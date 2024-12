Huawei en JA Solar lanceren groen onderwijsproject in Thailand met UNESCO en het Thaise ministerie van Onderwijs

BANGKOK, 12 december 2024 /PRNewswire/ -- Huawei, JA Solar, UNESCO en het Thaise ministerie van Onderwijs hebben officieel het Green Education Project in Thailand gelanceerd, met als doel een nieuwe generatie groen geschoolde en digitaal vaardige leerlingen te ontwikkelen.

Het project, dat wordt uitgevoerd in het kader van Huawei's TECH4ALL initiatief, brengt schone energieoplossingen en training in informatie- en communicatietechnologie (ICT) naar 11 Thaise scholen en gemeenschapscentra.

Huawei engineers instruct interns how to install the Huawei solar equipment at Banna District Learning Encouragement Center

Een nieuw geïnstalleerd dak op zonne-energie voor het Banna District Learning Encouragement Center, een van de eerste twee begunstigden van het project, markeerde de officiële start van het project op 3 december in Nakhon Nayok.

"Het Green Education Project is meer dan een CSR-project. Het is een langetermijninvestering in de jeugd en toekomst van Thailand", zegt David Li, CEO van Huawei Thailand. "Door het combineren van schone energieoplossingen met praktijkgericht onderwijs willen we een model creëren voor duurzame groei en inclusie."

Het project heeft als doel scholen en gemeenschappen uit te rusten met hernieuwbare energiesystemen en technische vaardigheden te stimuleren, om zo bij te dragen aan het aanpakken van belangrijke uitdagingen op het gebied van onderwijs en energie in Thailand, vooral in achtergestelde plattelandsgebieden. Het maakt ook deel uit van een breder nationaal streven naar groene innovatie.

De eerste twee begunstigden van het project zullen een reeks digitale en technische vaardigheden aanbieden aan lokale gemeenschappen op het gebied van groene energie en duurzaamheid.

Het Banna District Learning Encouragement Center is een gemeenschapshuis in Nakhon Nayok. Het zal gratis opleidingen aanbieden in groene energie en digitale geletterdheid, met als doel de vaardigheidskloof in achtergestelde regio's te dichten.

Het Kanchanapisek Vocational Training College in Nong Chok zal de gedoneerde PV-systemen gebruiken om studenten te leren hoe ze deze moeten installeren, onderhouden en gebruiken, zodat ze waardevolle technische vaardigheden opdoen voor toekomstige banen.

Het potentieel van Thailand's Groene Onderwijsproject is goed ontvangen door lokale scholen en leerkrachten.

"Dit project is een krachtig voorbeeld van hoe de samenwerking tussen internationale bedrijven en lokale scholen een betekenisvolle verandering teweeg kan brengen. De geschonken zonne-energieapparatuur zal onze studenten praktijkervaring geven in het installeren en onderhouden van duurzame energiesystemen. Dit geeft hen een concurrentievoordeel op de arbeidsmarkt," zei Tisakorn Klinbooppha, directeur van het Banna District Learning Encouragement Center.

Het Groene Onderwijsproject wordt geleid door drie pijlers:

Green Schools for Secondary Education installeert zonne-installaties op daken in middelbare scholen en geeft training aan docenten en studenten over de voordelen en werking van groene energie.

installeert zonne-installaties op daken in middelbare scholen en geeft training aan docenten en studenten over de voordelen en werking van groene energie. Green Schools for Vocational Education wil studenten aan technische en beroepsopleidingen de kans geven om praktisch aan de slag te gaan met fotovoltaïsche systemen en hen zo voorbereiden op een loopbaan in de snelgroeiende sector van hernieuwbare energie.

wil studenten aan technische en beroepsopleidingen de kans geven om praktisch aan de slag te gaan met fotovoltaïsche systemen en hen zo voorbereiden op een loopbaan in de snelgroeiende sector van hernieuwbare energie. Green Communities zal openbare bibliotheken en leercentra ondersteunen met programma's voor hernieuwbare energie en mobiele digitale educatie, waaronder training in groene energie en cyberbeveiliging via de Digital Bus van Huawei.

De Huawei Digitale Bus heeft al gratis trainingen gegeven over groene energie, bewustzijn van cybercriminaliteit en telecommunicatie voor studenten in Nakhon Nayok. Tot nu toe heeft de bus 10 afgelegen provincies in Thailand aangedaan en 4.500 studenten de kennis en vaardigheden bijgebracht om een duurzame toekomst te helpen opbouwen.

Thailand's streven naar hernieuwbare energie sluit aan bij de inspanningen van de regering om het onderwijs te moderniseren en studenten te voorzien van vaardigheden om klaar te zijn voor de toekomst. Als onderdeel hiervan is TECH4ALL projectpartner JA Solar toegewijd aan het ondersteunen van Thailand's energietransitie, het geven van praktische kennis aan studenten en het maken van een blijvend verschil in gemeenschappen.

In de toekomst zullen Huawei, JA Solar en partners het bereik van het project uitbreiden en meer organisaties uitnodigen om zich aan te sluiten bij de missie zodat de volgende generatie is voorzien van de vaardigheden en tools om een duurzame Thaise samenleving te creëren.

