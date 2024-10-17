華為在GITEX GLOBAL 2024發表「數字紅利-ICT成熟度助推經濟增長」

在人工智能（AI）、5G-A和雲計算等技術突破的推動下，我們的物理世界和數字世界正日益交織在一起。這種融合被稱為「第四次工業革命」，它正在以非凡的速度重塑商業格局，加速全球經濟增長。事實上，在未來五年，數字化和智能化預計將佔全球經濟增長總量的70%[1]。從優化能源利用的智能城市到依托AI技術的醫療診斷，其影響已經在改變社會的運行方式。意識到這些機遇後，目前已有170多個國家制定了以AI驅動的數字化轉型為重點的國家戰略。

技術進步與經濟增長之間的關係是一條眾所周知的路徑。從蒸汽機到裝配線，每一次工業革命都重新定義了我們的經濟格局。然而，由於創新步伐的加快及其對企業運營轉型方式的深刻影響，當前的這場數字革命正在產生巨大的影響。

與國際數據公司（IDC）共同創建的全新全球數字化指數（GDI）衡量了各國數字化轉型的進展情況，凸顯了一個國家的信息與通信技術（ICT）成熟度與經濟繁榮之間的明顯聯繫。更為重要的是，該研究表明，對數字基礎設施的戰略性投資如何顯著加速經濟增長，並展現了處於不同數字化成熟度階段的國家，如何利用這種轉型來推動經濟發展。

數字化成熟度格局

《2024全球數字化指數報告》基於之前提出的全球聯接指數，是與學術界人士和專家共同研究編製而成，內容涵蓋77個國家，佔全球GDP的93%和全球人口的80%。該報告將國家分為三類：領跑者、採用者和起步者。每個群體反映了數字化成熟度的不同階段。美國、中國和新加坡等「領跑者」在普遍的連接性和數字基礎設施方面處於領先地位。西班牙和馬來西亞等「採用者」正在迅速擴展其數字化能力，而包括越南在內的「起步者」正在為其數字化未來奠定基礎。

數字基礎設施投資差距的擴大尤其值得關注。從2019年到2023年，「領跑者」、「採用者」和「起步者」的數字基礎設施投資增長比例為18:3:1，年均增長分別為72億美元、11億美元和4億美元。這種差距不僅僅是一個數字，而是這些國家面臨的不同經濟軌跡的有力指標。研究表明，在數字化轉型方面每投資1美元，就能為一個國家的數字經濟帶來8.3美元的回報。

數字紅利效應

報告結論的核心揭示了一個強有力的啟示：對於「領跑者」國家而言，GDI每提高一個百分點，人均GDP就會增加945美元。這一經濟影響是「採用者」的2.1倍，是「起步者」的5.4倍。這就是數字紅利效應的實際體現。

那麼，是什麼推動了這種效應？答案在於成熟數字經濟體中的生態系統動力。在「領跑者」國家，我們觀察到先進的數字生態系統，其中AI、物聯網和雲計算等技術實現了無縫互通。

這些生態系統促進了網絡效應，每新增一個用戶或連接，數字服務的價值就會呈指數級增長。此外，數據的積累和智能使用還能推動創新，其速度之快是數字技術不太成熟的經濟體無法企及的。

以中國天津港為例，該港口通過融合5G、雲計算、AI和綠色能源，打造了一個「智慧零碳」碼頭。與傳統碼頭相比，這種數字化轉型使集裝箱轉運時間縮短了50%，能耗降低了17%。這正是數字化成熟度如何提高經濟效率和可持續性的一個縮影。

數字投資的復合效應

數字紅利效應之所以如此強大，是因為它具有復合效應。數字技術並不是孤立存在的，它們相互依存、相互促進。例如，5G網絡的推出不僅改善了連接性，還推動了邊緣計算、實時AI應用以及物聯網的大規模部署。這種復合效應帶來了創新和增長的良性循環。

此外，隨著這些技術的發展，它們會產生大量數據。在數字技術成熟的經濟體中，這些數據會成為新的生產要素，通過推動AI系統來進一步加快創新和提高生產力。這是一個自我強化的循環，它解釋了為何擁有先進數字技術的國家能夠從其GDI分數的逐步提高中獲取更多價值。

縮小差距：行動呼籲

數字紅利效應既是挑戰，也是機遇。對於「起步者」和「採用者」國家而言，這一效應強調了加快數字化轉型的迫切性，以避免進一步落後。然而，它也為跨越發展階段提供了路線圖，並明確了智能世界、泛在連接、數字基礎、綠色能源以及支持政策與生態系統這四個關鍵驅動因素，以確保數字化發展的可持續性和韌性。

「起步者」必須優先建設強大的連接基礎設施，包括固定和移動寬帶。研究表明，在這兩方面都表現優異的國家（固定和移動寬帶速度分別超過150Mbps和80Mbps），其人均電子商務交易量顯著提高，從而釋放出更大的數字經濟潛力。

作為GDI中的「起步者」國家，印度尼西亞最近完成了國家光纖發展計劃。該計劃為57個城市和地區的近600萬人及另外1640萬人提供了互聯網連接。印尼的4G網絡覆蓋94%以上的城市和鄉村，全國互聯網普及率達到79.5%。這種協調發展使印尼成為東南亞最大的電子商務市場。2023年，印尼的數字經濟規模達到820億美元，並誕生了超過15家獨角獸公司。到2030年，該國的數字經濟預計將超過2,100億美元。

「採用者」需要同時關注連接性和數字基礎。對數據中心、雲服務和AI能力的投資，可以幫助這些國家加速提高數字化成熟度。墨西哥的數據中心擴展計劃就是這方面的典範。除了現有的15個數據中心之外，墨西哥計劃到2029年新建73個數據中心。預計這一舉措將促進全國GDP的增長，並直接和間接創造68,198個就業機會。這種有針對性的數字基礎設施投資，展現了「採用者」國家如何利用技術推動經濟增長和關鍵領域的就業。

對於「領跑者」來說，挑戰在於如何保持自己的優勢。這不僅需要持續投資於尖端技術，還需要培養能夠充分利用這些創新的人才和政策。我們的數據顯示，雖然所有這三類國家的STEM畢業生比例相似（約為25%），但在「領跑者」國家中，95%的畢業生可轉化為ICT專業人才，而在「起步者」國家，這一比例僅為15%。

數字經濟的未來

展望未來，量子計算和先進的AI系統等新興技術，有望進一步放大數字紅利效應。這些技術有潛力解決藥物發現、氣候建模等領域的複雜問題，為經濟增長創造新的動力。

此外，數字基礎設施在確保經濟復原力方面的作用不可低估。新冠疫情表明，數字技術成熟的國家能夠更好地應對變化，通過遠程工作、在線教育和數字服務維持經濟活動。

我們目前在數字未來上的投資決策，將決定各國未來幾十年的經濟發展軌跡。數字紅利效應提醒我們，在提高數字化成熟度的競賽中，風險從未如此之大，但潛在回報也從未如此之高。

[1] 世界經濟論壇（WEF）

SOURCE HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.