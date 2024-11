HUAWEI CONNECT 2024 Paris : Huawei présente ses dernières solutions pour accélérer la F5G Advanced lors du Global Optical Summit

PARIS, 27 novembre 2024 /PRNewswire/ -- À l'occasion de HUAWEI CONNECT 2024 Paris, Huawei a réuni plus de 200 experts des télécommunications lors du Huawei Global Optical Summit. Sous le thème « Accelerate F5G-A, Amplify Intelligence », cet événement a été l'occasion d'échanger sur les grands défis de l'industrie et de découvrir la nouvelle gamme de solutions et de produits F5G Advanced (F5G-A) de Huawei.

Gavin Gu, président de l'Enterprise Optical Business Domain de Huawei a ouvert est revenu sur trois tendances majeures qui transforment aujourd'hui l'industrie optique.

Dans le cadre de la connectivité intelligente, les réseaux domestiques et campus évoluent de la technologie gigabit à la 10G, avec les fibres optiques remplaçant les câbles en cuivre. Cette tendance a été baptisée « Fiber-in, Copper-out ». De plus, sur les réseaux de communication industriels de secteurs tels que l'électricité et le transport, SDH (Synchronous Digital Hierarchy) évolue vers fgOTN (Fine-Grain Optical Transport Networking) à un rythme croissant, sous l'étiquette « fgOTN-in, SDH-out ». Pour la détection intelligente, dans des scénarios tels que l'inspection des pipelines de pétrole et de gaz et l'inspection du périmètre, les opérations manuelles sur site seront remplacées par des opérations à distance. Cela nécessitera une détection convergente telle que la vision et la détection par fibre optique, une tendance appelée « la détection optique plutôt que le travail manuel ».

En se concentrant sur les tendances « 3 In 3 Out », Huawei se consacre au développement de produits et de solutions innovants. Les solutions F5G-A Series récemment lancées peuvent être appliquées dans divers scénarios, couvrant les habitations, les campus, les réseaux de communication industriels et l'inspection périmétrique.

1. Fiber-in, Copper-out (la fibre, plutôt que le cuivre)

Dans le scénario d'accueil, Huawei a lancé le réseau cible entièrement optique pour les fournisseurs d'accès Internet à l'ère de la « fibre à la pièce (FTTR) ». Du côté de l'accès, des solutions à haut débit domestique complètes, telles que FTTR et le terminal de réseau optique sans problème, sont utilisées pour aider les fournisseurs d'accès à améliorer l'expérience utilisateur et à réduire les dépenses d'exploitation.

Sur les réseaux dorsaux et les réseaux métropolitains, les produits Optical Transport Network (OTN) 400G de Huawei, leaders du secteur, et la solution innovante OptiX Alps-WDM permettent aux FAI de faire face facilement à l'augmentation du trafic sur les réseaux.

Dans le scénario des campus, les réseaux adoptant la technologie Wi-Fi 7, les lignes en cuivre traditionnelles seront inévitablement remplacées par des câbles à fibres optiques, qui permettent une bande passante plus large, offrent une durée de vie plus longue (évolutive pendant environ 30 ans) et sont plus respectueux de l'environnement.

Cibleant de grands campus dans des secteurs tels que l'éducation, la santé et l'industrie manufacturière, Huawei a lancé sa solution de fibre optique au bureau, ou FTTO 2.0, solution de mise à niveau de la bande passante, du réseau et de l'exploitation et de la maintenance (O&M) sur le réseau en direct.

Huawei a réalisé une avancée majeure avec la première technologie XGS-PON Pro du secteur, une norme de réseau optique passive qui prend en charge l'accès à la bande passante ultra-élevée des services 12,5G ou 25G, fournissant 2,5 fois la bande passante du secteur.

La solution, une première dans le secteur, prend en charge le découpage de bout en bout (E2E), permettant jusqu'à 8 réseaux dédiés (tels que les réseaux de bureau et de production) d'exécuter sur une seule infrastructure. Cela élimine les architectures réseau cloisonnées et réduit le coût total de possession (TCO) de 30 %.

En outre, la plateforme de gestion Network Cloud Engine (NCE) met en œuvre une gestion holistique des réseaux LAN IP et optiques passifs, permettant une vue unique pour gérer l'ensemble d'un réseau de campus via une plateforme unifiée, améliorant ainsi l'efficacité de l'exploitation et de la maintenance de 50 %.

2. Le fgOTN, plutôt que le SDH

La hiérarchie numérique synchrone (SDH) a été largement utilisée sur les réseaux de communication industriels comme solution sécurisée et fiable au cours des 30 dernières années. Mais à mesure que l'intelligence numérique continue d'augmenter dans le secteur, la limite de bande passante imposée par le SDH est devenue un goulot d'étranglement, créant le besoin d'un réseau de communication de production de nouvelle génération qui prenne en charge une bande passante plus élevée sans sacrifier la sécurité et la fiabilité.

Les réseaux SDH dans les secteurs de l'électricité et du transport sont désormais mis à niveau et reconstruits avec des réseaux OTN à grains fins, ou fgOTN.

Cela vient après que l'International Telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector (ITU-T) a officiellement approuvé la norme fgOTN en 2023 et l'a définie comme une technologie de nouvelle génération pour remplacer le SDH.

Huawei a lancé la première solution compatible fgOTN du secteur avec l'OptiXtrans E6600, un produit hautement fiable offrant une disponibilité de cinq à neuf et dix fois la bande passante de SDH. Elle prend en charge des services tels que PCM, PDH, SDH et Ethernet, et conserve les pratiques d'exploitation et de maintenance de SDH, garantissant une évolution plus fluide.

3. La détection optique

Les infrastructures critiques telles que les chemins de fer, les aéroports et les pipelines pétroliers et gaziers nécessitent souvent une inspection périmétrique dans le cadre d'opérations manuelles sur site. De telles inspections ne sont pas toujours efficaces et peuvent être pénibles à réaliser en raison de conditions de travail difficiles.

Des solutions intelligentes d'inspection et de surveillance du périmètre, sur de vastes étendues telles que les pipelines, peuvent désormais être mises en œuvre, grâce à la détection par fibre optique et l'utilisation de l'IA. Un avantage de la solution de liaison optique-visuelle de Huawei est son utilisation de la vibration par fibre optique et de la détection vidéo pour atteindre zéro faux négatif. Dotée d'un module DSP optique de pointe et d'un modèle de base basé sur l'IA, la solution OVLS offre une précision 10 fois supérieure à la norme industrielle et des capacités élevées d'anti-interférence. Même en cas de vents de niveau 7 et de fortes pluies, une haute précision peut être garantie.

À l'avenir, Huawei continuera d'innover et de travailler avec tous les clients et partenaires pour accélérer l'intelligence industrielle.

