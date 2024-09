Hinen lance le système de stockage d'énergie domestique série A à l'échelle mondiale

DONGGUAN, Chine, 30 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Sur fond d'aggravation du réchauffement climatique et de la crise énergétique, les modes de vie durables sont devenus un consensus mondial. Hinen s'aligne sur cette tendance et présente le système révolutionnaire de stockage d'énergie domestique Hinen série A, qui annonce une nouvelle ère en intégrant la technologie aux tâches du quotidien. La série A de Hinen combine un onduleur solaire, un onduleur de batterie, une batterie de stockage d'énergie, une unité de commutation automatique au réseau, une alimentation sans interruption (ASI) et un système de gestion avancé, offrant aux utilisateurs une solution énergétique sûre et sans souci.

Hinen All-in-one power solution Hinen A Series Proactive Safety Hinen Smart management APP

La théorie des 9S ouvre la voie de l'avenir

Le système de la série A adhère à la théorie des 9S (Safe, Simple, Saving, Smart, Sophisticated, Stable, Scalable, Swift et Sustainable), ce qui lui permet d'occuper une position de leader intergénérationnel et d'établir de nouvelles références dans le secteur des systèmes énergétiques domestiques.

La sécurité proactive, une protection de tous les instants

La sécurité est l'engagement indéfectible de Hinen. La série A de Hinen intègre de multiples protections de sécurité, notamment contre les surcharges, les surdécharges et les courts-circuits, avec une conception étanche à la poussière et à l'eau conforme à la norme IP65 pour résister aux températures extrêmes (-20℃ à +60℃) et aux conditions météorologiques telles que les inondations, la neige et les chaleurs extrêmes. La série A de Hinen a reçu diverses certifications internationales (CB, CE, UKCA, SONCAR, RCM et ROHS) et offre une garantie de dix ans pour une utilisation sans souci. Avec une protection unique de l'onduleur à cinq couches, une batterie LFP de premier ordre, un dispositif intégré d'extinction des incendies et de décompression, un capteur de température, une puce AFE de qualité automobile, un système BMS à triple circuit de sécurité et une fonction d'arrêt d'urgence EPO, la solution constitue une barrière de sécurité indestructible, garantissant la sécurité et la tranquillité d'esprit de toute la famille.

Efficacité énergétique et utilisation intelligente de l'énergie

La série Hinen A identifie intelligemment les habitudes de consommation d'électricité de l'utilisateur et prend en charge différents modes tels que la priorité à la charge, la priorité à la batterie et la priorité au réseau. Grâce au système de gestion intelligente de l'énergie, la solution se charge automatiquement pendant les périodes où le prix de l'électricité est bas et donne la priorité à l'énergie stockée pendant les périodes de pointe, maximisant ainsi l'utilisation de l'énergie et l'efficacité économique. Avec un rendement de conversion de l'onduleur atteignant 98 %, la perte d'énergie lors de la conversion est minime. La durée de vie de la batterie dépasse 8 000 cycles à une profondeur de décharge de 90 %, ce qui garantit une alimentation stable à long terme et réduit considérablement la perte d'énergie en cas d'utilisation prolongée. En cas d'urgence comme une panne de courant, la fonction d'alimentation de secours de la série A de Hinen réagit rapidement pour assurer une alimentation électrique continue dans les espaces résidentiels ou commerciaux, répondant ainsi aux besoins d'alimentation ininterrompue des résidences haut de gamme comme les villas.

Gestion intelligente, vie pratique

Équipée d'un système intelligent de gestion de l'énergie, la série A de Hinen permet aux utilisateurs de surveiller et de gérer à distance via une application mobile, avec des données clés rafraîchies toutes les dix secondes pour fournir des informations sur l'utilisation de l'énergie en temps réel. Le déploiement de plusieurs centres de données garantit la sécurité et la confidentialité des données, ce qui est le principal engagement de Hinen. Le système de gestion de la batterie de haute précision permet de contrôler l'état des cellules de la batterie, et le port du générateur peut être configuré pour connecter des appareils intelligents tels que des pompes à chaleur, ce qui améliore encore l'efficacité énergétique. Qu'il s'agisse d'auto-utilisation, d'alimentation de secours, de charge et de décharge programmées, d'écrêtement des pics ou de remplissage des creux, tout est à portée de main, ce qui rend la vie plus pratique et plus efficace. La série A de Hinen est dotée d'une fonction de dérivation manuelle qui permet de connecter instantanément les charges EPS au réseau en cas de défaillance de l'équipement ou d'alarmes, ce qui garantit une alimentation électrique ininterrompue, atténue l'anxiété liée aux coupures de courant et procure une certaine tranquillité d'esprit jusqu'à l'intervention du service après-vente.

Technologie de pointe et performances supérieures

La série A de Hinen utilise une technologie avancée, telle que l'algorithme de Kalman étendu sans trace pour des calculs précis de l'état de charge et de santé de la batterie. Quatre entrées MPPT, le HERIC échelonné et la technologie BUCK-BOOST améliorent collectivement la collecte d'énergie et l'efficacité de conversion, prolongeant ainsi la durée de vie du produit. Chaque recherche technologique vise à atteindre le summum de la qualité et de l'efficacité.

Stabilité exceptionnelle et alimentation fiable

Reconnue pour sa stabilité exceptionnelle, la série A de Hinen passe du mode on-grid au mode off-grid en dix millisecondes, garantissant ainsi une alimentation électrique ininterrompue. La série A de Hinen prend également en charge les générateurs externes en tant que source d'alimentation de secours, formant un mécanisme de garantie d'alimentation multiple avec la production d'énergie photovoltaïque, l'alimentation du réseau et l'alimentation par batterie. Que ce soit dans des régions isolées, dans des zones où les coupures de courant sont fréquentes ou dans des lieux hors réseau, la série A de Hinen est votre partenaire fiable en matière d'énergie.

Une expansion flexible pour répondre aux besoins futurs

La série A de Hinen offre une large gamme d'options de puissance, allant de 3600W à 25 000W, pour répondre aux besoins des différents ménages et installations commerciales. Il prend en charge la technologie de connexion en parallèle et de grappe de batteries en parallèle, avec une puissance maximale de 150 kW et une capacité de 831,6 kWh, ce qui permet une expansion flexible pour répondre aux besoins futurs en matière de croissance énergétique et offre des solutions d'alimentation sur mesure.

Déploiement rapide, gain de temps et zéro tracas

La série A de Hinen incorpore une conception innovante de type Lego, empilable et intégrée, permettant une facilité d'installation et une efficacité sans précédent. Sa méthode unique de connexion par emboîtement révolutionne le câblage manuel traditionnel, réduisant le temps d'installation de 50 % et rendant l'installation plug-and-play aussi facile que des blocs de construction. En outre, la série A de Hinen est équipée d'un écran LCD de type bouton pour une utilisation facile même sans Wi-Fi, ce qui élargit considérablement les scénarios d'utilisation. Le ventilateur intelligent ultra-silencieux améliore non seulement le confort de fonctionnement de l'équipement, mais réduit également la consommation d'énergie et le bruit grâce à une gestion intelligente, ce qui permet de minimiser les problèmes et les coûts de maintenance et d'offrir aux utilisateurs une expérience plus confortable.

Développement durable, créer ensemble un meilleur avenir

La série A de Hinen se concentre non seulement sur l'efficacité énergétique et la sécurité actuelles, mais s'engage également en faveur du développement durable. En utilisant l'énergie solaire propre comme source d'énergie, il réduit la dépendance aux combustibles fossiles et diminue les émissions de carbone, répondant ainsi activement à l'appel mondial en faveur des économies d'énergie et de la réduction des émissions. Choisir la série A de Hinen, c'est choisir un mode de vie vert, intelligent et durable, en préservant conjointement le bel avenir de notre planète.

À propos de Hinen :

Fondé en 2004, le groupe Hinen est une entreprise d'électronique cotée en bourse (mnémo : 300787), reconnue pour ses capacités en matière de produits de pointe, sa force en matière de R&D et sa technologie de fabrication. Sa filiale Hinen New Energy est spécialisée dans la R&D, la production et la vente de solutions de stockage d'énergie résidentielle et est l'une des rares entreprises du secteur à disposer de capacités de R&D intégrées pour les onduleurs et les batteries de stockage d'énergie. Hinen s'engage à faire de l'indépendance énergétique une réalité pour les familles du monde entier. Pour mieux servir le marché mondial, Hinen a établi des succursales dans le monde entier afin de fournir des services localisés et professionnels.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2517480/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2517479/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2517481/3.jpg