Jiushi Public Transportation Group baant de weg in slim openbaar vervoer in het tijdperk van mobiele AI

BEIJING, 14 november 2024 /PRNewswire/ -- Om de ontwikkeling van slim openbaar vervoer te versnellen, is Jiushi Public Transportation Group een samenwerking aangegaan met China Telecom Shanghai gericht op het bouwen van een videonetwerk met RedCap-camera's. Het netwerk omvat videostreaming en gebruikt de snelle integratie van 5G-Advanced en Internet of Vehicles. Dit maakt Jiushi Public Transportation Group een pionier op het gebied van slim openbaar vervoer in het tijdperk van mobiele AI. Tijdens de onlangs gehouden PT EXPO 2024 in Beijing, deelde Yang Fubin, Manager van de Information Management Department van Jiushi Public Transportation Group, samen met Lu Heng, een eerstelijns expert van China Telecom Shanghai, en Bao Bisai, vicepresident van Huawei's 5G & LTE FDD Domain, het fascinerende verhaal achter het succes van Jiushi Public Transportation Group in slim openbaar vervoer.

Hoe kan stedelijk openbaar vervoer nieuwe uitdagingen overwinnen en vooruitkomen?

Door de ontwikkeling van de maatschappij en de economie en de verbetering van de levenskwaliteit van mensen, zijn de transportopties steeds diverser geworden. Vergeleken met vroeger, toen bussen boordevol waren en mensen zich haastten om ze te halen, wordt de openbaarvervoersector nu geconfronteerd met een reeks nieuwe uitdagingen en problemen. Er is dringend behoefte aan hervorming en innovatie. De Jiushi Public Transportation Group is een belangrijke exploitant van openbaar vervoer in Shanghai. Yang Fubin zei: "Het openbaar vervoer wordt geconfronteerd met problemen zoals het nauwkeurig afstemmen van passagiersstromen, het verbeteren van veilig rijden en intelligente dispatching. Deze factoren zijn rechtstreeks van invloed op de reiservaring van de mensen. Passagierscomfort, rijveiligheid en operationele efficiëntie zijn belangrijke gebieden die kunnen worden verbeterd in het openbaar vervoersysteem."

Om de bovengenoemde uitdagingen het hoofd te bieden, is Jiushi Public Transportation Group actief bezig met het bevorderen van digitale transformatie en het verleggen van de focus naar de ontwikkeling van een slim openbaar vervoersysteem. Door gebruik te maken van geavanceerde 5G-netwerken en RedCap-terminals heeft het bedrijf een intelligent analyse- en commandocentrumsysteem opgezet, waarmee het zich in het land positioneert als pionier op het gebied van innovatie van het internet van voertuigen. Dit systeem omvat de installatie van vijf RedCap onboard high-definition camera's die in elke bus op het netwerk zijn aangesloten en high-definition videostreams uitzenden om de status van voertuigen en passagiers in real time te controleren. Dit verbetert de algehele efficiëntie en veiligheid van het openbaar vervoer en optimaliseert de operationele planning om een comfortabele rijervaring te garanderen.

Volgens Lu Heng stelt het analyse- en commandocentrumsysteem hoge netwerkeisen, die vooral tot uiting komen in de volgende gebieden.

Ten eerste is er behoefte aan een hoge upstream netwerkcapaciteit. Het verbonden voertuignetwerk heeft hoogwaardige datatransmissiecapaciteiten nodig om realtime monitoring van voertuigpositie, passagiersstroom en voertuigstatus te ondersteunen. Omdat elk voertuig is uitgerust met vijf 1080p high-definition camera's, moet het netwerk upstream een capaciteit van 50 Mbps hebben om dit te ondersteunen.

Ten tweede is een lage latentie vereist om bestuurders tijdig te waarschuwen en veilig te laten rijden. De netwerklatentie moet minder dan 100 ms zijn om de end-to-end reactiesnelheid te verbeteren.

Ten derde is een hoge betrouwbaarheid noodzakelijk om te zorgen voor een veilige gegevensoverdracht, hackeraanvallen en datalekken te voorkomen en een stabiele service te bereiken.

Geavanceerde 5G-netwerken bevorderen de upgrade en ontwikkeling van slim openbaar vervoer.

Door de integratie van 5G-Advanced netwerken en AI-technologie kan het openbaar vervoer de verkeerssituatie direct in real time monitoren. Hierdoor wordt het verkeersbeheer efficiënter, vermindert het aantal ongevallen en wordt uiteindelijk een veiligere en efficiëntere reisomgeving gecreëerd. Over de innovatieve technologieën van 5G-Advanced netwerktoepassingen zei Bao Bisai: "Technisch gezien wordt met Huawei's nieuwste 5G-Advanced oplossing de netwerkcapaciteit vertienvoudigd, dankzij innovaties in ultrabreedband, multifrequentie, multi-antenne, intelligentie en groene aspecten. Het versnelt de upgrade van connectiviteit tussen mensen, huizen, dingen, industrieën en voertuigen en helpt carriers om efficiënt en soepel 5G-Advanced netwerken te bouwen en tegelijkertijd solide netwerkondersteuning voor industriële toepassingen te bieden."

China Telecom Shanghai heeft gekozen voor een 3CC 5G-Advanced netwerkoplossing met 2,1 GHz 8T8R en 3,5 GHz MIMO. Door de 40 MHz speciale uplink-bandbreedte van het 2,1 GHz FDD-spectrum te combineren met het 3,5G Hz 200 MHz TDD-spectrum, wordt een ultieme uplink-ervaring bereikt en de vereiste gegevensupload van verbonden voertuigen verzekerd.

Met de kracht van 5G-Advanced en Mobile AI, begint Jiushi Public Transportation Group aan een nieuwe transformatiereis.

Vandaag boekt Jiushi Public Transportation Group opmerkelijke resultaten door RedCap-camera's, 5G-Advanced netwerken en AI-technologie te combineren om uitdagingen in het openbaar vervoersysteem aan te pakken en de ontwikkeling van slim openbaar vervoer te bevorderen.

Ten eerste is het comfort voor passagiers verhoogd: China's allereerste comfortvoorspellingssysteem voor bussen is geïntroduceerd voor meer dan 5.100 eenheden. Met een precisie van meer dan 95% worden elke 10 seconden nauwkeurige voorspellingen gedaan. Hierdoor is de gemiddelde wachttijd met 6 minuten gedaald.

De passagiersveiligheid is sterk verbeterd: De AI-herkenningstechnologie wordt gebruikt om het rijgedrag voortdurend te controleren. Het intelligente waarschuwingssysteem geeft onmiddellijk meldingen in noodsituaties, waardoor de dode hoek effectief wordt verkleind en het aantal verkeersongevallen met 76% daalt.

Ten derde is de operationele efficiëntie verbeterd: Door gebruik te maken van 5G-Advanced netwerken voor informatiegebaseerde operaties heeft Jiushi Public Transportation Group de nauwkeurigheid van gegevensanalyses in belangrijke mate zien toenemen. Dit heeft de efficiëntie van het openbaar vervoer enorm geoptimaliseerd. Het gebruikspercentage van het openbaar vervoer is nu meer dan 45% in de centrale stad.

In de toekomst hebben 5G-Advanced netwerken niet alleen de conventionele manier van openbaar vervoer veranderd, maar ook de basis gelegd voor de ontwikkeling van slimme steden. Met de volledige commercialisering van 5G-Advanced netwerken in 2024 zal het openbaar vervoer van Shanghai een nieuw tijdperk van verhoogde veiligheid en efficiëntie ingaan en een wereldleider worden op het gebied van slim vervoer. Zoals Yang Fubin zei: "De diepe integratie van 5G-Advanced en het Internet of Vehicles zal burgers ongekende reiservaringen leveren en de intelligentie van stedelijk vervoer bevorderen."