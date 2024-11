Huawei participe à l'exposition Super Terminal et vise un succès partagé dans l'industrie de l'aviation intelligente

HONG KONG, 12 novembre 2024 /PRNewswire/ -- En tant que leader mondial de l'infrastructure ITC et fournisseur de terminaux intelligents, Huawei a été invité à assister à la cérémonie d'ouverture de l'exposition Super Terminal et à prendre la parole lors d'un panel. Huawei a présenté ses derniers produits et solutions lors de l'exposition, ainsi que ses réalisations pour aider les secteurs de l'aviation et de la logistique à passer au numérique et à l'intelligence.

Jacky Wang, Vice President of Smart Transportation BU, Huawei

Le développement des infrastructures ITC est essentiel pour les transformations numériques et intelligentes de l'aviation civile. Lors de la table ronde Airport Hub Strategies and APAC Challenges, Jacky Wang, vice-président de l'unité opérationnelle Smart Transportation de Huawei, a noté que le champ d'activités des aéroports pivots s'élargit et que les flux de passagers, de fret, de commerce, de fonds et d'informations fusionnent à un rythme plus rapide. Selon Jacky Wang, Huawei s'est engagée à créer une fondation numérique et intelligente dotée d'une détection multidimensionnelle, d'une connectivité omniprésente et d'une plateforme ouverte, afin d'aider les aéroports centraux à améliorer l'efficacité opérationnelle, l'expérience des passagers et la sécurité des aéroports. « En exploitant les capacités d'IA de Huawei, nous espérons collaborer avec les clients et les partenaires de l'industrie pour développer des solutions plus intelligentes. Ces solutions devraient favoriser la transformation intelligente des plateformes aéroportuaires et améliorer le niveau d'intelligence dans le secteur de l'aviation civile », a-t-il déclaré.

Jacky Wang a également souligné que l'IA sera largement utilisée pour gérer les flux de vols, la sécurité des aéroports et les aéroports en général (Total Airport Management ou TAM), et que cela aura un impact profond sur les opérations de vol, les services aux passagers, la sécurité et d'autres aspects des aéroports pivots.

À ce jour, Huawei a déjà desservi plus de 210 aéroports, compagnies aériennes et clients du secteur de la gestion du trafic aérien dans le monde entier. Huawei continuera à accroître ses investissements dans le secteur des transports et à explorer les technologies adaptées aux différents scénarios commerciaux de l'aviation civile. En collaborant avec des utilisateurs et des partenaires de l'écosystème, Huawei vise à créer des solutions innovantes et une valeur significative pour l'industrie de l'aviation civile.

Grâce à son expertise et à son expérience en matière de centres de transport, de réseaux de transport, de flux de marchandises et de système à basse altitude, Huawei a construit une base numérique et intelligente pour un transport et une logistique complets, qui permettra à son tour de mener des opérations sûres et efficaces tout au long de la chaîne d'approvisionnement et de la chaîne industrielle.

Pour plus d'informations sur les solutions aéroportuaires intelligentes de Huawei, veuillez consulter le site : https://e.huawei.com/en/industries/aviation

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2554814/Huawei.jpg