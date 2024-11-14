Jiushi Public Transportation Group -- лидер в сфере интеллектуального общественного транспорта в эпоху мобильного ИИ

News provided by

China Telecom

Nov 14, 2024, 13:48 ET

ПЕКИН, 14 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- Для ускорения развития интеллектуального общественного транспорта группа компаний Jiushi Public Transportation Group совместно с China Telecom Shanghai создала видеосеть на основе камер RedCap. Эта сеть обеспечивает потоковое видео и использует быструю интеграцию 5G-Advanced с Интернетом транспортных средств, что делает группу Jiushi Public Transportation Group новатором в сфере интеллектуального общественного транспорта в эпоху мобильного ИИ. Во время недавно состоявшейся в Пекине выставки PT EXPO 2024 Ян Фубин (Yang Fubin), менеджер департамента управления информацией Jiushi Public Transportation Group, Лу Хэн (Lu Heng), эксперт первого уровня компании China Telecom Shanghai, и Бао Бисай (Bao Bisai), вице-президент направления технологий 5G и LTE FDD компании Huawei, поделились захватывающей историей успеха группы Jiushi Public Transportation Group в области интеллектуального общественного транспорта.

Как городской общественный транспорт может справиться с новыми вызовами и продолжить развитие?

С развитием общества и экономики и повышением качества жизни людей варианты транспорта становятся все разнообразнее. По сравнению с прошлым, когда люди плотно набивались в автобусы и боялись пропустить их, отрасль общественного транспорта теперь сталкивается с рядом новых проблем и срочно требует реформ и инноваций. Поскольку Jiushi Public Transportation Group является важным оператором общественного транспорта Шанхая, Ян Фубин сказал: «Система общественного транспорта сталкивается с такими проблемами, как точное соответствие пассажиропотокам, повышение безопасности на дорогах и интеллектуальная диспетчеризация, что напрямую влияет на удобство поездок для граждан. Комфорт пассажиров, безопасность на дорогах и эксплуатационная эффективность являются ключевыми областями, которые в системе общественного транспорта требуют совершенствования».

Для решения вышеупомянутых проблем Jiushi Public Transportation Group активно способствует цифровой трансформации и смещает акцент в сторону развития системы интеллектуального общественного транспорта. Используя сети 5G-Advanced и терминалы RedCap, группа создала систему интеллектуального анализа и центра управления, позиционируя себя в качестве новатора в области Интернета транспортных средств в масштабе страны. Эта система включает установку в каждом автобусе пяти подключенных к сети бортовых камер с высоким разрешением RedCap, которые передают видеопотоки с высоким разрешением для мониторинга состояния транспортного средства и пассажиров в режиме реального времени. Это повышает эффективность и безопасность услуг общественного транспорта в целом, а также приводит к оптимизации оперативного планирования для обеспечения комфортного проезда.

Как считает Лу Хэн, система интеллектуального анализа и командного центра предъявляет высокие требования к сети, которые в основном касаются следующего.

Во-первых, необходима высокая пропускная способность сети. Сеть транспортных средств требует возможности передачи данных высокого качества для поддержки мониторинга в режиме реального времени местоположения транспортных средств, пассажиропотоков и состояния транспортных средств. Каждому транспортному средству, оснащенному пятью камерами с высоким разрешением 1080p, требуется высокая пропускная способность сети для передачи данных со скоростью 50 Мбит/с.

Во-вторых необходима низкая задержка для обеспечения своевременного оповещения водителей и безопасности движения. Для ускорения сквозного отклика задержка сети не должна превышать 100 мс.

В-третьих, необходима высокая надежность для обеспечения безопасности передачи данных, предотвращения хакерских атак и утечек данных, а также достижения стабильности сервиса.

Сети 5G-Advanced способствуют модернизации и развитию интеллектуального общественного транспорта.

Благодаря интеграции сетей 5G-Advanced с технологией искусственного интеллекта организации общественного транспорта могут напрямую контролировать условия движения в режиме реального времени, результативно повышая эффективность управления движением, снижая количество несчастных случаев и, в конечном итоге, обеспечивая более безопасную и эффективную среду для осуществления поездок. Говоря об инновационных технологиях применения сетей 5G-Advanced, Бао Бисай сказал: «С технической точки зрения новейшее решение 5G-Advanced компании Huawei обеспечивает десятикратное увеличение пропускной способности сети за счет инноваций, касающихся использования сверхширокополосной, многочастотной связи с большим числом антенн, интеллектуальности и экологичности. Это ускоряет модернизацию связи между людьми, домами, вещами, отраслями и транспортными средствами, помогая операторам эффективно и последовательно строить сети 5G-Advanced, обеспечивая при этом надежную сетевую поддержку отраслевых приложений».

Компания China Telecom Shanghai внедряет сетевое решение 3CC 5G-Advanced с использованием решений 8T8R 2,1 ГГц и MIMO 3,5 ГГц. Объединение выделенного восходящего канала шириной 40 МГц из FDD-спектра 2,1 ГГц с сегментом 200 МГц из TDD-спектра 3,5 ГГц позволило компании получить исключительный восходящий канал связи, отвечающий требованиям сетевых транспортных средств в отношении передачи данных.

Благодаря технологии 5G-Advanced и мобильному ИИ группа компаний Jiushi Public Transportation Group начинает новую трансформацию.

Сегодня группа Jiushi Public Transportation Group добилась замечательных результатов, объединив камеры RedCap, сети 5G-Advanced и технологию искусственного интеллекта для решения сложных задач системы общественного транспорта и поддержки развития интеллектуального общественного транспорта.

Во-первых, был повышен комфорт пассажиров: впервые в Китае была внедрена система прогнозирования комфорта для автобусов, охватывающая более 5100 автобусов. Она обеспечивает точный прогноз каждые 10 секунд с точностью выше 95 %. В результате среднее время ожидания сократилось на 6 минут.

Кроме того, была значительно повышена безопасность пассажиров: технология распознавания посредством ИИ используется для постоянного мониторинга поведения за рулем. Интеллектуальная система оповещения обеспечивает мгновенное оповещение об экстренных ситуациях, эффективно сокращая слепые зоны и снижая аварийность на 76 %.

В-третьих, была повышена операционная эффективность: Используя сети 5G-Advanced для управления на основе информации, Jiushi Public Transportation Group значительно повысила точность анализа данных. Это привело к значительной оптимизации эффективности предоставления услуг общественного транспорта, в результате чего показатель пользования общественным транспортом в центре города превысил 45 %.

В будущем сети 5G-Advanced не только изменят традиционный режим работы общественного транспорта, но и послужат основой для развития умных городов. С полной коммерциализацией сетей 5G-Advanced в 2024 году система общественного транспорта Шанхая вступит в новую эпоху повышенной безопасности и эффективности, становясь мировым лидером в области интеллектуального транспорта. Как сказал Ян Фубин: «Глубокая интеграция технологии 5G-Advanced и Интернета транспортных средств приведет к беспрецедентному комфорту проезда для граждан и будет способствовать интеллектуализации городского транспорта».

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?

icon3
440k+
Newsrooms &
Influencers
icon1
9k+
Digital Media
Outlets
icon2
270k+
Journalists
Opted In
GET STARTED

Also from this source

Jiushi Public Transportation Group stojí na čele v oblasti inteligentnej verejnej dopravy v ére mobilnej AI

PEKING, 14. novembra 2024 /PRNewswire/ – S cieľom urýchliť vývoj inteligentnej verejnej dopravy sa Jiushi Public Transportation Group spojila s China ...

Jiushi Public Transportation Group baant de weg in slim openbaar vervoer in het tijdperk van mobiele AI

Om de ontwikkeling van slim openbaar vervoer te versnellen, is Jiushi Public Transportation Group een samenwerking aangegaan met China Telecom...
More Releases From This Source

Explore

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

Telecommunications Industry

Telecommunications Industry

Transportation, Trucking & Railroad

Transportation, Trucking & Railroad

Telecommunications Equipment

Telecommunications Equipment

News Releases in Similar Topics