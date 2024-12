Huawei spolu s marockou vládou podporujú transformáciu národného vzdelávania prostredníctvom projektu DigiSchool

AGADIR, Maroko, 30. december 2024 /PRNewswire/ – Spoločnosť Huawei oznámila úspešné zavŕšenie projektu DigiSchool 2024 v Maroku, s dôrazom na svoj príspevok k zaisteniu spravodlivého prístupu k digitálnym technológiám pre všetkých študentov v Kráľovstve.

DigiSchool students and teachers

Projekt DigiSchool, spustený vo februári 2024, s cieľom pomôcť s prípravou nových generácií na požiadavky stále prepojenejšieho sveta, je súčasťou vládneho plánu reformy vzdelávania na roky 2022 – 2026. Jeho zavŕšenie predstavuje úspešnú prvú fázu verejno-súkromného partnerstva medzi marockým ministerstvom pre národné vzdelávanie, predškolské zariadenia a šport, so spoločnosťou Huawei Maroko v rámci globálnej iniciatívy spoločnosti Huawei v oblasti digitálneho začlenenia TECH4ALL.

„Projekt DigiSchool zdôrazňuje význam posilňovania digitálnych zručností a upevňovania verejno-súkromného partnerstva ako skutočnej páky na posilnenie odolného digitálneho ekosystému," povedal David Li, generálny riaditeľ Huawei Maroko. „Vďaka tomuto strategickému partnerstvu sa spoločnosť Huawei zaviazala pokračovať v investíciách do školenia a inovácií a tak podporovať marocké snahy o kvalitné a inkluzívne digitálne vzdelávanie."

Projekt je zameraný na rozvoj digitálnych zručností a poskytovanie školení pre študentov a učiteľov v technológiách, ako je umelá inteligencia, virtuálna realita, vývoj webu a aplikácií. Účastníci po celý rok získavali aj praktické skúsenosti s robotikou a kódovaním, ako aj možnosť riešiť technické úlohy a rozvíjať si digitálnu gramotnosť prostredníctvom interaktívnych hier, ktoré podnecujú kreativitu a iniciatívu.

DigiSchool 2024 bola štruktúrovaná do štyroch fáz. V prvej fáze bolo vyškolených 265 učiteľov stredných škôl v oblasti IKT v 12 marockých regiónoch. Druhá fáza sa zamerala na poskytnutie nepretržitej podpory vyškoleným učiteľom, ktorí svoje školenie využili v triedach pre 2 650 študentov. V tretej fáze bolo v období od mája do novembra zorganizovaných 12 regionálnych hackathonov s pokrytím 12 marockých regiónov so 714 študentmi, ktorých úlohou bolo vyvinúť IKT riešenia na prekonanie stanovených problémov.

Posledná štvrtá v decembri pozostávala z technologických bootcampov vo Feze, Marakéši a Agadire. V spolupráci s príslušnými regionálnymi akadémiami vzdelávania spojili 180 študentov a 60 učiteľov z 12 regiónov Maroka. Bootcampy boli zamerané na zdokonalenie zručnosti IKT, ktoré študenti nadobudli v triede a na hackathonoch začiatkom roka.

Tímy dostali personalizovanú podporu, aby mohli zdokonaliť svoje projekty z hackathonu a prezentovať svoje riešenia porote, pričom vynikajúce príspevky boli odmenené.

DigiSchool 2024 sa uzavrela hodnotiacim turné bootcampu v Agadire medzi 17. a 19. decembrom. Súčasťou delegácie na vysokej úrovni bol Mohamed Saad Berrada, minister pre národné školstvo, predškolské zariadenia a šport; Ouafae Chakir, riaditeľ Regionálnej akadémie vzdelávania a odbornej prípravy pre región Souss-Massa; Aida Bougrine, provinčná riaditeľka provincie Agadir Ida-Outanane; a Chen Xiaolei, viceprezident Huawei Maroko.

Počas prehliadky dostali študenti príležitosť predviesť novozískané zručnosti prezentáciou svojich riešení delegácii.

Úspech programu DigiSchool 2024 podporuje dlhodobý záväzok marockej vlády k národnej digitalizácii vzdelávania, inklúzii a rovnosti, ako aj jej pozíciu regionálneho príkladu využitia technológie ako vektora rovnosti a pokroku, čo je výsledok, ku ktorému sa zaviazala aj spoločnosť Huawei.

Okrem celého radu vzdelávacích iniciatív po celom svete v rámci programu Huawei TECH4ALL s partnermi, ako sú UNESCO, Close the Gap a národné ministerstvá, Huawei realizuje aj projekty DigiSchool v Keni, Senegale, Južnej Afrike, Čile a Číne, s cieľom pripojiť vzdialené školy k internetu a podporiť digitálne zručnosti študentov a učiteľov.

O iniciatíve Huawei TECH4ALL

TECH4ALL predstavuje dlhodobú iniciatívu a akčný plán spoločnosti Huawei v oblasti digitálnej inklúzie. Vďaka inovatívnym technológiám a partnerstvám je TECH4ALL navrhnutý tak, aby podporoval začlenenie a udržateľnosť v digitálnom svete.

