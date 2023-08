Infosys får tennisikonet Rafael Nadal som ambassadør for brandet og Infosys' Digital Innovation

BENGALURU, Indien og MALLORCA, Spanien, 24. august 2023 /PRNewswire/ -- Infosys ( NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), der er en global leder inden for den næste generation af digitale tjenester og rådgivning, annoncerede i dag et treårigt partnerskab med den globale tennisstjerne Rafael Nadal. Han er globalt anerkendt som en af legenderne inden for sin sport, og han har desuden haft evnen til at ændre sig med tennissportens skiftende krav gennem årene. Nadal er en perfekt legemliggørelse af, hvad det kræver af enkeltpersoner eller virksomhedsledere at udvikle sig og hele tiden navigere gennem det næste.

Infosys Onboards Tennis Icon Rafael Nadal as Ambassador for the Brand and Infosys’ Digital Innovation

Som digital innovationspartner for ATP Touren, Roland-Garros, Australian Open og The International Tennis Hall of Fame har Infosys hjulpet med at nytænke tennisøkosystemet for en milliard fans globalt ved at udnytte AI, cloud, dataanalyse og digitale oplevelser. Infosys har været banebrydende inden for video- og statistikanalyseplatforme for spillere og trænere for at revolutionere træning, styrket kampanalyse med AI-assisterede journalistiske platforme, så tv-stationer kan sende engagerende indhold og introducerede nye måder, hvorpå fans kan engagere sig i spillet. Andre innovationer fra Infosys til tennisøkosystemet omfatter undersøgelser af det digitale univers, herunder så blandet virkelighed, social VR og 3D-kunstmuseer kan viderebringe tennishistorien og arven fra tennis til fans globalt. Senest har Infosys lanceret Carbon Tracker, som giver ATP-spillere mulighed for at spore og kompensere for udledninger fra deres rejser på touren. Det er den første af sin slags med bæredygtig teknologi inden for sport.

Desuden er Infosys' partnerskaber med tennis også udvidet til at tjene lokalsamfund over hele verden, hvilket er et godt eksempel på STAM-uddannelse (videnskab, teknologi, teknik og matematik), der på en engagerende måde fra tennisspillets synsvinkel gør det muligt for mindre børn at udvikle en dybere påskønnelse af STAM-studier sammen med Tennis Australia.

Rafael Nadal siger: "Det er en glæde for mig at arbejde tæt sammen med Infosys, da de ikke kun arbejder for at udvikle oplevelsen af tennis til tiden, men også giver folk i vores samfund mulighed for at være en del af en lysere fremtid. Jeg elsker den måde, hvorpå Infosys har bragt deres digitale ekspertise på tværs af flere brancher til det globale tennisøkosystem. Det har forvandlet tennisoplevelsen for en milliard globale fans og virkelig givet alle spillere på touren adgang til analyser, som de kun kunne have drømt om for et par år siden. Den indflydelse, Infosys har uden for banen – ved at skabe den næste mulighed for enkeltpersoner, virksomheder og samfund – inspirerer mig også dybt. Jeg mener, at det er vores fælles ambition at skabe et samfundsmæssigt gode, der gør vores indflydelse virkelig meningsfuld."

Lyt til Infosys brandambassadør Rafael Nadal tale om, hvordan Infosys har bidraget til at omdanne tennissporten.

For at markere dette – Nadals første samarbejde med en digital servicevirksomhed nogensinde – er Infosys og Nadals coachingteam ved at udvikle et AI-drevet matchanalyseværktøj. Dette personlige værktøj vil være tilgængeligt i realtid for Nadals coachingteam, så de samtidig kan følge indsigter fra hans livekampe, når han er tilbage på touren, sammen med historiske data fra hans tidligere kampe.

Salil Parekh, Chief Executive Officer og Managing Director hos Infosys, siger: "Det er en ære at byde Rafa velkommen som ambassadør for Infosys. Han er en af verdens mest respekterede topatleter og humanitære personligheder. Han er en person, der personificerer ånden i altid at udvikle sig, aldrig at give op, han har den største dedikation og beslutsomhed om at opnå det allerbedste i enhver situation. Vi er inspireret af hans tilgang, og den afspejler vores egne ambitioner om løbende at udvikle sig og altid forblive relevante for vores kunder."

About Infosys

Infosys is a global leader in next-generation digital services and consulting. Over 300,000 of our people work to amplify human potential and create the next opportunity for people, businesses and communities. We enable clients in more than 56 countries to navigate their digital transformation. With over four decades of experience in managing the systems and workings of global enterprises, we expertly steer clients, as they navigate their digital transformation powered by cloud and AI. We enable them with an AI-first core, empower the business with agile digital at scale and drive continuous improvement with always-on learning through the transfer of digital skills, expertise, and ideas from our innovation ecosystem. We are deeply committed to being a well-governed, environmentally sustainable organization where diverse talent thrives in an inclusive workplace.

Visit www.infosys.com to see how Infosys (NSE, BSE, NYSE: INFY) can help your enterprise navigate your next.

Safe Harbor

Certain statements in this release concerning our future growth prospects, or our future financial or operating performance are forward-looking statements intended to qualify for the 'safe harbor' under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, which involve a number of risks and uncertainties that could cause actual results or outcomes to differ materially from those in such forward-looking statements. The risks and uncertainties relating to these statements include, but are not limited to, risks and uncertainties regarding the execution of our business strategy, our ability to attract and retain personnel, our transition to hybrid work model, economic uncertainties, technological innovations such as Generative AI, the complex and evolving regulatory landscape including immigration regulation changes, our ESG vision, our capital allocation policy and expectations concerning our market position, future operations, margins, profitability, liquidity, capital resources, and our corporate actions including acquisitions. Important factors that may cause actual results or outcomes to differ from those implied by the forward-looking statements are discussed in more detail in our US Securities and Exchange Commission filings including our Annual Report on Form 20-F for the fiscal year ended March 31, 2023. These filings are available at www.sec.gov. Infosys may, from time to time, make additional written and oral forward-looking statements, including statements contained in the Company's filings with the Securities and Exchange Commission and our reports to shareholders. The Company does not undertake to update any forward-looking statements that may be made from time to time by or on behalf of the Company unless it is required by law.

Billede: https://mma.prnewswire.com/media/2190316/Rafael_Nadal_Ambassador.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/633365/Infosys_Logo.jpg

SOURCE Infosys