Huasun onthult 0BB heterojunctie-zonnemodules met baanbrekende zero busbartechnologie

ABU DHABI, VAE, 30 april 2024 /PRNewswire/ -- Huasun Energy, 's werelds grootste fabrikant van heterojunctie (HJT)-producten, presenteert zijn nieuwste innovatie op het gebied van hoogrendementsmodules met de baanbrekende zero busbartechnologie (0BB). Deze geavanceerde vooruitgang is naadloos geïntegreerd in de massaproductielijnen van Huasun, zoals de Himalaya G12-serie en de grootformaat modules van de Everest G12R Rectangular-serie. Door gebruik te maken van innovatieve verbeteringen in printprocessen, lassen van de frontlaag, fijne zonnelinten, ultradunne siliciumwafers, inkapseling en afdichtingstechnieken heeft Huasun de elektrische, optische en temperatuurcoëfficiëntprestaties van HJT-modules in belangrijke mate verbeterd. Hierdoor neemt zijn productassortiment een grotere concurrentiepositie op de markt in.

Huasun Launches Zero Busbar (0BB) Heterojunction Solar Modules

Hoewel de 0BB-technologie steeds meer geïndustrialiseerd raakt, bestaan er tussen bedrijven verschillen in specifieke implementatiemethoden. De aanpak van Huasun bestaat voornamelijk uit lassen en doseren, met voordelen zoals sterkere hechting, verbeterde weerstand tegen hotspots en eliminatie van draagfolie.

Voor het specifiekere productieproces van 0BB-cellen gebruikt Huasun een eenvoudigere zeefdruktechnologie in twee stappen om een superieure productkwaliteit en betere elektrische en cel-naar-module (CTM) prestaties te leveren. Dit levert aanzienlijke voordelen op ten opzichte van super multi-busbar producten (SMBB) in termen van open-circuit voltage (OCV), conversie-efficiëntie en modulevermogen.

"Huasun's 0BB-modules maken gebruik van front-layer welding, wat voordelen biedt zoals betrouwbaar solderen, verminderde contactweerstand, verbeterde weerstand tegen hotspots, lagere hotspot temperatuur en hogere betrouwbaarheid van de module. Bovendien vermindert het ontwerp de metaalbedekking aan de achterkant, waardoor het lichtontvangende gebied wordt vergroot en een bifacialiteit tot 90% wordt bereikt," voegt Christian Comes, Huasun's BD Director Europe, toe.

De 0BB-technologie ondersteunt de trend naar dunnere siliciumwafers door een hogere betrouwbaarheid te bieden zonder hoofdraster, dunnere linten, minimale spanning en lagere fragmentatiesnelheden. Dankzij de downshifting (DS) lichtconversie-inkapseling en PIB-randafdichtingstechnologie, leveren de Huasun's HJT 0BB-modules een belangrijke verhoging van de stroomopwekkingscapaciteit. Deze vooruitgang vertaalt zich in betrouwbaardere producten voor eigenaars van fotovoltaïsche projecten op daken van nutsbedrijven, commerciële en industriële (C&I) gebouwen en op daken van woningen.

De succesvolle massaproductie van "G12+0BB" en "G12+R+0BB" HJT-producten betekent een nieuwe mijlpaal voor Huasun in zijn zoektocht naar efficiëntieverbetering. Huasun zet zich in om de industrialisatie van de HJT-technologie te bevorderen en blijft de wijdverspreide toepassing van 0BB-hoogrendementsmodules promoten. Zo levert Huasun geavanceerde heterojunctieproducten met een hogere omzettingsefficiëntie, verbeterde betrouwbaarheid en lagere Levelized Cost of Electricity (LCOE) voor PV-projecten wereldwijd.

Huasun Energy Contact

Website: www.huasunsolar.com

E-mail: [email protected]