Jiushi Public Transportation Group ouvre la voie aux transports publics intelligents à l'ère de l'IA mobile

PÉKIN, 14 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Pour accélérer le développement des transports publics intelligents, Jiushi Public Transportation Group s'est associé à China Telecom Shanghai pour créer un réseau vidéo à l'aide des caméras RedCap. Ce réseau permet le streaming vidéo et tire parti de l'intégration rapide de la 5G Advanced et de l'Internet des véhicules, faisant de Jiushi Public Transportation Group un pionnier des transports publics intelligents à l'ère de l'IA mobile. Lors de la récente PT EXPO 2024 qui s'est tenue à Pékin, Yang Fubin, directeur du département de gestion de l'information du Jiushi Public Transportation Group, accompagné de Lu Heng, expert de premier niveau de China Telecom Shanghai, et de Bao Bisai, vice-président du domaine 5G & LTE FDD de Huawei, a partagé l'histoire fascinante de la réussite du Jiushi Public Transportation Group dans le domaine des transports publics intelligents.

Comment les transports publics urbains peuvent-ils surmonter les nouveaux défis et aller de l'avant ?

Avec le développement de la société et de l'économie et l'amélioration de la qualité de vie des gens, les options de transport sont devenues de plus en plus variées. Par rapport au passé, où les gens s'entassaient dans les bus et se précipitaient pour les attraper, le secteur des transports publics est aujourd'hui confronté à une série de nouveaux défis et problèmes et nécessite d'urgence des réformes et des innovations. Jiushi Public Transportation Group étant un important opérateur de transport public à Shanghai, Yang Fubin a déclaré : « Le système de transport public est confronté à des problèmes tels que l'adaptation précise du flux de passagers, l'amélioration de la sécurité de la conduite et la répartition intelligente, qui ont une incidence directe sur l'expérience de voyage des citoyens. Le confort des passagers, la sécurité de la conduite et l'efficacité opérationnelle sont des domaines clés qui doivent être améliorés dans le système de transport public. »

Pour relever les défis susmentionnés, Jiushi Public Transportation Group promeut activement la transformation numérique et s'oriente vers le développement d'un système de transport public intelligent. En s'appuyant sur les réseaux 5G Advanced et les terminaux RedCap, ils ont mis en place un système de centre d'analyse et de commande intelligent, se positionnant comme un pionnier dans le domaine de l'innovation de l'internet des véhicules à l'échelle nationale. Ce système implique l'installation de cinq caméras embarquées haute définition RedCap connectées au réseau dans chaque bus, transmettant des flux vidéo haute définition pour contrôler l'état des véhicules et des passagers en temps réel. Cela permet d'améliorer l'efficacité et la sécurité des services de transport public, tout en optimisant les horaires d'exploitation afin de garantir une expérience de voyage confortable.

Selon Lu Heng, le système de centre d'analyse et de commande intelligent a des exigences élevées en matière de réseau, qui se reflètent principalement dans les domaines suivants.

Tout d'abord, il est nécessaire de disposer d'une grande capacité de réseau en amont. Le réseau de véhicules connectés nécessite des capacités de transmission de données de haute qualité pour permettre le suivi en temps réel du positionnement du véhicule, du flux de passagers et de l'état du véhicule. Chaque véhicule étant équipé de cinq caméras haute définition 1080p, une grande capacité de réseau en amont de 50 Mbps est requise.

Deuxièmement, une faible latence est nécessaire pour pouvoir alerter les conducteurs en temps utile et sécuriser la conduite. La latence du réseau doit être inférieure à 100 ms pour améliorer la vitesse de réponse de bout en bout.

Troisièmement, une grande fiabilité est nécessaire pour garantir la sécurité de la transmission des données, empêcher les attaques de pirates et les fuites de données, et assurer la stabilité du service.

Les réseaux 5G Advanced favorisent la modernisation et le développement des transports publics intelligents.

En intégrant les réseaux 5G Advanced et la technologie de l'IA, les transports publics sont directement habilités à surveiller les conditions de circulation en temps réel, ce qui permet d'améliorer efficacement la gestion du trafic, de réduire les taux d'accidents et, en fin de compte, d'obtenir un environnement de voyage plus sûr et plus efficace. S'exprimant sur les technologies innovantes des applications du réseau 5G Advanced, Bao Bisai a déclaré : « D'un point de vue technique, la dernière solution 5G Advanced de Huawei décuple la capacité du réseau grâce à des innovations dans les domaines de l'ultra-large bande, des multi-fréquences, des multi-antennes, de l'intelligence et de l'écologie. Il accélère la mise à niveau de la connectivité entre les personnes, les maisons, les objets, les industries et les véhicules, aidant les opérateurs à construire efficacement et en douceur des réseaux 5G Advanced tout en fournissant un support réseau solide pour les applications industrielles. »

China Telecom Shanghai a adopté une solution réseau 5G Advanced 3CC utilisant le 8T8R de 2,1 GHz et le MIMO de 3,5 GHz. En combinant la largeur de bande de 40 MHz dédiée à la liaison montante du spectre FDD de 2,1 GHz avec le spectre TDD de 200 MHz de 3,5 GHz, on obtient une expérience de liaison montante ultime et on répond aux besoins de téléchargement de données des véhicules connectés.

Grâce à la puissance de la 5G-Advanced et de l'IA mobile, le groupe de transport public Jiushi s'engage dans une nouvelle voie de transformation.

Aujourd'hui, Jiushi Public Transportation Group a obtenu des résultats remarquables en combinant les caméras RedCap, les réseaux 5G Advanced et la technologie de l'IA pour relever les défis du système de transport public et promouvoir le développement du transport public intelligent.

Tout d'abord, le confort des passagers s'est amélioré : Le tout premier système chinois de prédiction du confort des autobus a été mis en place, couvrant plus de 5 100 autobus. Il fournit des prévisions précises toutes les 10 secondes, avec un taux d'exactitude de plus de 95 %. En conséquence, le temps d'attente moyen a été réduit de 6 minutes.

En outre, la sécurité des passagers a été considérablement améliorée : la technologie de reconnaissance de l'IA est utilisée pour surveiller en permanence le comportement des conducteurs. Le système d'alerte intelligent fournit des notifications instantanées dans les situations d'urgence, réduisant efficacement les angles morts et diminuant le taux d'accidents de la circulation de 76 %.

Troisièmement, l'efficacité opérationnelle s'est améliorée : en utilisant les réseaux 5G Advanced pour les opérations basées sur l'information, le groupe de transport public Jiushi a constaté une augmentation significative de la précision de l'analyse des données. Cela a considérablement optimisé l'efficacité des services de transport public, avec pour résultat un taux d'utilisation des transports publics de plus de 45 % dans le centre de la ville.

À l'avenir, les réseaux 5G Advanced ont non seulement modifié le mode de fonctionnement conventionnel des transports publics, mais ils ont également jeté les bases du développement des villes intelligentes. Avec la commercialisation complète des réseaux 5G Advanced en 2024, le système de transport public de Shanghai entrera dans une nouvelle ère de sécurité et d'efficacité accrues, devenant ainsi un leader mondial en matière de transport intelligent. Comme l'a déclaré Yang Fubin, « l'intégration profonde de la 5G Advanced et de l'Internet des véhicules créera des expériences de voyage sans précédent pour les citoyens et favorisera l'intelligentisation des transports urbains. »