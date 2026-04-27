Jtibot präsentiert auf der Interclean Amsterdam 2026 innovative autonome Kehrmaschinen für den Außenbereich und treibt damit die Expansion auf dem europäischen Markt voran

AMSTERDAM, 27. April 2026 /PRNewswire/ -- Jtibot, ein Entwickler autonomer Reinigungslösungen für den Außenbereich, hat auf der Interclean Amsterdam 2026 einen erfolgreichen Auftritt absolviert und dabei seinen Schwerpunkt auf großflächige, KI-gesteuerte Kehrarbeiten für Industrie-, Kommunal- und Campusumgebungen hervorgehoben.

Jtibot showcases its autonomous outdoor sweepers at Interclean Amsterdam 2026, with attendees exploring the company's booth featuring AI-driven cleaning solutions for large-scale environments

In Halle 8, Stand 538, präsentierte Jtibot seine autonome Außenkehrmaschine, die für Flächen von mehr als 10.000 m² konzipiert ist. Das System, das sich zwischen herkömmlichen Geräten und neuer Robotik positioniert, erfüllt die wachsende Nachfrage nach effizienteren und weniger arbeitsintensiven Reinigungsvorgängen im Außenbereich.

Während der Messe stieß Jtibot auf großes Interesse bei europäischen Händlern und Fachleuten aus dem Facility-Management, die nach skalierbaren Lösungen für die Pflege großer Flächen suchten. Das Unternehmen wurde auf der Veranstaltung zudem in einem offiziellen Medieninterview vorgestellt, was die zunehmende Aufmerksamkeit für autonome Technologien in der Reinigungsbranche widerspiegelt.

Der Ansatz von Jtibot konzentriert sich auf die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine. Durch die Reduzierung sich wiederholender manueller Arbeiten bei gleichzeitiger Wahrung der betrieblichen Flexibilität unterstützen die Systeme nachhaltigere und effizientere Facility-Management-Praktiken. Dies steht im Einklang mit übergeordneten ESG-Prioritäten (Environmental, Social, and Governance), darunter eine verbesserte Ressourceneffizienz und bessere Arbeitsbedingungen.

Aufbauend auf seiner Präsenz auf der Interclean treibt Jtibot derzeit Gespräche mit mehreren europäischen Partnern über den regionalen Vertrieb und Einsatz voran. Das Unternehmen befindet sich zudem in der Endphase einer Flottenbeschaffungsvereinbarung im Wert von rund 1,4 Millionen US-Dollar, was auf erste kommerzielle Erfolge in groß angelegten Anwendungsszenarien hindeutet.

„Da Außenbereiche immer größer und komplexer werden, wird Automatisierung unverzichtbar", sagte Steven, VP bei Jtibot. „Unser Ziel ist es nicht, Menschen zu ersetzen, sondern sie zu befähigen – damit der Betrieb effizienter und die Arbeit nachhaltiger wird."

Im Anschluss an die Interclean Amsterdam 2026 baut Jtibot sein europäisches Partnernetzwerk aktiv aus und bereitet sich auf eine breitere Markteinführung in Schlüsselregionen vor, während das Unternehmen seine globale Kommerzialisierungsstrategie vorantreibt.

Informationen zu Jtibot

Jtibot ist auf autonome Außenkehrfahrzeuge spezialisiert, die für großflächige Umgebungen konzipiert sind. Durch die Kombination von KI-gesteuerter Navigation mit Hardware in Industriequalität ermöglicht das Unternehmen weltweit effiziente, skalierbare und nachhaltige Reinigungsabläufe.

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