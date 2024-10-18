Статья Huawei «Цифровые дивиденды -- зрелость ИКТ стимулирует экономический рост» на GITEX | Компания Huawei представила на GITEX GLOBAL 2024 важную статью «Цифровые дивиденды -- зрелость ИКТ стимулирует экономический рост»

ДУБАЙ, ОАЭ, 18 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- На выставке GITEX GLOBAL 2024 компания Huawei представила важную статью «Цифровые дивиденды — зрелость ИКТ стимулирует экономический рост».

Неизбежность цифровой трансформации

GDI website: https://www.huawei.com/en/gdi

Наши физический и цифровой миры все больше переплетаются, чему способствуют революционные достижения в области ИИ, 5G-A и облачных вычислений. Эта конвергенция, называемая четвертой промышленной революцией, видоизменяет бизнес с небывалой скоростью и ускоряет глобальный рост. Фактически, по существующим оценкам в течение следующих пяти лет на цифровизацию и интеллект будет приходиться 70 % суммарного глобального экономического роста[1]. От умных городов, оптимизирующих использование энергии, до медицинской диагностики на основе ИИ — порядок функционирования обществ уже меняется. Признавая эти возможности, более 170 стран уже разработали национальные стратегии, ориентированные на цифровую трансформацию на основе ИИ.

Связь между технологическим прогрессом и экономическим ростом — это хорошо проторенный путь. От парового двигателя до сборочного конвейера, каждая промышленная революция видоизменяла наш экономический ландшафт. Однако влияние нынешней цифровой революции несравнимо больше из-за быстрых темпов инноваций и их глубокого влияния на то, как компании трансформируют свою деятельность.

Новый глобальный индекс цифровизации или GDI, созданный совместно с IDC, позволяет оценить успехи осуществления этой цифровой трансформации в разных странах, подчеркивая четкую связь между зрелостью страны в области ИКТ и ее экономическим процветанием. Что еще более важно, исследование показывает, как стратегические инвестиции в цифровую инфраструктуру значительно ускоряют экономический рост, и демонстрирует, как страны, находящиеся на разных уровнях цифровой зрелости, могут использовать эту трансформацию для развития своей экономики.

Ландшафт цифровой зрелости

Отчет GDI за 2024 год, являющийся развитием ранее использовавшегося глобального индекса обеспеченности связью, составлен по результатам исследований с участием ученых и экспертов и включает 77 стран, на которые приходится 93 % мирового ВВП и 80 % населения мира. В нем страны делятся на три категории: лидеры, последователи и новички. Каждая категория отражает определенный уровень цифровой зрелости, причем лидеры, например США, Китай и Сингапур, лидируют как в повсеместном охвате связью, так и в цифровых основах. Страны-последователи, например Испания и Малайзия, быстро расширяют свои цифровые возможности, а страны-новички, например Вьетнам, только закладывают фундамент своего цифрового будущего.

Особо следует отметить растущий разрыв в инвестициях в цифровую инфраструктуру. С 2019 по 2023 год соотношение роста инвестиций в цифровую инфраструктуру между странами-лидерами, странами-последователями и странами-новичками составило 18:3:1 со среднегодовым увеличением на 7,2 млрд, 1,1 млрд и 400 млн долларов США соответственно. Это неравенство является не просто числом — это мощный показатель расходящихся экономических траекторий этих стран, поскольку исследование показывает, что инвестирование каждого 1 доллара США в цифровую трансформацию обеспечивает цифровой экономике страны доход в размере 8,3 доллара США.

Эффект цифровых дивидендов

В основе выводов отчета лежит важнейшее открытие: для стран-лидеров увеличение показателя GDI на один пункт приводит к увеличению ВВП на душу населения на 945 долларов США. Этот экономический эффект в 2,1 раза выше, чем для стран-последователей, и в 5,4 раза выше, чем для стран-новичков. Это эффект цифровых дивидендов в действии.

Но на чем основывается этот эффект? Ответ кроется в динамике экосистем зрелых цифровых экономик. В странах-лидерах мы видим передовые цифровые экосистемы, в которых такие технологии, как ИИ, Интернет вещей и облачные вычисления, легко взаимодействуют.

Эти экосистемы способствуют такому эффекту от сетей, когда ценность цифровых услуг с каждым новым пользователем или подключением увеличивается в геометрической прогрессии. Кроме того, накопление и рациональное использование данных стимулируют инновации в темпе, невиданном в менее зрелых в плане цифровизации экономиках.

Рассмотрим китайский порт Тяньцзинь, где интеграция 5G, облака, ИИ и экологичной энергетики привела к созданию интеллектуального терминала с нулевым балансом выбросов углерода. Эта цифровая трансформация привела к сокращению времени перевалки контейнеров на 50 % и снижению энергопотребления на 17 % по сравнению с традиционными терминалами. Это микрокосм того, как цифровая зрелость повышает экономическую эффективность и устойчивость.

Многофакторный характер инвестиций в цифровые технологии

Что делает эффект цифровых дивидендов таким мощным, так это его многофакторный характер. Цифровые технологии не существуют изолированно — они опираются друг на друга и усиливают друг друга. Например, развертывание сетей 5G не просто улучшает связь; эта технология позволяет осуществлять периферийные вычисления, использовать приложения ИИ в режиме реального времени и развертывать масштабные системы Интернета вещей. Этот многофакторный эффект создает благотворный цикл инноваций и роста.

Более того, по мере развития этих технологий они генерируют огромные объемы данных. В случае экономик с развитыми цифровыми технологиями эти данные становятся новым фактором производства, подпитывая системы ИИ, которые еще больше ускоряют инновации и повышение производительности. Это цикл, сам себя усиливающий, что объясняет способность развитых в плане цифровых технологий стран получать значительно большую выгоду из постепенного повышения показателя GDI.

Преодоление разрыва: призыв к действию

Эффект цифровых дивидендов представляет собой как проблему, так и возможность. Для стран-новичков и стран-последователей он подчеркивает необходимость срочно ускорять цифровую трансформацию, чтобы избежать увеличения отставания. Тем не менее, он также показывает пути перескакивания через целые этапы развития и определяет четыре фактора, позволяющие прийти к интеллектуальному миру: повсеместный охват связью, цифровые основы, экологичная энергия и политика и экосистема поддержки, которые гарантируют устойчивое и надежное цифровое развитие.

Страны-новички должны в первую очередь направить ресурсы на создание надежной инфраструктуры связи — как фиксированной, так и мобильной широкополосной связи. Исследования показывают, что страны, добившиеся успеха в обоих направлениях (широкополосная передача данных по фиксированным каналам связи со скоростью выше 150 Мбит/с и по каналам мобильной связи со скоростью свыше 80 Мбит/с), имеют значительно более высокие суммы транзакций на душу населения в электронной торговле, что раскрывает больший цифровой экономический потенциал.

Индонезия, являющаяся страной-новичком по GDI, недавно завершила реализацию своей инициативы развития национальной оптоволоконной сети. Эта сеть обеспечивает доступ к Интернету почти 6 млн человек в 57 городах и районах, а также еще 16,4 млн человек. Сеть 4G в Индонезии охватывает более 94 % городов и деревень, а уровень проникновения Интернета в стране составляет 79,5 %. Это скоординированное развитие позволило Индонезии стать крупнейшим рынком электронной коммерции в Юго-Восточной Азии. В 2023 году цифровая экономика этой страны достигла 82 млрд долларов США, и было создано более 15 компаний-единорогов. К 2030 году цифровая экономика страны, по прогнозам, превысит 210 млрд долларов США.

Странам-последователям необходимо сосредоточиться как на средствах связи, так и на цифровых основах. Инвестиции в центры обработки данных, облачные службы и возможности ИИ могут помочь этим странам ускорить свой путь к цифровой зрелости. Примером такого подхода может служить план Мексики по расширению сети центров обработки данных. К 2029 году страна планирует создать 73 новых центра обработки данных в дополнение к существующим 15. Ожидается, что эта инициатива приведет к увеличению национального ВВП и созданию 68 198 прямых и косвенных рабочих мест. Такие целевые инвестиции в цифровую инфраструктуру демонстрируют, как страны-последователи могут использовать технологии для стимулирования экономического роста и создания рабочих мест в ключевых секторах.

Для стран-лидеров задача сводится к сохранению преимущества. Это требует постоянных инвестиций не только в передовые технологии, но и в развитие одаренных специалистов и разработку политик, необходимых для полного использования этих инноваций. Наши данные показывают, что, хотя доля выпускников STEM одинакова для стран всех категорий (около 25 %), лидеры конвертируют 95 % этих выпускников в профессионалов в области ИКТ по сравнению с 15% в странах-новичках.

Будущее цифровой экономики

Глядя в будущее, такие новые технологии, как квантовые вычисления и передовые системы ИИ, обещают еще больше усилить эффект цифровых дивидендов. Эти технологии обладают потенциалом для решения сложных проблем в различных областях, от открытия лекарств до моделирования климата, и создают новые векторы экономического роста.

Более того, роль цифровой инфраструктуры в обеспечении экономической устойчивости невозможно переоценить. Пандемия COVID-19 продемонстрировала, что страны с развитыми цифровыми технологиями лучше подготовлены к перебоям, поддерживая экономическую активность за счет удаленной работы, онлайн-обучения и цифровых услуг.

Решения, которые мы принимаем сегодня, инвестируя в наше цифровое будущее, будут определять экономические траектории стран на десятилетия вперед. Эффект цифровых дивидендов показывает, что в гонке за цифровой зрелостью ставки никогда не были настолько высоки, но и потенциальное вознаграждение тоже.

[1] 1 Всемирный экономический форум (ВЭФ)

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2530924/GDI_website.jpg