Huawei a présenté un article important intitulé « The Digital Dividend - ICT Maturity Fuels Economic Growth » (Le dividende numérique - la maturité des TIC stimule la croissance économique) au salon GITEX GLOBAL 2024

L'impératif de la transformation numérique

Nos mondes physique et numérique sont de plus en plus imbriqués, grâce aux percées de l'IA, de la 5G-A et de l'informatique en nuage. Cette convergence, connue sous le nom de quatrième révolution industrielle, remodèle les entreprises à un rythme extraordinaire et accélère la croissance mondiale. En fait, au cours des cinq prochaines années, la numérisation et l'intelligence devraient représenter 70 % de la croissance économique mondiale totale[1]. Des villes intelligentes optimisant la consommation d'énergie aux diagnostics médicaux alimentés par l'IA, l'impact change déjà la façon dont les sociétés fonctionnent. Conscients de ces opportunités, plus de 170 pays ont désormais élaboré des stratégies nationales axées sur la transformation numérique pilotée par l'IA.

Le lien entre le progrès technologique et la croissance économique est bien connu. De la machine à vapeur à la ligne d'assemblage, chaque révolution industrielle a redéfini notre paysage économique. La révolution numérique actuelle a toutefois un impact considérable en raison de la rapidité de l'innovation et de son incidence profonde sur la manière dont les entreprises transforment leurs activités.

Le nouvel indice numérique mondial (GDI), créé conjointement avec IDC, mesure les progrès de cette transformation numérique dans les différents pays, soulignant le lien évident entre la maturité d'un pays en matière de TIC et sa prospérité économique. Plus important encore, l'étude démontre que les investissements stratégiques dans l'infrastructure numérique accélèrent de manière significative la croissance économique et montre comment les pays à différents stades de maturité numérique peuvent tirer parti de cette transformation pour stimuler leur économie.

Le paysage de la maturité numérique

Le rapport sur le GDI 2024, qui s'appuie sur le précédent indice de connectivité mondiale, est le fruit de recherches menées avec des universitaires et des experts. Il porte sur 77 pays, représentant 93 % du PIB mondial et 80 % de la population mondiale. Il classe les nations en trois catégories : les précurseurs, les adoptants et les débutants. Chaque groupe reflète un stade différent de maturité numérique, les précurseurs tels que les États-Unis, la Chine et Singapour étant à la pointe de la connectivité universelle et des fondations numériques. Les adoptants, comme l'Espagne et la Malaisie, développent rapidement leurs capacités numériques, et les pays débutants, comme le Vietnam, jettent les bases de leur avenir numérique.

Le fossé qui se creuse en matière d'investissement dans l'infrastructure numérique est particulièrement remarquable. De 2019 à 2023, le ratio de croissance des investissements dans l'infrastructure numérique entre les précurseurs, les adoptants et les débutants était de 18:3:1, avec une augmentation annuelle moyenne de 7,2 milliards de dollars US, 1,1 milliard de dollars US et 400 millions de dollars US, respectivement. Cette disparité n'est pas qu'un simple chiffre, c'est un indicateur puissant des trajectoires économiques divergentes auxquelles ces pays sont confrontés, car l'étude montre que chaque investissement d'1 dollar US dans la transformation numérique rapporte 8,3 dollars US à l'économie numérique d'un pays.

L'effet de dividende numérique

Une puissante révélation ressort des conclusions : pour les pays précurseurs, chaque augmentation d'un point du score du GDI se traduit par une augmentation de 945 USD du PIB par habitant. Cet impact économique est 2,1 fois plus élevé que pour les pays adoptants et 5,4 fois plus élevé que pour les pays débutants. Tel est l'effet de dividende numérique en action.

Mais qu'est-ce qui provoque cet effet ? La réponse se trouve dans la dynamique de l'écosystème des économies numériques matures. Dans les nations précurseurs, nous voyons des écosystèmes numériques avancés, où des technologies comme l'intelligence artificielle (IA), l'Internet des objets (IdO) et l'informatique en nuage interopèrent de manière transparente.

Ces écosystèmes favorisent les effets de réseau, où la valeur des services numériques augmente de manière exponentielle avec chaque nouvel utilisateur ou connexion. En outre, l'accumulation et l'utilisation intelligente des données stimulent l'innovation à un rythme inédit dans les économies moins matures sur le plan numérique.

Prenons l'exemple du port chinois de Tianjin, où l'intégration de la 5G, du cloud, de l'IA et de l'énergie verte a permis de créer un terminal intelligent sans émission de carbone. Cette transformation numérique a réduit de 50 % le temps de transbordement des conteneurs et diminué de 17 % la consommation d'énergie par rapport aux terminaux traditionnels. C'est un microcosme de la façon dont la maturité numérique amplifie l'efficacité économique et la durabilité.

Les investissements dans le numérique se multiplient

L'effet du dividende numérique est d'autant plus puissant qu'il est composé. Les technologies numériques n'existent pas de manière isolée : elles s'appuient les unes sur les autres et se renforcent mutuellement. Le déploiement des réseaux 5G, par exemple, ne se contente pas d'améliorer la connectivité ; il favorise le Edge Computing, les applications d'IA en temps réel et les déploiements IdO à grande échelle. Cet effet cumulatif crée un cercle vertueux d'innovation et de croissance.

De plus, à mesure que ces technologies évoluent, elles génèrent d'énormes quantités de données. Dans les économies numériquement matures, ces données deviennent un nouveau facteur de production, alimentant les systèmes d'IA qui accélèrent l'innovation et les gains de productivité. Il s'agit d'un cycle d'auto-renforcement, qui explique pourquoi les pays numériquement avancés peuvent tirer beaucoup plus de valeur des améliorations progressives de leurs scores GDI.

Combler le fossé : un appel à l'action

L'effet du dividende numérique représente à la fois un défi et une opportunité. Pour les pays en phase de démarrage et d'adoption, il souligne la nécessité urgente d'accélérer la transformation numérique afin d'éviter de prendre du retard. Toutefois, il propose également une feuille de route pour franchir les étapes du développement et identifie quatre acteurs : le monde intelligent, la connectivité omniprésente, les fondations numériques, l'énergie verte. Il repose sur une politique et un écosystème de soutien, garantissant que tout développement numérique est durable et résilient.

Les débutants doivent donner la priorité à la mise en place d'une infrastructure de connectivité robuste, à la fois fixe et mobile à large bande. La recherche montre que les pays qui excellent dans ces deux domaines (avec des vitesses de haut débit fixe > 150 Mbps et mobile > 80 Mbps) enregistrent des transactions de commerce électronique par habitant nettement plus élevées, ce qui libère un plus grand potentiel économique numérique.

L'Indonésie, un pays débutant dans le GDI, a récemment achevé son initiative nationale de développement de la fibre optique. Près de 6 millions de personnes dans 57 villes et districts ont ainsi accès à Internet, ainsi que 16,4 millions d'autres individus. Le réseau 4G de l'Indonésie couvre plus de 94 % des villes et des villages et le taux de pénétration d'Internet dans le pays est de 79,5 %. Ce développement coordonné a permis à l'Indonésie de devenir le plus grand marché du commerce électronique en Asie du Sud-Est. En 2023, son économie numérique a atteint 82 milliards de dollars américains, et plus de 15 entreprises licornes ont été créées. D'ici 2030, l'économie numérique du pays devrait dépasser les 210 milliards de dollars américains.

Les adoptants doivent se concentrer à la fois sur la connectivité et sur les fondations numériques. Les investissements dans les centres de données, les services cloud et les capacités d'IA peuvent aider ces nations à accélérer leur parcours vers la maturité numérique. Le plan d'expansion des centres de données du Mexique illustre cette approche. D'ici 2029, le pays vise à établir 73 nouveaux centres de données, qui viendront s'ajouter aux 15 existants. Cette initiative devrait stimuler le PIB national et créer 68 198 emplois directs et indirects. Ces investissements ciblés dans l'infrastructure numérique montrent comment les pays adoptants peuvent tirer parti de la technologie pour stimuler la croissance économique et la création d'emplois dans des secteurs clés.

Pour les précurseurs, le défi consiste à conserver leur avance. Pour ce faire, il faut non seulement continuer à investir dans les technologies de pointe, mais aussi développer les talents et les politiques nécessaires pour tirer pleinement parti de ces innovations. Nos données montrent que si la proportion de diplômés en STIM est similaire dans tous les groupes (environ 25 %), les précurseurs convertissent 95 % de ces diplômés en professionnels des TIC, contre seulement 15 % dans les pays débutants.

L'avenir de l'économie numérique

À l'avenir, les technologies émergentes telles que l'informatique quantique et les systèmes d'IA avancés promettent d'amplifier encore l'effet du dividende numérique. Ces technologies ont le potentiel de résoudre des problèmes complexes dans des domaines allant de la découverte de médicaments à la modélisation du climat, créant ainsi de nouveaux vecteurs de croissance économique.

En outre, le rôle de l'infrastructure numérique dans la résilience économique ne peut être surestimé. La pandémie de COVID-19 a démontré que les nations numériquement matures étaient mieux équipées pour s'adapter aux perturbations, en maintenant l'activité économique grâce au télétravail, à l'éducation en ligne et aux services numériques.

Les décisions que nous prenons aujourd'hui pour investir dans notre avenir numérique détermineront les trajectoires économiques des nations pour les décennies à venir. L'effet du dividende numérique nous montre que dans la course à la maturité numérique, les enjeux n'ont jamais été aussi importants, mais les récompenses potentielles non plus.

