Jtibot accélère son expansion sur le marché européen en dévoilant ses innovations en matière de balayage extérieur autonome au salon Interclean Amsterdam 2026

AMSTERDAM, 27 avril 2026 /PRNewswire/ -- Jtibot, un développeur de solutions autonomes de nettoyage extérieur, a conclu avec succès son exposition au salon Interclean Amsterdam 2026 en mettant l'accent sur ses solutions de balayage à grande échelle pilotées par l'IA pour les environnements industriels, municipaux et de campus.

Jtibot showcases its autonomous outdoor sweepers at Interclean Amsterdam 2026, with attendees exploring the company's booth featuring AI-driven cleaning solutions for large-scale environments

Sur le stand 538 du hall 8, Jtibot a présenté sa balayeuse extérieure autonome conçue pour les environnements de plus de 10 000 m². Situé entre l'équipement traditionnel et la robotique émergente, ce système répond à une demande croissante d'efficacité du nettoyage extérieur tout en limitant la main-d'œuvre.

Au cours de l'exposition, Jtibot a suscité un vif intérêt de la part des distributeurs européens et des professionnels de la gestion des installations à la recherche de solutions évolutives pour l'entretien de grandes surfaces. Signe de l'attention accrue portée aux technologies autonomes dans le secteur du nettoyage, l'entreprise a également accordé un entretien officiel aux médias lors de l'événement.

L'approche de Jtibot est centrée sur la collaboration entre l'humain et la machine. En réduisant le travail manuel répétitif tout en maintenant la souplesse opérationnelle, les systèmes de l'entreprise favorisent des pratiques de gestion des installations plus durables et plus efficaces. Cette démarche s'inscrit dans le cadre des priorités de Jtibot relatives aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), notamment une utilisation plus efficace des ressources et l'amélioration des conditions de travail.

S'appuyant sur sa présence au salon Interclean, Jtibot poursuit actuellement des discussions avec de nombreux partenaires européens en vue d'une distribution et d'un déploiement régionaux de ses produits. L'entreprise met par ailleurs actuellement la dernière main à un accord d'achat de flotte d'une valeur d'environ 1,4 million de dollars, qui témoigne d'un début de dynamique commerciale dans des scénarios d'application à grande échelle.

« À mesure que les environnements extérieurs s'étendent et se complexifient, l'automatisation devient essentielle », a déclaré Steven, vice-président de Jtibot. « Notre objectif n'est pas de remplacer le personnel, mais de lui donner les moyens de rendre les opérations de nettoyage plus efficaces et de travailler de manière plus durable. »

À la suite du salon Interclean Amsterdam 2026, Jtibot entend développer activement son réseau de partenaires européens pour se préparer à un déploiement plus large sur le marché des régions clés, tout en accélérant sa stratégie de commercialisation mondiale.

À propos de Jtibot

Jtibot est une entreprise spécialisée dans les balayeuses extérieures autonomes conçues pour les environnements à grande échelle. En combinant navigation pilotée par l'IA et matériel de qualité industrielle, elle assure l'efficacité, l'évolutivité et la durabilité des opérations de nettoyage dans le monde entier.

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