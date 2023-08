Infosys introducerar tennisikonen Rafael Nadal som ambassadör för varumärket och Infosys digitala innovation

BANGALORE, Indien och MALLORCA, Spanien, 24 augusti, 2023 /PRNewswire/ -- Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), en global ledare inom nästa generations digitala tjänster och konsulttjänster, tillkännagav idag ett treårigt partnerskap med den globala tennisstjärnan Rafael Nadal. Han är globalt erkänd som en av legendarerna inom idrotten och har också haft förmågan att anpassa sig efter förändringarna inom tennis genom åren. Nadal förkroppsligar på ett perfekt sätt det som krävs av individer eller företagsledare för att utvecklas och ständigt gå vidare till nästa steg.

Infosys Onboards Tennis Icon Rafael Nadal as Ambassador for the Brand and Infosys’ Digital Innovation

Som den digitala innovationspartnern för ATP-touren, Roland-Garros, Australiska öppna och International Tennis Hall of Fame, har varumärket Infosys hjälpt till att omdefiniera tennisens ekosystem för en miljard fans världen över med hjälp av AI, moln, dataanalyser och digitala upplevelser. Infosys har banat väg för plattformar inom video- och statistikanalys för spelare och tränare för att revolutionera träning och stärka matchanalyser med AI-assisterade journalistiska plattformar så att tv-bolag kan lägga upp engagerande innehåll samt introducerat nya sätt för fans att engagera sig i spelet. Andra innovationer från Infosys för tennisens ekosystem inkluderar utforskningar i det digitala universum som inkluderar blandad verklighet samt sociala VR- och 3D-konstmuseer för att utöka tennisens historia och arv till fans världen över. Allra senast lanserade Infosys sin Carbon Tracker, som gör det möjligt för ATP-spelare att spåra och kompensera utsläpp från sina resor till turneringar. Det är en av de första i sitt slag för hållbar teknik inom alla sporter.

Dessutom har Infosys partnerskap med tennisen även utvidgats till att betjäna samhällen runt om i världen. Ett bra exempel är STEM-utbildning (vetenskap, teknik, ingenjörskonst och matematik), med ett engagemang och fokus på tennis, för att göra det möjligt för barn att utveckla en djupare uppskattning för STEM-studier tillsammans med Tennis Australia.

Rafael Nadal säger, "Jag är mycket glad över att arbeta så nära Infosys, eftersom de inte enbart arbetar för att utveckla tennisupplevelsen över tid, utan också ger människor i våra samhällen möjlighet att vara en del av en ljusare framtid. Jag älskar hur Infosys har tagit med sig sin digitala expertis inom olika branscher till tennisens globala ekosystem. Det har förvandlat tennisupplevelsen för en miljard fans världen över och verkligen gett alla spelare på turneringar analyser som de bara kunnat drömma om för några år sedan. Även den inverkan som Infosys har utanför spelplanen – att skapa nästa möjlighet för människor, företag och samhällen – inspirerar mig djupt. Jag tror att det är vår gemensamma ambition att skapa samhällsnytta som gör vårt samarbete så meningsfullt."

Hör när Infosys varumärkesambassadör Rafael Nadal pratar om hur Infosys har bidragit till att förändra tennisen.

För att fira Nadals allra första samarbete med ett företag inom digitala tjänster, utvecklar Infosys och Nadals coachningsteam ett AI-drivet matchanalysverktyg. Detta personliga verktyg kommer att finnas tillgängligt i realtid för Nadals coachningsteam så att de samtidigt kan få fram information från hans live-matcher när han är på turneringar tillsammans med historiska uppgifter från hans tidigare matcher.

Salil Parekh, Chief Executive Officer & Managing Director, Infosys, säger: "Det är en ära att välkomna Rafa – en av världens mest respekterade elitidrottsmän och humanist – som ambassadör för Infosys. Han är någon som personifierar själva andan av att alltid vilja utvecklas, aldrig ge upp och han har maximalt engagemang och beslutsamhet att ge sitt allra bästa i varje situation. Vi inspireras av hans sätt och det återspeglar våra egna ambitioner att ständigt utvecklas och att alltid förbli relevanta för våra kunder."

About Infosys

Infosys is a global leader in next-generation digital services and consulting. Over 300,000 of our people work to amplify human potential and create the next opportunity for people, businesses and communities. We enable clients in more than 56 countries to navigate their digital transformation. With over four decades of experience in managing the systems and workings of global enterprises, we expertly steer clients, as they navigate their digital transformation powered by cloud and AI. We enable them with an AI-first core, empower the business with agile digital at scale and drive continuous improvement with always-on learning through the transfer of digital skills, expertise, and ideas from our innovation ecosystem. We are deeply committed to being a well-governed, environmentally sustainable organization where diverse talent thrives in an inclusive workplace.

Visit www.infosys.com to see how Infosys (NSE, BSE, NYSE: INFY) can help your enterprise navigate your next.

Safe Harbor

Certain statements in this release concerning our future growth prospects, or our future financial or operating performance are forward-looking statements intended to qualify for the 'safe harbor' under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, which involve a number of risks and uncertainties that could cause actual results or outcomes to differ materially from those in such forward-looking statements. The risks and uncertainties relating to these statements include, but are not limited to, risks and uncertainties regarding the execution of our business strategy, our ability to attract and retain personnel, our transition to hybrid work model, economic uncertainties, technological innovations such as Generative AI, the complex and evolving regulatory landscape including immigration regulation changes, our ESG vision, our capital allocation policy and expectations concerning our market position, future operations, margins, profitability, liquidity, capital resources, and our corporate actions including acquisitions. Important factors that may cause actual results or outcomes to differ from those implied by the forward-looking statements are discussed in more detail in our US Securities and Exchange Commission filings including our Annual Report on Form 20-F for the fiscal year ended March 31, 2023. These filings are available at www.sec.gov. Infosys may, from time to time, make additional written and oral forward-looking statements, including statements contained in the Company's filings with the Securities and Exchange Commission and our reports to shareholders. The Company does not undertake to update any forward-looking statements that may be made from time to time by or on behalf of the Company unless it is required by law.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2190316/Rafael_Nadal_Ambassador.jpg

Logotyp: https://mma.prnewswire.com/media/633365/Infosys_Logo.jpg

SOURCE Infosys