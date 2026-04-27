Jtibot presenteert autonome reinigingsinnovaties voor buitenomgevingen op Interclean Amsterdam 2026 en versnelt uitbreiding op de Europese markt

AMSTERDAM, 27 april 2026 /PRNewswire/ -- Jtibot, een ontwikkelaar van autonome oplossingen voor buitenreiniging, heeft een succesvolle presentatie gegeven op Interclean Amsterdam 2026, waarbij het zijn focus benadrukte op grootschalige, AI-gestuurde veegoplossingen voor industriële, gemeentelijke en campusomgevingen.

Jtibot showcases its autonomous outdoor sweepers at Interclean Amsterdam 2026, with attendees exploring the company's booth featuring AI-driven cleaning solutions for large-scale environments

In hal 8, stand 538, presenteerde Jtibot zijn autonome veegmachine voor buitenreiniging, ontworpen voor omgevingen groter dan tienduizend vierkante meter. Gepositioneerd tussen traditionele apparatuur en opkomende robotica speelt het systeem in op de groeiende vraag naar efficiëntere en minder arbeidsintensieve buitenreinigingsprocessen.

Tijdens de beurs trok Jtibot veel belangstelling van Europese distributeurs en professionals in facilitair beheer die op zoek zijn naar schaalbare oplossingen voor het onderhoud van grote oppervlakken. Het bedrijf kreeg ook aandacht in een officieel media-interview tijdens het evenement, wat de toenemende aandacht voor autonome technologieën in de reinigingssector weerspiegelt.

De aanpak van Jtibot is gericht op samenwerking tussen mens en machine. Door repetitief handmatig werk te verminderen en tegelijkertijd operationele flexibiliteit te behouden, ondersteunen de systemen duurzamere en efficiëntere praktijken binnen facilitair beheer. Dit sluit aan bij bredere ESG-prioriteiten (Environmental, Social and Governance), waaronder een efficiënter gebruik van hulpbronnen en betere arbeidsomstandigheden.

Voortbouwend op zijn aanwezigheid op Interclean voert Jtibot momenteel vergevorderde gesprekken met meerdere Europese partners over regionale distributie en uitrol. Het bedrijf bevindt zich bovendien in de laatste fase van een overeenkomst voor de aankoop van een vloot ter waarde van ongeveer 1,4 miljoen dollar, wat wijst op een eerste commerciële doorbraak in grootschalige toepassingen.

"Naarmate buitenomgevingen groter en complexer worden, wordt automatisering steeds essentiëler", aldus Steven, vicepresident bij Jtibot. "Ons doel is niet om mensen te vervangen, maar om hen te ondersteunen door processen efficiënter en arbeid duurzamer te maken."

Na Interclean Amsterdam 2026 breidt Jtibot zijn Europese partnernetwerk actief uit en bereidt het zich voor op een bredere marktuitrol in belangrijke regio's in het kader van de versnelde uitvoering van zijn wereldwijde commercialisatiestrategie.

Over Jtibot

Jtibot is gespecialiseerd in autonome veegmachines voor buitenreiniging die zijn ontworpen voor grootschalige omgevingen. Door AI-gestuurde navigatie te combineren met hardware van industriële kwaliteit zorgt het bedrijf wereldwijd voor efficiënte, schaalbare en duurzame reinigingsprocessen.

