Infosys haalt tennisicoon Rafael Nadal binnen als ambassadeur voor het merk Infosys en diens digitale innovatie

BENGALURU, India en MALLORCA, Spanje, 24 augustus 2023 /PRNewswire/ -- Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), een wereldwijde leider in next-generation digitale diensten en consulting, kondigde vandaag een driejarige samenwerking aan met de wereldwijd beroemde toptennisser Rafael Nadal. Hij is een van de grootste tennislegendes ter wereld en in staat geweest om in te spelen op de veranderende uitdagingen in de sport door de jaren heen. Nadal is een perfect voorbeeld van wat individuen of bedrijfsleiders nodig hebben om zich verder te ontwikkelen en voortdurend hun volgende stap te kunnen zetten.

Infosys Onboards Tennis Icon Rafael Nadal as Ambassador for the Brand and Infosys’ Digital Innovation

Als digitale innovatiepartner voor de ATP Tour, Roland-Garros, Australian Open en The International Tennis Hall of Fame heeft Infosys geholpen het ecosysteem van tennis opnieuw vorm te geven voor een miljard fans wereldwijd door gebruik te maken van AI, cloud, data-analyse en digitale ervaringen. Infosys heeft pionierswerk verricht op het gebied van video- en statistiekenanalyseplatforms voor spelers en coaches om een revolutie teweeg te brengen op het gebied van training, wedstrijdanalyse versterkt met AI-ondersteunde journalistieke platforms voor omroeporganisaties om boeiende content te posten en nieuwe manieren geïntroduceerd voor fans om betrokken te raken bij het spel. Andere innovaties van Infosys voor het tennisecosysteem zijn verkenningen in het digitale universum, waaronder mixed reality, sociale VR en 3D-kunstmusea om de geschiedenis en het erfgoed van tennis uit te breiden naar fans over de hele wereld. Onlangs lanceerde Infosys de Carbon Tracker, waarmee ATP-spelers de uitstoot van hun reizen naar de toernooien kunnen bijhouden en compenseren. Het is de eerste duurzame technologie in zijn soort in welke sport dan ook.

Daarnaast hebben de partnerschappen van Infosys met tennis zich ook uitgebreid naar gemeenschappen over de hele wereld. Een goed voorbeeld hiervan is STEM-onderwijs (wetenschap, technologie, techniek en wiskunde), aantrekkelijk gemaakt door de lens van tennis, zodat jonge kinderen samen met Tennis Australia een grotere interesse in STEM-studies kunnen ontwikkelen.

Rafael Nadal, laat weten: "Ik ben erg blij om nauw samen te werken met Infosys, omdat ze niet alleen tennis met de tijd mee laten gaan, maar ook mensen binnen onze gemeenschappen in staat stellen om deel uit te maken van een betere toekomst. Ik vind het mooi om te zien hoe Infosys zijn digitale expertise in verschillende bedrijfstakken naar het wereldwijde ecosysteem van tennis heeft gebracht. Het heeft de tenniservaring voor een miljard fans wereldwijd getransformeerd en alle spelers op tour de beschikking gegeven over analyses waar ze een paar jaar geleden alleen maar van konden dromen. Ook de impact die Infosys heeft buiten de tennisbaan, het creëren van kansen voor mensen, bedrijven en gemeenschappen, inspireert me enorm. Ik denk dat onze gedeelde ambitie om maatschappelijk welzijn te creëren onze handdruk oprecht betekenisvol maakt."

Bekijk het verhaal van Infosys' merkambassadeur Rafael Nadal over hoe Infosys heeft geholpen het tennis te veranderen.

Om Nadals allereerste samenwerking met een digitaal dienstverlenend bedrijf onder de aandacht te brengen, ontwikkelen Infosys en Nadals coachingsteam een AI-ondersteunde wedstrijdanalysetool. Deze gepersonaliseerde tool zal in realtime beschikbaar zijn voor Nadals coachingsteam om tegelijkertijd inzichten van zijn live wedstrijden te volgen, wanneer hij weer op tour is, samen met historische gegevens van zijn eerdere wedstrijden.

Salil Parekh, Chief Executive Officer en Managing Director, Infosys, laat weten: "Het is een eer om Rafa, een van 's werelds meest gerespecteerde, atletische kampioenen en filantropen, te verwelkomen als ambassadeur voor Infosys. Hij is iemand die de boodschap van jezelf voortdurend verbeteren, nooit opgeven, uiterste toewijding en vastberadenheid uitstraalt om in elke situatie het allerbeste te geven. We zijn geïnspireerd geraakt door zijn aanpak en het weerspiegelt onze eigen aspiraties om onszelf voortdurend te verbeteren en altijd relevant te blijven voor onze klanten."

