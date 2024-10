Huawei ha presentato un importante articolo intitolato "The Digital Dividend - ICT Maturity Fuels Economic Growth" (Il dividendo digitale: la maturità delle ICT alimenta la crescita economica) in occasione di GITEX GLOBAL 2024

DUBAI, EAU, 18 ottobre 2024 /PRNewswire/ -- Al GITEX GLOBAL 2024, Huawei ha presentato un importante articolo intitolato "The Digital Dividend - ICT Maturity Fuels Economic Growth" (Il dividendo digitale: la maturità delle ICT alimenta la crescita economica).

L'imperativo della trasformazione digitale

GDI website: https://www.huawei.com/en/gdi

Il nostro mondo fisico e quello digitale sono sempre più interconnessi, grazie alle innovazioni negli ambiti di intelligenza artificiale, 5G-A e di cloud computing. Questa convergenza, nota come Quarta Rivoluzione Industriale, sta ridefinendo il mondo degli affari a un ritmo straordinario e sta accelerando la crescita globale. Si prevede in effetti che nei prossimi cinque anni la digitalizzazione e l'intelligence rappresenteranno il 70% della crescita economica globale totale[1]. Dalle città intelligenti che ottimizzano l'uso dell'energia alla diagnostica medica basata sull'intelligenza artificiale, l'impatto sta già cambiando il modo in cui funzionano le società. Consapevoli di queste opportunità, oltre 170 paesi hanno ormai sviluppato strategie nazionali incentrate sulla trasformazione digitale guidata dall'intelligenza artificiale.

Il legame tra progresso tecnologico e crescita economica è un percorso ben tracciato. Dalla macchina a vapore alla catena di montaggio, ogni rivoluzione industriale ha ridefinito il nostro panorama economico. Tuttavia, l'attuale rivoluzione digitale sta avendo un impatto sproporzionato a causa del rapido ritmo dell'innovazione e del suo profondo impatto sul modo in cui le aziende stanno trasformando le proprie attività.

Il nuovo Global Digitalization Index o GDI , creato congiuntamente con IDC, misura il progresso di questa trasformazione digitale nei vari paesi, evidenziando la chiara connessione tra la maturità ICT di una nazione e la sua prosperità economica. Aspetto ancora più importante, la ricerca dimostra come gli investimenti strategici nelle infrastrutture digitali accelerino significativamente la crescita economica e spiega come i paesi in diverse fasi di maturità digitale possono sfruttare questa trasformazione per far progredire le loro economie.

Il panorama della maturità digitale

Il rapporto GDI 2024, basato sul precedente Global Connectivity Index, è stato elaborato sulla base di ricerche condotte da accademici ed esperti e coinvolge 77 paesi, che rappresentano il 93% del PIL globale e l'80% della popolazione mondiale. Il GDI classifica le nazioni in tre gruppi: Pioniere, adottanti e principianti. Ogni cluster riflette una diversa fase di maturità digitale, con paesi all'avanguardia come Stati Uniti, Cina e Singapore che primeggiano sia per la connettività diffusa che per le basi digitali. Paesi che utilizzano tecnologie digitali come la Spagna e la Malesia stanno rapidamente espandendo le loro capacità digitali, mentre paesi emergenti come il Vietnam stanno gettando le basi per il loro futuro digitale.

È particolarmente degno di nota il crescente divario negli investimenti nelle infrastrutture digitali. Dal 2019 al 2023, il rapporto di crescita degli investimenti in infrastrutture digitali tra Frontrunner, Adopter e Starter è stato di 18:3:1, con un incremento medio annuo rispettivamente di 7,2 miliardi di dollari, 1,1 miliardi di dollari e 400 milioni di dollari. Questa disparità non è solo un numero: è un potente indicatore delle divergenti traiettorie economiche che queste nazioni devono affrontare, poiché la ricerca dimostra che ogni dollaro USA investito nella trasformazione digitale fornisce un ritorno di 8,3 dollari USA per l'economia digitale di un paese.

L'effetto del dividendo digitale

Al centro dei risultati del rapporto c'è una potente rivelazione: Per i paesi Frontrunner, ogni aumento di un punto nel punteggio GDI si traduce in un incremento di 945 dollari del PIL pro capite. Questo impatto economico è 2,1 volte superiore rispetto ai paesi Adopter e 5,4 volte superiore rispetto ai paesi Starter. Ecco l'effetto del dividendo digitale in azione.

Ma cosa determina questo effetto? La risposta risiede nelle dinamiche dell'ecosistema delle economie digitali mature. Nelle nazioni Frontrunner osserviamo ecosistemi digitali avanzati in cui tecnologie come l'intelligenza artificiale, l'IoT e il cloud computing interagiscono armoniosamente.

Questi ecosistemi favoriscono gli effetti di rete, in cui il valore dei servizi digitali aumenta esponenzialmente con ogni nuovo utente o connessione. Inoltre, l'accumulo e l'uso intelligente dei dati stimolano l'innovazione a un ritmo mai visto nelle economie meno mature dal punto di vista digitale.

Prendiamo il caso del porto cinese di Tianjin, dove l'integrazione di 5G, cloud, intelligenza artificiale ed energia verde ha dato vita a un terminal intelligente e a zero emissioni di carbonio. Questa trasformazione digitale ha portato a una riduzione del 50% dei tempi di trasbordo dei container e a una diminuzione del 17% del consumo energetico rispetto ai terminal tradizionali. È un microcosmo di come la maturità digitale amplifica l'efficienza economica e la sostenibilità.

La natura composta degli investimenti digitali

Ciò che rende l'effetto del dividendo digitale così potente è la sua natura composta. Le tecnologie digitali non esistono in modo isolato: si basano l'una sull'altra e si potenziano a vicenda. L'implementazione delle reti 5G, ad esempio, non migliora solo la connettività, ma consente anche l'edge computing, le applicazioni di intelligenza artificiale in tempo reale e le distribuzioni IoT su larga scala. Questo effetto combinato crea un circolo virtuoso di innovazione e crescita.

Inoltre, con l'evoluzione di queste tecnologie, vengono generate enormi quantità di dati. Nelle economie digitalmente mature, questi dati diventano un nuovo fattore di produzione, alimentando sistemi di intelligenza artificiale che accelerano ulteriormente l'innovazione e gli incrementi di produttività. Si tratta di un circolo che si autoalimenta e che spiega perché le nazioni digitalmente avanzate riescono a ricavare molto più valore dai miglioramenti incrementali dei loro punteggi GDI.

Colmare il divario: Un invito all'azione

L'effetto del dividendo digitale rappresenta sia una sfida che un'opportunità. Per le nazioni Starter e Adopter, sottolinea l'urgente necessità di accelerare la trasformazione digitale per evitare di accumulare ulteriore ritardo. Tuttavia, rappresenta anche una tabella di marcia per saltare alcune fasi di sviluppo e identifica quattro fattori abilitanti del mondo intelligente: connettività onnipresente, fondamenti digitali, energia verde, e dispone di una politica di supporto e di un ecosistema, garantendo che qualsiasi sviluppo digitale sia sostenibile e resiliente.

Gli Starter devono dare priorità alla creazione di un'infrastruttura di connettività solida, sia a banda larga fissa che mobile. Le ricerche dimostrano che i paesi che eccellono in entrambi i settori (con velocità di banda larga fissa >150 Mbps e mobile >80 Mbps) registrano un numero notevolmente maggiore di transazioni e-commerce pro capite, liberando un maggiore potenziale economico digitale.

L'Indonesia, un paese "Starter" nell'ambito del GDI, ha recentemente portato a termine la sua iniziativa nazionale di sviluppo della fibra ottica. Tale progetto garantisce l'accesso a Internet a circa 6 milioni di persone in 57 città e distretti, a cui si aggiungono altri 16,4 milioni di persone. La rete 4G dell'Indonesia copre oltre il 94% delle città e dei villaggi e il tasso di penetrazione di Internet nel paese è del 79,5%. Questo sviluppo coordinato ha permesso all'Indonesia di diventare il più grande mercato di e-commerce del Sud-Est asiatico. Nel 2023, la sua economia digitale ha raggiunto gli 82 miliardi di dollari e sono state create oltre 15 aziende unicorno. Si prevede che entro il 2030 l'economia digitale del paese supererà i 210 miliardi di dollari.

Gli Adopter devono concentrarsi sia sulla connettività che sulle basi digitali. Gli investimenti in data center, servizi cloud e capacità di intelligenza artificiale possono aiutare queste nazioni ad accelerare il loro percorso verso la maturità digitale. Il piano di espansione dei data center in Messico è un esempio di questa strategia. Entro il 2029, il paese punta a realizzare 73 nuovi data center, integrando i 15 esistenti. Si prevede che questa iniziativa stimolerà il PIL nazionale e creerà 68.198 posti di lavoro diretti e indiretti. Questi investimenti mirati nelle infrastrutture digitali dimostrano come i paesi Adopter possano sfruttare la tecnologia per stimolare la crescita economica e la creazione di posti di lavoro in settori chiave.

Per i Frontrunner la sfida è mantenere il vantaggio. Ciò richiede non solo investimenti continui in tecnologie all'avanguardia, ma anche lo sviluppo dei talenti e delle politiche necessarie per sfruttare al massimo queste innovazioni. I nostri dati dimostrano che, sebbene la percentuale di laureati STEM sia simile in tutti i cluster (circa il 25%), i Frontrunner convertono il 95% di questi laureati in professionisti ICT, rispetto a solo il 15% nei paesi Starter.

Il futuro dell'economia digitale

Guardando al futuro, tecnologie emergenti come l'informatica quantistica e i sistemi di intelligenza artificiale avanzati promettono di amplificare ulteriormente l'effetto del dividendo digitale. Queste tecnologie hanno il potenziale per risolvere problemi complessi in settori che spaziano dalla scoperta di farmaci alla modellizzazione climatica, creando nuovi vettori per la crescita economica.

Inoltre, il ruolo delle infrastrutture digitali nel garantire la resilienza economica non può essere sovrastimato. La pandemia di COVID-19 ha dimostrato come le nazioni digitalmente mature fossero meglio attrezzate ad adattarsi alle interruzioni, mantenendo l'attività economica attraverso il lavoro da remoto, la formazione online e i servizi digitali.

Le decisioni che prendiamo oggi per investire nel nostro futuro digitale determineranno le traiettorie economiche delle nazioni nei decenni a venire. L'effetto del dividendo digitale ci dimostra che nella corsa verso la maturità digitale la posta in gioco non è mai stata così alta, ma non lo sono mai state le potenziali ricompense.

[1] 1 Forum economico mondiale (WEF)

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2530924/GDI_website.jpg