Huawei, Super Terminal Expo'da Görücüye Çıkıyor ve Akıllı Havacılık Sektöründe Ortak Başarıyı Hedefliyor

HONG KONG, 13 Kasım 2024 /PRNewswire/ -- Dünya lideri bir ICT altyapısı ve akıllı terminal sağlayıcısı olarak Huawei, Super Terminal Expo'nun açılış törenine katılmak ve bir panelde konuşma yapmak üzere davet edildi. Huawei fuarda en yeni ürün ve çözümlerinin yanı sıra havacılık ve lojistik sektörlerinin dijital ve akıllı hale gelmesine yardımcı olma konusundaki başarılarını da sergiledi.

Jacky Wang, Vice President of Smart Transportation BU, Huawei

ICT altyapısının geliştirilmesi, sivil havacılığın dijital ve akıllı dönüşümleri için hayati önem taşımaktadır. Havaalanı Hub Stratejileri ve APAC Zorlukları panelinde Huawei Akıllı Ulaşım BU Başkan Yardımcısı Jacky Wang, aktarma merkezlerinin iş kapsamının genişlediğini ve yolcu, nakliye, ticari, fon ve bilgi akışlarının daha hızlı bir şekilde birleştiğini belirtti. Jacky Wang'a göre Huawei, aktarma merkezlerinin operasyonel verimliliği, yolcu deneyimini ve havalimanı güvenliğini iyileştirmesine yardımcı olmak için çok boyutlu algılama, her yerde bağlantı ve açık bir platform içeren dijital ve akıllı bir temel oluşturmaya kararlı. Wang sözlerine şöyle devam etti: "Huawei'nin yapay zeka yeteneklerinden yararlanarak, daha akıllı çözümler geliştirmek için sektördeki müşterilerimiz ve ortaklarımızla işbirliği yapmayı umuyoruz. Bu çözümlerin aktarma merkezlerinin akıllı dönüşümünü desteklemesi ve sivil havacılık sektöründeki akıllılık düzeyini artırması bekleniyor."

Jacky Wang ayrıca yapay zekanın uçuş akışı, havaalanı güvenliği ve genel olarak havaalanlarını (Toplam Havaalanı Yönetimi veya TAM) yönetmek için yaygın olarak kullanılacağını ve bunun uçuş operasyonu, yolcu hizmetleri, güvenlik ve aktarma merkezlerinin diğer yönlerini derinden etkileyeceğini vurguladı.

Huawei, bugüne kadar dünya çapında 210'dan fazla havalimanı, havayolu şirketi ve hava trafik yönetimi müşterisine hizmet verdi. Huawei, ulaşım sektörüne yaptığı yatırımları artırmaya ve farklı sivil havacılık iş senaryoları için uygun teknolojileri araştırmaya devam edecek. Huawei, kullanıcılar ve ekosistem ortaklarıyla işbirliği yaparak sivil havacılık sektörü için hem yenilikçi çözümler hem de önemli bir değer yaratmayı hedefliyor.

Huawei ulaşım aktarma merkezleri, ulaşım ağları, nakliye akışları ve alçak irtifa sistemindeki uzmanlığını ve deneyimini kullanarak kapsamlı ulaşım ve lojistik için dijital ve akıllı bir temel tesis etti; bu da tedarik ve endüstri zincirleri boyunca güvenli ve verimli operasyonlar sağlayacak.

Huawei'nin akıllı havalimanı çözümleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen şurayı ziyaret edin: https://e.huawei.com/en/industries/aviation

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