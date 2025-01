Huawei en Marokkaanse overheid stimuleren nationale onderwijstransformatie met DigiSchool-project

AGADIR, Marokko, 31 december 2024 /PRNewswire/ -- Huawei heeft de succesvolle afronding van het DigiSchool 2024 project in Marokko aangekondigd, en benadrukt daarmee haar bijdrage aan het waarborgen van gelijke toegang tot digitale technologie voor alle leerlingen in het Koninkrijk.

DigiSchool students and teachers

Het DigiSchool-project werd gelanceerd in februari 2024 om nieuwe generaties voor te bereiden op de eisen van een steeds meer verbonden wereld. Het project is opgenomen in de routekaart voor onderwijshervormingen van de regering voor 2022-2026. De voltooiing markeert de succesvolle eerste fase van een publiek-privaat partnerschap tussen het Marokkaanse ministerie van Onderwijs, Kleuteronderwijs en Sport en Huawei Marokko in het kader van Huawei's wereldwijde initiatief TECH4ALL voor digitale inclusie.

"Het DigiSchool-project benadrukt het belang van het versterken van digitale vaardigheden en het consolideren van de publiek-private samenwerking als een echte hefboom voor het stimuleren van een veerkrachtig digitaal ecosysteem," zei David Li, Managing Director van Huawei Marokko. "Met dit strategische partnerschap is Huawei vastbesloten om te blijven investeren in opleiding en innovatie, en om Marokko's aspiraties voor kwalitatief goed en inclusief digitaal onderwijs te ondersteunen."

De focus van het project ligt op het ontwikkelen van digitale vaardigheden en het aanbieden van trainingen voor studenten en docenten in technologieën zoals kunstmatige intelligentie, virtuele realiteit, web- en app-ontwikkeling. Gedurende het hele jaar kregen de deelnemers ook praktische ervaring met robotica en coderen. Ze kregen de gelegenheid om technische puzzels op te lossen en digitale geletterdheid te verbeteren door middel van interactieve spellen ontworpen om creativiteit en initiatief te inspireren.

DigiSchool 2024 was gestructureerd in vier fasen. In de eerste fase kregen 265 docenten van middelbare scholen training in ICT-vaardigheden in de 12 regio's van Marokko. Fase twee richtte zich op het bieden van voortdurende ondersteuning voor de getrainde leerkrachten waarbij ze gebruik maakten van hun training in de klas voor 2.650 leerlingen. In de derde fase werden tussen mei en november 12 regionale hackathons georganiseerd in de 12 regio's van Marokko. Hierbij kregen 714 studenten de opdracht ICT-oplossingen te ontwikkelen om de gestelde uitdagingen op te lossen.

De vierde en laatste fase in december bestond uit technologische bootcamps in Fez, Marrakech en Agadir. Ze werden georganiseerd in samenwerking met de respectieve regionale onderwijsacademies en brachten 180 studenten en 60 docenten uit 12 regio's van Marokko samen. De bootcamps waren bedoeld om de ICT-vaardigheden aan te scherpen die leerlingen eerder in het jaar in de klas en tijdens de hackathons hadden verworven.

De teams kregen persoonlijke ondersteuning om hun hackathonprojecten te verfijnen en hun oplossingen aan een jury voor te leggen, waarbij de beste inzendingen in de prijzen vielen.

DigiSchool 2024 werd afgesloten met een evaluatietour van het bootcamp in Agadir tussen 17 en 19 december. De delegatie op hoog niveau bestond uit Mohamed Saad Berrada, minister van Onderwijs, Kleuteronderwijs en Sport; Ouafae Chakir, directeur van de Regionale Academie van Onderwijs en Training voor de regio Souss-Massa; Aida Bougrine, provinciaal directeur van de provincie Agadir Ida-Outanane; en Chen Xiaolei, vice-president van Huawei Marokko.

Tijdens de rondleiding kregen de studenten de kans om hun nieuwe vaardigheden te laten zien door de oplossingen die ze hadden ontwikkeld te presenteren aan de delegatie.

Het succes van het DigiSchool 2024 programma ondersteunt de voortdurende inzet van de Marokkaanse overheid voor digitalisering, inclusie en gelijkheid in het nationale onderwijs, en haar positie als regionaal voorbeeld van het gebruik van technologie als vector voor gelijkheid en vooruitgang, een resultaat waar Huawei zich ook voor inzet.

Naast een reeks onderwijsinitiatieven die wereldwijd lopen onder het TECH4ALL-programma van Huawei met partners zoals UNESCO, Close the Gap en ministeries, implementeert Huawei ook DigiSchool-projecten in Kenia, Senegal, Zuid-Afrika, Chili en China om afgelegen scholen aan te sluiten op het internet en de digitale vaardigheden van studenten en docenten te verbeteren.

Over Huawei TECH4ALL

TECH4ALL is Huawei's langetermijninitiatief en actieplan voor digitale inclusie. TECH4ALL wordt mogelijk gemaakt door innovatieve technologieën en partnerschappen en is ontworpen om inclusie en duurzaamheid in de digitale wereld te bevorderen.

