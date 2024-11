Huawei debuteert op Super Terminal Expo en streeft naar gezamenlijk succes in de intelligente luchtvaartindustrie

HONGKONG, 12 november 2024 /PRNewswire/ -- Als wereldwijd toonaangevend leverancier van ICT-infrastructuur en intelligente terminals werd Huawei uitgenodigd om de openingsceremonie van de Super Terminal Expo bij te wonen en te spreken in een panel. Huawei toonde zijn nieuwste producten en oplossingen op de beurs, evenals zijn prestaties in het helpen van de luchtvaart- en logistieke sector om digitaal en intelligent te worden.

Jacky Wang, Vice President of Smart Transportation BU, Huawei

De ontwikkeling van ICT-infrastructuur is van cruciaal belang voor de digitale en intelligente transformatie van de burgerluchtvaart. Tijdens het panel Airport Hub Strategies and APAC Challenges merkte Jacky Wang, Vice President of Smart Transportation BU, Huawei, op dat de zakelijke reikwijdte van hubluchthavens toeneemt en dat passagiers-, vracht-, commerciële, fonds- en informatiestromen in een sneller tempo samensmelten. Volgens Jacky Wang zet Huawei zich in voor het creëren van een digitale en intelligente basis met multidimensionale detectie, alomtegenwoordige connectiviteit en een open platform om hubluchthavens te helpen hun operationele efficiëntie, passagierservaringen en luchthavenbeveiliging te verbeteren. "Door gebruik te maken van Huawei's AI-mogelijkheden hopen we samen te werken met klanten en partners uit de industrie om meer intelligente oplossingen te ontwikkelen. Deze oplossingen zullen naar verwachting de intelligente transformatie van hubluchthavens stimuleren en het intelligentieniveau in de burgerluchtvaartsector verhogen," zei hij.

Jacky Wang benadrukte ook dat AI op grote schaal zal worden gebruikt voor het beheer van vluchtstromen, luchthavenbeveiliging en luchthavens in het algemeen (Total Airport Management, of TAM) en dat dit ingrijpende gevolgen zal hebben voor de vluchtuitvoering, passagiersdiensten, beveiliging en andere aspecten van hubluchthavens.

Tot op heden heeft Huawei al meer dan 210 luchthavens, luchtvaartmaatschappijen en luchtverkeersleiders wereldwijd als klant bediend. Huawei zal zijn investeringen in de transportsector en zijn onderzoek naar geschikte technologieën voor verschillende bedrijfsscenario's in de burgerluchtvaart blijven uitbreiden. Door samen te werken met gebruikers en ecosysteempartners wil Huawei zowel innovatieve oplossingen als aanzienlijke waarde creëren voor de burgerluchtvaartindustrie.

Met behulp van haar expertise en ervaring op het gebied van transportknooppunten, transportnetwerken, goederenstromen en het systeem van lage hoogte, heeft Huawei een digitale en intelligente basis gebouwd voor veelomvattend transport en logistiek, die op zijn beurt veilige en efficiënte operaties mogelijk zal maken in de hele toeleverings- en industrieketen.

