Jiushi Public Transportation Group -- лидер в сфере интеллектуального общественного транспорта в эпоху мобильного ИИ

ПЕКИН, 14 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- Для ускорения развития интеллектуального общественного транспорта группа компаний Jiushi Public Transportation Group совместно с China Telecom Shanghai создала видеосеть на основе камер RedCap. Эта сеть обеспечивает потоковое видео и использует быструю интеграцию 5G-Advanced с Интернетом транспортных средств, что делает группу Jiushi Public Transportation Group новатором в сфере интеллектуального общественного транспорта в эпоху мобильного ИИ. Во время недавно состоявшейся в Пекине выставки PT EXPO 2024 Ян Фубин (Yang Fubin), менеджер департамента управления информацией Jiushi Public Transportation Group, Лу Хэн (Lu Heng), эксперт первого уровня компании China Telecom Shanghai, и Бао Бисай (Bao Bisai), вице-президент направления технологий 5G и LTE FDD компании Huawei, поделились захватывающей историей успеха группы Jiushi Public Transportation Group в области интеллектуального общественного транспорта.

Как городской общественный транспорт может справиться с новыми вызовами и продолжить развитие?

С развитием общества и экономики и повышением качества жизни людей варианты транспорта становятся все разнообразнее. По сравнению с прошлым, когда люди плотно набивались в автобусы и боялись пропустить их, отрасль общественного транспорта теперь сталкивается с рядом новых проблем и срочно требует реформ и инноваций. Поскольку Jiushi Public Transportation Group является важным оператором общественного транспорта Шанхая, Ян Фубин сказал: «Система общественного транспорта сталкивается с такими проблемами, как точное соответствие пассажиропотокам, повышение безопасности на дорогах и интеллектуальная диспетчеризация, что напрямую влияет на удобство поездок для граждан. Комфорт пассажиров, безопасность на дорогах и эксплуатационная эффективность являются ключевыми областями, которые в системе общественного транспорта требуют совершенствования».

Для решения вышеупомянутых проблем Jiushi Public Transportation Group активно способствует цифровой трансформации и смещает акцент в сторону развития системы интеллектуального общественного транспорта. Используя сети 5G-Advanced и терминалы RedCap, группа создала систему интеллектуального анализа и центра управления, позиционируя себя в качестве новатора в области Интернета транспортных средств в масштабе страны. Эта система включает установку в каждом автобусе пяти подключенных к сети бортовых камер с высоким разрешением RedCap, которые передают видеопотоки с высоким разрешением для мониторинга состояния транспортного средства и пассажиров в режиме реального времени. Это повышает эффективность и безопасность услуг общественного транспорта в целом, а также приводит к оптимизации оперативного планирования для обеспечения комфортного проезда.

Как считает Лу Хэн, система интеллектуального анализа и командного центра предъявляет высокие требования к сети, которые в основном касаются следующего.

Во-первых, необходима высокая пропускная способность сети. Сеть транспортных средств требует возможности передачи данных высокого качества для поддержки мониторинга в режиме реального времени местоположения транспортных средств, пассажиропотоков и состояния транспортных средств. Каждому транспортному средству, оснащенному пятью камерами с высоким разрешением 1080p, требуется высокая пропускная способность сети для передачи данных со скоростью 50 Мбит/с.

Во-вторых необходима низкая задержка для обеспечения своевременного оповещения водителей и безопасности движения. Для ускорения сквозного отклика задержка сети не должна превышать 100 мс.

В-третьих, необходима высокая надежность для обеспечения безопасности передачи данных, предотвращения хакерских атак и утечек данных, а также достижения стабильности сервиса.

Сети 5G-Advanced способствуют модернизации и развитию интеллектуального общественного транспорта.

Благодаря интеграции сетей 5G-Advanced с технологией искусственного интеллекта организации общественного транспорта могут напрямую контролировать условия движения в режиме реального времени, результативно повышая эффективность управления движением, снижая количество несчастных случаев и, в конечном итоге, обеспечивая более безопасную и эффективную среду для осуществления поездок. Говоря об инновационных технологиях применения сетей 5G-Advanced, Бао Бисай сказал: «С технической точки зрения новейшее решение 5G-Advanced компании Huawei обеспечивает десятикратное увеличение пропускной способности сети за счет инноваций, касающихся использования сверхширокополосной, многочастотной связи с большим числом антенн, интеллектуальности и экологичности. Это ускоряет модернизацию связи между людьми, домами, вещами, отраслями и транспортными средствами, помогая операторам эффективно и последовательно строить сети 5G-Advanced, обеспечивая при этом надежную сетевую поддержку отраслевых приложений».

Компания China Telecom Shanghai внедряет сетевое решение 3CC 5G-Advanced с использованием решений 8T8R 2,1 ГГц и MIMO 3,5 ГГц. Объединение выделенного восходящего канала шириной 40 МГц из FDD-спектра 2,1 ГГц с сегментом 200 МГц из TDD-спектра 3,5 ГГц позволило компании получить исключительный восходящий канал связи, отвечающий требованиям сетевых транспортных средств в отношении передачи данных.

Благодаря технологии 5G-Advanced и мобильному ИИ группа компаний Jiushi Public Transportation Group начинает новую трансформацию.

Сегодня группа Jiushi Public Transportation Group добилась замечательных результатов, объединив камеры RedCap, сети 5G-Advanced и технологию искусственного интеллекта для решения сложных задач системы общественного транспорта и поддержки развития интеллектуального общественного транспорта.

Во-первых, был повышен комфорт пассажиров: впервые в Китае была внедрена система прогнозирования комфорта для автобусов, охватывающая более 5100 автобусов. Она обеспечивает точный прогноз каждые 10 секунд с точностью выше 95 %. В результате среднее время ожидания сократилось на 6 минут.

Кроме того, была значительно повышена безопасность пассажиров: технология распознавания посредством ИИ используется для постоянного мониторинга поведения за рулем. Интеллектуальная система оповещения обеспечивает мгновенное оповещение об экстренных ситуациях, эффективно сокращая слепые зоны и снижая аварийность на 76 %.

В-третьих, была повышена операционная эффективность: Используя сети 5G-Advanced для управления на основе информации, Jiushi Public Transportation Group значительно повысила точность анализа данных. Это привело к значительной оптимизации эффективности предоставления услуг общественного транспорта, в результате чего показатель пользования общественным транспортом в центре города превысил 45 %.

В будущем сети 5G-Advanced не только изменят традиционный режим работы общественного транспорта, но и послужат основой для развития умных городов. С полной коммерциализацией сетей 5G-Advanced в 2024 году система общественного транспорта Шанхая вступит в новую эпоху повышенной безопасности и эффективности, становясь мировым лидером в области интеллектуального транспорта. Как сказал Ян Фубин: «Глубокая интеграция технологии 5G-Advanced и Интернета транспортных средств приведет к беспрецедентному комфорту проезда для граждан и будет способствовать интеллектуализации городского транспорта».