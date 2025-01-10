Huawei ve Fas Hükümeti DigiSchool Projesi ile Ulusal Eğitim Dönüşümünü Destekliyor

AGADIR, Fas, 10 Ocak 2025 /PRNewswire/ -- Huawei, Fas'taki DigiSchool 2024 projesinin başarıyla tamamlandığını duyurdu ve Krallık'taki tüm öğrenciler için dijital teknolojiye eşit erişim sağlanmasına yaptığı katkıyı vurguladı.

DigiSchool students and teachers

Yeni nesillerin giderek daha bağlantılı bir dünyanın taleplerine hazırlanmasına yardımcı olmak amacıyla Şubat 2024'te başlatılan DigiSchool projesi, hükümetin 2022-2026 eğitim reformu yol haritasında yer almaktadır. Projenin tamamlanması, Fas Milli Eğitim, Okul Öncesi ve Spor Bakanlığı ile Huawei Fas arasında Huawei'nin küresel TECH4ALL dijital katılım girişimi kapsamında gerçekleştirilen kamu-özel sektör ortaklığının başarılı ilk aşamasına işaret ediyor.

Huawei Fas Genel Müdürü David Li, "DigiSchool projesi, dijital becerilerin güçlendirilmesinin ve dayanıklı bir dijital ekosistemi güçlendirmek için gerçek bir kaldıraç olarak kamu-özel sektör ortaklığının pekiştirilmesinin önemini vurguluyor" dedi. "Bu stratejik ortaklıkla Huawei, eğitim ve inovasyona yatırım yapmaya ve Fas'ın kaliteli ve kapsayıcı dijital eğitim hedeflerini desteklemeye devam etmeye kararlıdır."

Projenin odak noktası dijital becerileri geliştirmek ve yapay zeka, sanal gerçeklik, web ve uygulama geliştirme gibi teknolojilerde öğrenci ve öğretmenlere eğitim sağlamaktır. Yıl boyunca katılımcılar ayrıca robotik ve kodlama konularında uygulamalı deneyim kazanmış, yaratıcılık ve inisiyatife ilham vermek üzere tasarlanmış interaktif oyunlar aracılığıyla teknoloji bulmacalarını çözme ve dijital okuryazarlığı geliştirme şansı elde etmiştir.

DigiSchool 2024 dört aşamalı olarak yapılandırılmıştır. İlk aşamada Fas'ın 12 bölgesinde 265 ortaokul öğretmenine BİT becerileri konusunda eğitim verilmiştir. İkinci aşama, eğitim alan öğretmenlere, eğitimlerini sınıfta 2.650 öğrenci için kullanırken sürekli destek sağlamaya odaklanmıştır. Üçüncü aşamada, Mayıs ve Kasım ayları arasında Fas'ın 12 bölgesini kapsayan 12 bölgesel yazılım yarışması düzenlendi ve 714 öğrenci belirlenen zorlukların üstesinden gelmek için BİT çözümleri geliştirmekle görevlendirildi.

Aralık ayındaki dördüncü ve son aşama ise Fez, Marakeş ve Agadir'deki teknoloji eğitim kamplarından oluşuyordu. İlgili bölgesel eğitim akademileriyle birlikte düzenlenen etkinlikler, Fas'ın 12 bölgesinden 180 öğrenci ve 60 öğretmeni bir araya getirdi. Eğitim kampları, öğrencilerin sınıfta ve yılın başındaki yazılım yarışmasında edindikleri ICT becerilerini geliştirmek üzere tasarlanmıştır.

Ekipler, yazılım yarışması projelerini geliştirmek ve çözümlerini bir jüri heyetine sunmak için kişiselleştirilmiş destek aldılar ve seçkin başvurular ödüllendirildi.

DigiSchool 2024, 17-19 Aralık tarihleri arasında Agadir'deki eğitim kampında düzenlenen bir değerlendirme turuyla sona erdi. Üst düzey heyette Milli Eğitim, Okul Öncesi ve Spor Bakanı Mohamed Saad Berrada; Souss-Massa Bölgesi Bölgesel Eğitim ve Öğretim Akademisi Direktörü Ouafae Chakir; Agadir Ida-Outanane Eyaleti İl Müdürü Aida Bougrine ve Huawei Fas Başkan Yardımcısı Chen Xiaolei yer aldı.

Tur sırasında öğrencilere, geliştirdikleri çözümleri heyete sunarak yeni becerilerini sergileme şansı verildi.

DigiSchool 2024 programının başarısı, Fas hükümetinin ulusal eğitimin dijitalleştirilmesi, kapsayıcılığı ve eşitliği konusundaki süregelen kararlılığını ve Huawei'nin de bağlı olduğu bir sonuç olan eşitlik ve ilerleme için bir vektör olarak teknolojiden yararlanmanın bölgesel bir örneği olarak konumunu desteklemektedir.

Huawei'nin TECH4ALL programı kapsamında UNESCO, Close the Gap ve devlet bakanlıkları gibi ortaklarla dünya genelinde yürütülen eğitim girişimlerinin yanı sıra Huawei, Kenya, Senegal, Güney Afrika, Şili ve Çin'de uzak okulları internete bağlamak ve öğrencilerin ve öğretmenlerin dijital becerilerini artırmak için DigiSchool projelerini de uyguluyor.

Huawei TECH4ALL Hakkında

TECH4ALL, Huawei'nin uzun vadeli dijital kapsayıcılık girişimi ve eylem planıdır. Yenilikçi teknolojiler ve ortaklıklarla desteklenen TECH4ALL, dijital dünyada kapsayıcılığı ve sürdürülebilirliği teşvik etmek üzere tasarlanmıştır.

Daha fazla bilgi için https://www.huawei.com/en/tech4all adresindeki Huawei TECH4ALL web sitesini ziyaret edin.

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Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2588524/Digishool_students_and_teachers.jpg