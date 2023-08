Infosys werbuje ikonę tenisa Rafaela Nadala na ambasadora marki i innowacji cyfrowych

BANGALORE, Indie i MAJORKA, Hiszpania, 24 sierpnia 2023 r. /PRNewswire/ -- Firma Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), światowy lider w dziedzinie usług cyfrowych i doradztwa nowej generacji, ogłosiła dziś nawiązanie trzyletniego partnerstwa z gwiazdą światowego tenisa, Rafaelem Nadalem. Uznawany na całym świecie za jedną z legend sportu, Nadal potrafił dostosowywać się na przestrzeni lat do zmieniających się zasad w świecie tenisa. Nadal jest doskonałym ucieleśnieniem tego wszystkiego, czego potrzebują przedsiębiorcy i liderzy biznesowi, aby ewoluować i rozwijać swoją działalność.

Infosys Onboards Tennis Icon Rafael Nadal as Ambassador for the Brand and Infosys’ Digital Innovation

Jako partner innowacji cyfrowych dla ATP Tour, Roland-Garros, Australian Open i The International Tennis Hall of Fame, marka Infosys pomogła na nowo zdefiniować ekosystem tenisa dla miliarda fanów na całym świecie, wykorzystując sztuczną inteligencję, rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, analizę danych i doświadczenia cyfrowe. Infosys jest pionierem w dziedzinie platform analizy wideo i statystyk dla graczy i trenerów, które rewolucjonizują treningi, wzmacniają analizę meczów dzięki platformom dziennikarskim wspomaganym przez sztuczną inteligencję, umożliwiając publikowanie wciągających treści i wprowadzając nowe sposoby angażowania fanów w grę. Wśród innych innowacji Infosys na rzecz ekosystemu tenisa można wymienić: eksplorację cyfrowego uniwersum, w tym rzeczywistości mieszanej, rozwiązań z dziedziny VR i muzeów sztuki 3D, które pozwalają pielęgnować historię i dziedzictwo tenisa z korzyścią dla fanów na całym świecie. Firma Infosys wypuściła w ostatnim czasie na rynek rozwiązanie Carbon Tracker, które umożliwia graczom ATP śledzenie i równoważenie emisji dwutlenku węgla podczas odbywanych przez nich podróży. Jest to pierwsza tego rodzaju zrównoważona technologia w świecie sportu.

Współpraca Infosys ze światem tenisa objęła społeczności na całym świecie, czego dobrym przykładem jest edukacja STEM (w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki), która jest popularyzowana poprzez tenis. Dzięki partnerstwu ze stowarzyszeniem Tennis Australia dzieci mogą bardziej docenić edukację w tym obszarze.

Rafael Nadal powiedział: „Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę ściśle współpracować z Infosys, ponieważ jest to firma, która nie tylko działa na rzecz rozwoju tenisa na miarę naszych czasów, ale także pozwala członkom naszych społeczności brać udział w budowaniu lepszej przyszłości. Uwielbiam sposób, w jaki Infosys dzieli się swoją wiedzą cyfrową z różnych dziedzin w ramach globalnego ekosystemu tenisowego. Firma przekształca doświadczenia miliarda fanów tenisa z całego świata i zapewnia wszystkim graczom przebywającym w trasie ogromne wsparcie w postaci rozwiązań analitycznych, o jakich kilka lat temu można było tylko pomarzyć. Również wpływ, jaki Infosys wywiera poza kortem - tworząc nowe możliwości dla ludzi, firm i społeczności - stanowi dla mnie źródło inspiracji. Wierzę, że wspólne działania na rzecz społeczeństwa sprawią, że nasz uścisk dłoni będzie miał wymierne znaczenie".

Ambasador marki Infosys Rafael Nadal opowiada o tym, w jaki sposób firma przyczyniła się do transformacji tenisa.

Aby uczcić tę pierwszą w historii współpracę Rafaela Nadala z firmą świadczącą usługi cyfrowe, Infosys i zespół trenerski Nadala opracowują narzędzie do analizy meczów oparte na sztucznej inteligencji. Spersonalizowane narzędzie będzie dostępne w czasie rzeczywistym dla zespołu trenerskiego, aby śledzić na żywo dane z aktualnych meczów tenisisty, gdy tylko wyruszy on w trasę, jednocześnie z danymi z jego poprzednich meczów.

Salil Parekh, dyrektor generalny i dyrektor zarządzający Infosys, powiedział: „To zaszczyt powitać Rafaela - jednego z najbardziej szanowanych sportowców i działaczy społecznych na świecie - jako ambasadora Infosys. Nadal uosabia ducha nieustannego rozwoju, nigdy się nie poddaje, jest niezwykle zaangażowany i zdeterminowany, aby dawać z siebie wszystko w każdej sytuacji. Jesteśmy zainspirowani jego podejściem, które odzwierciedla nasze własne aspiracje do tego, by w dalszym ciągu się rozwijać i spełniać oczekiwania naszych klientów".

