- Jtibot presenta su innovadora solución autónoma de barrido exterior en Interclean Amsterdam 2026, acelerando su expansión en el mercado europeo

ÁMSTERDAM, 25 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Jtibot, desarrollador de soluciones autónomas de limpieza exterior, concluyó con éxito su presentación en Interclean Amsterdam 2026, donde destacó su enfoque en el barrido a gran escala impulsado por IA para entornos industriales, municipales y universitarios.

Jtibot showcases its autonomous outdoor sweepers at Interclean Amsterdam 2026, with attendees exploring the company's booth featuring AI-driven cleaning solutions for large-scale environments

En el pabellón 8, expositor 538, Jtibot presentó su barredora autónoma para exteriores, diseñada para entornos de más de 10.000 m². Situada entre los equipos tradicionales y la robótica emergente, el sistema responde a la creciente demanda de operaciones de limpieza exterior más eficientes y con menor dependencia de la mano de obra.

Durante la feria, Jtibot despertó un gran interés entre distribuidores europeos y profesionales de la gestión de instalaciones que buscaban soluciones escalables para el mantenimiento de grandes superficies. La empresa también concedió una entrevista oficial a los medios de comunicación durante el evento, lo que refleja el creciente interés por las tecnologías autónomas en el sector de la limpieza.

El enfoque de Jtibot se centra en la colaboración entre humanos y máquinas. Al reducir el trabajo manual repetitivo y mantener la flexibilidad operativa, sus sistemas favorecen prácticas de gestión de instalaciones más sostenibles y eficientes. Esto se alinea con las prioridades ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) más amplias, que incluyen una mayor eficiencia en el uso de los recursos y mejores condiciones laborales.

Aprovechando su presencia en Interclean, Jtibot está avanzando en las conversaciones con varios socios europeos para la distribución e implementación regional. La empresa también se encuentra en la fase final de un acuerdo de adquisición de flota valorado en aproximadamente 1,4 millones de dólares, lo que indica una temprana tracción comercial en escenarios de aplicaciones a gran escala.

«A medida que los entornos exteriores siguen creciendo en escala y complejidad, la automatización se vuelve esencial», afirmó Steven, vicepresidente de Jtibot. «Nuestro objetivo no es reemplazar a las personas, sino potenciarlas, logrando que las operaciones sean más eficientes y la mano de obra más sostenible».

Tras Interclean Amsterdam 2026, Jtibot está expandiendo activamente su red de socios europeos y preparándose para una mayor expansión en mercados clave, al tiempo que acelera su estrategia de comercialización global.

Acerca de Jtibot

Jtibot se especializa en barredoras autónomas para exteriores diseñadas para entornos de gran escala. Al combinar la navegación impulsada por IA con hardware de grado industrial, la empresa permite operaciones de limpieza eficientes, escalables y sostenibles en todo el mundo.

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