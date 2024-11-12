Huawei дебютирует на выставке Super Terminal Expo и стремится разделить успех в отрасли интеллектуальных систем для авиации

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HUAWEI

Nov 12, 2024, 23:41 ET

ГОНКОНГ, 13 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei, являющаяся ведущим мировым поставщиком ИКТ-инфраструктуры и интеллектуальных терминалов, была приглашена принять участие в церемонии открытия выставки Super Terminal Expo и представить доклад для экспертной группы. На выставке компания Huawei продемонстрировала свои новейшие продукты и решения, а также проинформировала о своих успехах в помощи авиационной и логистической отраслям стать цифровыми и интеллектуальными.

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Jacky Wang, Vice President of Smart Transportation BU, Huawei
Jacky Wang, Vice President of Smart Transportation BU, Huawei

Развитие ИКТ-инфраструктуры имеет решающее значение для цифровых и интеллектуальных преобразований гражданской авиации. В ходе заседания экспертной группы Стратегии создания авиационных узлов и сложности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Джеки Ван (Jacky Wang), вице-президент бизнес-подразделения интеллектуального транспорта компании Huawei, отметил, что сфера коммерческой деятельности авиационных узлов расширяется и что пассажирские, грузовые, коммерческие, финансовые и информационные потоки ускоренными темпами сливаются воедино. По словам Джеки Вана, Huawei стремится создать цифровую и интеллектуальную основу, отличительными особенностями которой станут многомерный сбор информации, повсеместная связь и открытая платформа, чтобы помочь авиационным узлам повысить операционную эффективность, удобство для пассажиров и безопасность аэропортов. «Предлагая возможности Huawei в области ИИ, мы рассчитываем на сотрудничество с отраслевыми клиентами и партнерами в процессе разработки более интеллектуальных решений. Ожидается, что эти решения будут способствовать интеллектуальной трансформации авиационных узлов и повысят уровень интеллектуальности сектора гражданской авиации», — сказал он.

Джеки Ван также подчеркнул, что ИИ будет широко использоваться для управления потоками рейсов, безопасностью аэропортов и работой аэропортов в целом (полного управления аэропортом — Total Airport Management, TAM) и это окажет глубокое влияние на управление рейсами, обслуживание пассажиров, безопасность и другие аспекты авиационных узлов.

Сегодня компания Huawei уже обслуживает более 210 аэропортов, авиакомпаний и клиентов, управляющих движением воздушного транспорта, по всему миру. Компания Huawei продолжит наращивать инвестиции в сектор транспорта и изучение технологий, подходящих для различных бизнес-сценариев в сфере гражданской авиации. Сотрудничая с пользователями и партнерами по экосистеме, Huawei стремится как создавать инновационные решения, так и приносить существенную пользу отрасли гражданской авиации.

Используя свой опыт и знания в области транспортных узлов, транспортных сетей, грузопотоков и системы полетов на малой высоте, компания Huawei создала цифровую и интеллектуальную основу для комплексных перевозок и логистики, которая в свою очередь обеспечит безопасную и эффективную работу всех цепочек поставок и промышленности.

Для получения дополнительной информации об интеллектуальных решениях Huawei для аэропортов посетите: https://e.huawei.com/en/industries/aviation

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2554814/Huawei.jpg 

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