Jiushi Toplu Taşıma Grubu, Mobil Yapay Zeka Çağında Akıllı Toplu Taşımada Öncülük Ediyor

PEKİN, 14 Kasım 2024 /PRNewswire/ -- Akıllı toplu taşımacılığın gelişimini hızlandırmak için Jiushi Toplu Taşıma Grubu, RedCap kameraları kullanarak bir video ağı oluşturmak üzere China Telecom Shanghai ile ortaklık kurdu. Video akışını mümkün kılan ve 5G-Advanced ile Araçların İnterneti'nin hızlı entegrasyonundan yararlanan bu ağ, Jiushi Toplu Taşıma Grubu'nu mobil yapay zeka çağında akıllı toplu taşımanın öncüsü haline getiriyor. Pekin'de düzenlenen son PT EXPO 2024 sırasında, Jiushi Toplu Taşıma Grubu Bilgi Yönetimi Departmanı Müdürü Yang Fubin, China Telecom Shanghai'dan birinci seviye bir uzman olan Lu Heng ve Huawei 5G ve LTE FDD Alanı Başkan Yardımcısı Bao Bisai ile birlikte Jiushi Toplu Taşıma Grubu'nun akıllı toplu taşımadaki başarısının ardındaki büyüleyici hikayeyi paylaştı.

Kentsel Toplu Taşıma Yeni Zorlukların Üstesinden Nasıl Gelebilir ve İlerleyebilir?

Toplumun ve ekonominin gelişmesi ve insanların yaşam kalitesinin artmasıyla birlikte ulaşım seçenekleri giderek çeşitlenmiştir. İnsanların otobüslere doluştuğu ve onları yakalamak için acele ettiği geçmişle kıyaslandığında, toplu taşıma sektörü artık bir dizi yeni zorluk ve sorunla karşı karşıya ve acilen reform ve yenilik gerektiriyor. Jiushi Toplu Taşıma Grubu'nun Şanghay'da toplu taşımanın önemli bir operatörü olduğunu belirten Yang Fubin, "Toplu taşıma sistemi, yolcu akışını doğru bir şekilde eşleştirme, güvenli sürüşü geliştirme ve vatandaşların seyahat deneyimini doğrudan etkileyen akıllı sevkiyat gibi sorunlarla karşı karşıyadır. Yolcu konforu, sürüş güvenliği ve operasyonel verimlilik, toplu taşıma sisteminde iyileştirilmesi gereken kilit alanlardır."

Jiushi Toplu Taşıma Grubu, yukarıda bahsedilen zorlukların üstesinden gelmek için dijital dönüşümü aktif bir şekilde teşvik ediyor ve odağını akıllı bir toplu taşıma sisteminin geliştirilmesine doğru çeviriyor. 5G-Advanced ağlarından ve RedCap terminallerinden yararlanarak Akıllı Analiz ve Komuta Merkezi sistemini kurdular ve kendilerini ülke çapında Araçların İnterneti inovasyonu alanında öncü olarak konumlandırdılar. Bu sistem, her otobüste ağa bağlı beş RedCap yerleşik yüksek çözünürlüklü kameranın kurulmasını ve gerçek zamanlı olarak araç ve yolcu durumunu izlemek için yüksek çözünürlüklü video akışlarının iletilmesini içermektedir. Bu, toplu taşıma hizmetlerinin genel verimliliğini ve güvenliğini artırırken, konforlu bir sürüş deneyimi sağlamak için operasyonel planlamayı optimize eder.

Lu Heng'e göre, Akıllı Analiz ve Komuta Merkezi sistemi, temel olarak aşağıdaki alanlarda yansıtılan yüksek ağ gereksinimlerine sahiptir.

İlk olarak, yüksek bir yukarı akış ağ kapasitesine ihtiyaç vardır. Bağlantılı araç ağı, araç konumunun, yolcu akışının ve araç durumunun gerçek zamanlı olarak izlenmesini desteklemek için yüksek kaliteli veri aktarım yetenekleri gerektirir. Her araç beş adet 1080p yüksek çözünürlüklü kamerayla donatıldığından, bunu desteklemek için 50 Mbps'lik büyük bir yukarı akış ağ kapasitesi gerekmektedir.

İkinci olaraksürücülere zamanında uyarı vermek ve güvenli sürüş sağlamak için düşük gecikme süresi gereklidir. Uçtan uca yanıt hızını artırmak için ağ gecikmesinin 100 ms'den az olması gerekir.

Üçüncü olarak, veri iletiminin güvenliğini sağlamak, bilgisayar korsanlarının saldırılarını ve veri sızıntılarını önlemek ve hizmet istikrarını sağlamak içinyüksek güvenilirlik gereklidir.

5G-Gelişmiş Ağlar Akıllı Toplu Taşımacılığın Yükseltilmesini ve Geliştirilmesini Teşvik Ediyor.

5G-Advanced ağları ve AI teknolojisini entegre ederek, toplu taşıma gerçek zamanlı trafik koşullarını izlemek için doğrudan güçlendirilir, trafik yönetimi verimliliğini etkili bir şekilde artırır, kaza oranlarını azaltır ve sonuçta daha güvenli ve daha verimli bir seyahat ortamı sağlar. 5G-Advanced ağ uygulamalarının yenilikçi teknolojileri hakkında konuşan Bao Bisai, "Teknik açıdan bakıldığında, Huawei'in en yeni 5G-Advanced çözümü, ultra geniş bant, çoklu frekans, çoklu anten, zeka ve yeşil yönlerdeki yenilikler sayesinde ağ kapasitesinde on kat artış sağlıyor. İnsanlar, evler, nesneler, endüstriler ve araçlar arasındaki bağlantının yükseltilmesini hızlandırarak, taşıyıcıların 5G-Advanced ağlarını verimli ve sorunsuz bir şekilde kurmalarına yardımcı olurken, endüstri uygulamaları için sağlam ağ desteği sağlar."

China Telecom Shanghai, 2,1 GHz 8T8R ve 3,5 GHz MIMO kullanan bir 3CC 5G-Advanced ağ çözümünü benimsemiştir. Bu çözüm, 2.1 GHz FDD spektrumunun 40 MHz'lik özel uplink bant genişliğini 3.5G Hz 200 MHz TDD spektrumuyla birleştirerek üstün bir uplink deneyimi sunuyor ve bağlı araçların veri yükleme ihtiyaçlarını karşılıyor.

Jiushi Toplu Taşıma Grubu, 5G-Advanced ve Mobil Yapay Zekanın Gücüyle Yeni Bir Dönüşüm Yolculuğuna Çıkıyor.

Bugün Jiushi Toplu Taşıma Grubu, toplu taşıma sistemindeki zorlukları ele almak ve akıllı toplu taşımanın gelişimini teşvik etmek için RedCap kameraları, 5G-Advanced ağları ve AI teknolojisini birleştirerek dikkate değer sonuçlar elde etti.

İlk olarak, yolcu konforunda bir iyileşme olmuştur: Çin'in otobüsler için ilk konfor tahmin sistemi, 5.100'den fazla otobüsü kapsayacak şekilde uygulamaya konuldu. Bu sistem her 10 saniyede bir %95'in üzerinde bir doğruluk oranıyla kesin tahminler sunmaktadır. Sonuç olarak, ortalama bekleme süresi 6 dakika kısalmıştır.

Ayrıca, yolcu güvenliği önemli ölçüde artırılmıştır: Yapay zeka tanıma teknolojisi, sürüş davranışını sürekli olarak izlemek için kullanılır. Akıllı uyarı sistemi acil durumlarda anında bildirim sağlayarak kör noktaları etkili bir şekilde azaltır ve trafik kazası oranını %76 oranında düşürür.

Üçüncü olarak, operasyonel verimlilikte bir gelişme kaydedilmiştir: Jiushi Toplu Taşıma Grubu, bilgi tabanlı operasyonlar için 5G-Advanced ağlarını kullanarak veri analizinin doğruluğunda önemli bir artış gördü. Bu sayede toplu taşıma hizmetlerinin verimliliği büyük ölçüde optimize edilmiş ve şehir merkezinde toplu taşıma kullanım oranı %45'in üzerine çıkmıştır.

İleriye baktığımızda, 5G-Advanced ağları sadece toplu taşımanın geleneksel çalışma şeklini değiştirmekle kalmadı, aynı zamanda akıllı şehirlerin gelişiminin de temelini attı. 5G-Advanced ağlarının 2024 yılında tam olarak ticarileştirilmesiyle birlikte Şanghay'ın toplu taşıma sistemi, güvenlik ve verimliliğin arttığı yeni bir döneme girecek ve akıllı ulaşımda küresel bir lider haline gelecektir. Yang Fubin'in söylediği gibi, "5G-Advanced ve Araçların İnternetinin derin entegrasyonu, vatandaşlara benzeri görülmemiş seyahat deneyimleri yaratacak ve şehir içi ulaşımın akıllılaştırılmasını teşvik edecektir."