодаря уникальной пятислойной защите инвертора, высокоуровневой батарее LFP, встроенному устройству пожаротушения и сброса давления, датчику температуры, чипу AFE автомобильного класса, трехконтурной системе безопасности BMS и функции аварийного отключения питания EPO, система создает неразрушимый барьер безопасности, обеспечивающий безопасность и спокойствие каждой семьи.

Энергоэффективность и интеллектуальное энергопотребление

Hinen A интеллектуально определяет модели потребления электроэнергии пользователем, поддерживая различные режимы, такие как приоритет нагрузки, приоритет батареи и приоритет сети. Благодаря интеллектуальной системе управления энергопотреблением она автоматически заряжается в периоды низких цен на электроэнергию и отдает приоритет накопленной энергии в часы пик, максимизируя использование энергии и экономическую эффективность. При КПД преобразования инвертора до 98% при преобразовании теряется минимум энергии. Срок службы аккумулятора превышает 8000 циклов при глубине разрядки 90%, что обеспечивает долгосрочное стабильное электропитание и значительно снижает потери энергии при длительном использовании. В чрезвычайных ситуациях, таких как отключение электроэнергии, функция аварийного электроснабжения Hinen A Series быстро реагирует, чтобы обеспечить непрерывное электроснабжение жилых или коммерческих помещений, удовлетворяя потребности в бесперебойном электроснабжении элитных жилых домов, таких как виллы.

Умное управление, удобная жизнь

Система Hinen A, оснащенная интеллектуальной системой управления питанием, позволяет пользователям удаленно контролировать и управлять с помощью мобильного приложения, при этом ключевые данные обновляются каждые 10 секунд, чтобы предоставлять информацию об энергопотреблении в режиме реального времени. Развертывание нескольких центров обработки данных обеспечивает безопасность и конфиденциальность данных, что является основным обязательством Hinen. Высокоточная система управления батареей контролирует состояние элементов батареи, а порт генератора может быть настроен для подключения интеллектуальных устройств, таких как тепловые насосы, что еще больше повышает энергоэффективность. Будь то самостоятельное использование, резервное питание, синхронизированная зарядка и разрядка или ограничение пика нагрузки и заполнение энергетических впадин — все под рукой, что делает жизнь более удобной и эффективной. Система Hinen A оснащена функцией ручного байпаса, позволяющей мгновенно подключать нагрузки EPS к сети в случае отказа оборудования или аварийных сигналов, обеспечивая бесперебойное питание, устраняя беспокойство о перебоях в подаче электроэнергии и обеспечивая спокойствие при послепродажном обслуживании.

Передовые технологии и превосходная производительность

Hinen A Series использует передовые технологии, такие как расширенный алгоритм Калмана для точных вычислений SOC и SOH батареи. Четыре входа MPPT, ступенчатый HERIC и технология BUCK-BOOST в совокупности повышают эффективность получения и преобразования энергии, продлевая срок службы продукта. Каждое технологическое стремление направлено на максимальное качество и эффективность.

Исключительная стабильность и надежное электроснабжение

Известная своей исключительной стабильностью, система Hinen A плавно переключается между сетевым и автономным режимами в течение 10 миллисекунд, обеспечивая бесперебойное питание. Система Hinen A также поддерживает внешние генераторы в качестве резервного источника питания, образуя механизм гарантии нескольких источников питания с генерацией фотоэлектрической энергии, питанием от сети и питанием от батареи. Будь то в отдаленных районах, районах с частыми отключениями электроэнергии или местах без сети, система Hinen A — ваш надежный энергетический партнер.

Гибкое расширение для удовлетворения будущих потребностей

Система Hinen A предлагает широкий спектр вариантов питания мощностью от 3600 Вт до 25000 Вт для удовлетворения потребностей различных домашних хозяйств и коммерческих установок. Она поддерживает параллельное подключение и параллельную технологию кластера аккумуляторов с максимальной мощностью 150 кВт и мощностью 831,6 кВтч, обеспечивая гибкое расширение для удовлетворения будущих потребностей в росте энергии и предлагая индивидуальные решения в области питания.

Быстрое развертывание, экономия времени и беспроблемность

Система Hinen A включает в себя инновационный штабелируемый интегрированный дизайн в стиле Lego, обеспечивающий беспрецедентное удобство и эффективность установки. Уникальный метод вставного соединения кардинально меняет традиционную ручную проводку, сокращая время установки на 50%, что делает автоматическое подключение таким же простым, как строительные блоки. Кроме того, Hinen A Series поставляется с кнопочным ЖК-экраном для удобства работы даже без Wi-Fi, что значительно расширяет сценарии использования. Ультратихая конструкция умного вентилятора не только повышает комфорт работы оборудования, но и снижает потребление энергии и уровень шума за счет интеллектуального управления, еще больше сводя к минимуму проблемы и затраты после технического обслуживания, обеспечивая пользователям более комфортный опыт.

Устойчивое развитие, создание лучшего будущего вместе

Система Hinen A не только фокусируется на текущей энергоэффективности и безопасности, но и стремится к устойчивому развитию. Использование чистой солнечной энергии в качестве источника энергии снижает зависимость от ископаемого топлива и выбросы углерода, активно реагируя на глобальный призыв к энергосбережению и сокращению выбросов. Выбирая систему Hinen A, вы выбираете зеленый, интеллектуальный и устойчивый образ жизни, совместно защищая прекрасное будущее нашей планеты.

О Hinen:

Основанная в 2004 году, Hinen Group является зарегистрированной компанией по производству электроники (код акций: 300787), известной своими ведущими возможностями продукции, эффективностью научных исследований и технологией производства. Hinen New Energy, ее дочерняя компания, специализируется на исследованиях, разработке, производстве и продаже решений для хранения энергии в жилых помещениях и является одной из немногих компаний в отрасли с интегрированными возможностями исследований и разработок для инверторов и аккумуляторов для хранения энергии. Hinen стремится сделать энергетическую независимость реальностью для семей по всему миру. Чтобы лучше обслуживать мировой рынок, компания Hinen создала филиалы по всему миру для предоставления локализованных и профессиональных услуг.

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