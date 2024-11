5G Private Network maakt digitale transformatie van Yangjiang Nuclear Power mogelijk en tilt productiviteit naar nieuwe hoogten

BEIJING, 14 november 2024 /PRNewswire/ -- Kernenergie is een bron van schone energie. China maakt snelle vorderingen op dit gebied. In 2023 bedroeg China's elektriciteitsproductie uit kernenergie 433,371 miljard kWh, goed voor 4,86% van China's totale energieopbrengst. Yangjiang Nuclear Power levert een bijdrage van 53,188 miljard kWh in 2023, goed voor 12,3% van de kernenergieproductie in China. De robuuste ontwikkeling van kernenergie versnelt het doel van ons land om groene en duurzame energie te ontwikkelen.

Private Network Enables Digital Transformation of Yangjiang Nuclear Power and Takes Productivity to New Heights image_5032577_27168335

Veiligheid en kwaliteit staan hoog in het vaandel voor kernenergiecentrales. Om nieuwe vormen van productiviteit te ontwikkelen, staat Yangjiang Nuclear Power voor drie knelpunten: moeilijke samenwerking in de productie, moeilijk inspectiebeheer en -controle en moeilijke apparaatbewaking. Yangjiang Nuclear Power wil deze problemen aanpakken en voldoen aan de kernvereisten van veiligheid en prestatieverbetering, en is daarom vastbesloten om een digitale transformatie door te voeren. Yangjiang Nuclear Power, China Telecom en Huawei hebben samen een 5G geconvergeerd privénetwerk gebouwd dat data, spraak, sms, trunking en smalband (NB) communicatiemogelijkheden integreert.

Het 5G-privénetwerk voor kernenergie werkt onafhankelijk en is altijd verbonden. Er is een nieuwe netwerkarchitectuur ontworpen met speciale basisstations, netwerken met meerdere frequenties en een volledige set actieve 5GC-oplossingen. De satellietcommunicatie en bestaande communicatiesystemen van Yangjiang Nuclear Power worden ook geïntegreerd om een altijd verbonden netwerk te bieden voor meerdere doeleinden, waardoor de veiligheid van de kernenergieproductie wordt gegarandeerd. Nieuwe technologieën zoals 5G-A positionering en RedCap worden gebruikt om zeer nauwkeurige positionering van personeel en data- en videocommunicatie met een laag energieverbruik te ondersteunen. Het communicatienetwerk past zich aan complexe omgevingen aan, zoals stralingsgebieden, besloten ruimtes en zeegebieden van de kerncentrale. Toonaangevende nieuwe apparaten en technieken worden gebruikt om de straling, trillingen, windbestendigheid en elektromagnetische compatibiliteit van apparaten te testen en te upgraden. Deze helpen bij het oplossen van datacommunicatieproblemen in omgevingen met kernenergie.

Het 5G-netwerk beslaat zes generatorsets, ruim 10.000 personeelsleden en meer dan 10.000 terminals. Sinds de implementatie heeft het de digitale mogelijkheden van Yangjiang Nuclear Power belangrijk uitgebreid, waarbij de intrinsieke veiligheid groter is en de prestaties zijn verbeterd.

De digitale en intelligente upgrade van de productieketen verbetert de efficiëntie. Er zijn meer dan 1700 mobiele terminals ingezet voor papierloos kantoor, waardoor het handmatig plakken van meer dan 700.000 etiketten en door mensen veroorzaakte risico's wordt vermeden. Mobiele operaties verminderden het aantal arbeidsuren met 2150. Door de samenwerking zijn 55 coördinerende technische functies opgeheven. AI-gebaseerd toezicht hielp 50 keer bij het in kaart brengen van meer dan 200 operationele risico's en niet-standaard apparaten. Realtime interconnectie voor inspecties verbetert de kwaliteit van de processen en zorgt voor veiligheid. De inspectieperiode van één generatorset is met 2 dagen verkort dankzij digitale processen, de inzet van tijdelijke waarschuwingen en interconnectie. De besluitvormingsefficiëntie is met 5G en AI 21,4% verbeterd. Realtime stralingsdosismeting is de eerste proef in China en heeft al meer dan 10 keer geholpen bij de detectie van gezondheidsrisico's voor personen. Het bepalen en voorspellen van de apparaatstatus verbetert de betrouwbaarheid. Op basis van intelligente apparaatdetectie, verenigd beheer en geïntegreerde bewaking zijn er 1170 intelligente apparaatbewakings- en waarschuwingsmodellen opgesteld. Het aantal kritieke defecten van belangrijke apparaten daalde met 6,47% en het aantal gebeurtenissen tijdens interne operaties/lijnactiviteiten verminderde met 13,86% op jaarbasis in de operationele gebieden.

Het project is gericht op het bouwen van de eerste benchmark voor intelligente kernenergieconstructie met behulp van 5G-technologieën in China. Hierbij wordt een kernenergiesysteem ingezet dat zich richt op veiligheid, betrouwbaarheid, groene en efficiënte ontwikkeling, intelligente economie en een digitale toekomst. 5G-technologieën worden gebruikt om de bestaande productiescenario's van Yangjiang Nuclear Power digitaal te innoveren en het intrinsieke veiligheidsniveau van de kernenergieproductie te verbeteren. Door een betrouwbaardere werking van apparatuur en tijdige gegevensverzameling en -analyse, en de opzet van een alomtegenwoordige power IoT kan een hoogwaardige ontwikkeling van de kernenergie-industrie worden bereikt.

Samen met het uitbreken van de wereldwijde energiecrisis en de stijgende vraag naar schone energie is kernenergie het strategische doel geworden van grote wereldeconomieën. China staat nummer 1 in de wereld wat betreft het aantal nucleaire generatorsets in bedrijf en in aanbouw. Dit is goed voor 5% van alle generatorsets in het land. Er is nog een enorm potentieel voor verdere ontwikkeling, omdat dit percentage veel lager ligt dan de 75% in Frankrijk. Daarnaast speelt digitale activering een cruciale rol bij het bevorderen van de hoogwaardige ontwikkeling van kernenergie. Als kernelement van de informatiebasis kan 5G in tal van scenario's worden gebruikt. Met de snelle ontwikkeling van China's kernenergie-industrie zal de integratie van "5G + digitale kernenergie" zowel in eigen land als wereldwijd populair worden. In deze uitgestrekte wereld heeft "5G + digitale kernenergie" een veelbelovende toekomst.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2556422/Private_Network_Enables_Digital_Transformation_Yangjiang_Nuclear_Power_Takes_Productivity.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2556423/image_5032577_27168335.jpg