Infosys contrata al icono del tenis Rafael Nadal como embajador de la marca y de la innovación digital de Infosys

BANGALORE, India, y MALLORCA, España, 24 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), líder global en consultoría y servicios digitales de última generación, anunció hoy una alianza de tres años con la estrella global del tenis Rafael Nadal. Reconocido a nivel mundial como una de las leyendas del deporte, también ha tenido la capacidad de cambiar al son de las fluctuantes tendencias del tenis a lo largo de los años. Nadal es la encarnación perfecta de lo que necesitan las personas o líderes empresariales para evolucionar y navegar continuamente hacia el futuro.

Como socio de innovación digital para el ATP Tour, Roland-Garros, el Open de Australia y el Salón de la Fama del Tenis Internacional, la marca Infosys ha ayudado a reimaginar el ecosistema del tenis para mil millones de fanáticos a nivel mundial aprovechando la IA, la nube, la analítica de datos y las experiencias digitales. Infosys ha sido pionera en plataformas de análisis de video y estadísticas para que los jugadores y entrenadores revolucionen el entrenamiento, fortalezcan el análisis de los partidos con plataformas de periodismo asistido por IA para que los emisores publiquen contenido atractivo e introduzcan nuevas formas para que los fanáticos se involucren en los partidos. Otras innovaciones provenientes de Infosys para el ecosistema del tenis incluyen exploraciones en el universo digital, como la realidad mixta, la RV social y los museos de arte en 3D, para dar a conocer la historia y el patrimonio del tenis a los fans de todo el mundo. Más recientemente, Infosys lanzó el Carbon Tracker, que permite a los jugadores del ATP rastrear y compensar las emisiones de sus viajes en gira. Se trata de la primera tecnología sostenible de su tipo en cualquier deporte.

Además, las alianzas de Infosys con el tenis también se han ampliado para atender a comunidades de todo el mundo. Un buen ejemplo de ello es la educación en STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), hecha atractiva a través de la lente del tenis, a fin de que los niños pequeños desarrollen una apreciación más profunda por los estudios en áreas STEM junto con Tennis Australia.

Rafael Nadalexpresó: "Me complace trabajar en estrecha colaboración con Infosys, ya que trabajan no solo para evolucionar la experiencia del tenis en los tiempos que corren, sino también con el fin de empoderar a las personas de nuestras comunidades para que formen parte de un futuro más brillante. Me encanta la forma en que Infosys ha llevado su experiencia digital en todas las industrias al ecosistema global del tenis. Ha transformado la experiencia del tenis para mil millones de fans de todo el mundo y realmente ha empoderado a todos los jugadores en el tour mediante analítica con la que solo podrían haber soñado hace unos años. Además, el impacto que Infosys está generando más allá de la cancha, al crear la siguiente oportunidad para las personas, las empresas y las comunidades, me inspira profundamente. Creo que nuestra aspiración compartida es crear un bien social que haga que nuestro apretón de manos sea verdaderamente significativo".

Para marcar esto ―la primera colaboración de Nadal con una empresa de servicios digitales―, Infosys y el equipo de entrenadores de Nadal están desarrollando una herramienta de análisis de partidos impulsada por IA. Esta herramienta personalizada estará disponible en tiempo real para que el equipo de entrenamiento de Nadal pueda monitorear simultáneamente sus partidos en vivo, cuando vuelva a la gira, junto con los datos históricos de sus partidos anteriores.

Salil Parekh, director ejecutivo y director general de Infosys,expresó: "Es un honor dar la bienvenida a Rafa, uno de los campeones deportivos y colaboradores humanitarios más respetados del mundo, como embajador de Infosys. Es alguien que personifica el espíritu de evolución constante, de nunca rendirse, de prestar la mayor dedicación y la determinación necesaria para dar lo mejor en cada situación. Estamos inspirados por su enfoque, y refleja nuestras propias aspiraciones de evolucionar continuamente y permanecer relevantes para nuestros clientes".

FUENTE Infosys

