Jtibot presenta l'innovazione dello spazzamento outdoor autonomo a Interclean Amsterdam 2026, accelerando l'espansione nel mercato europeo

AMSTERDAM, 27 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Jtibot, sviluppatore di soluzioni autonome per la pulizia per esterni, ha concluso con successo la sua partecipazione a Interclean Amsterdam 2026, evidenziando la sua attenzione per lo spazzamento su larga scala, guidato dall'IA, per ambienti industriali, municipali e campus.

Jtibot showcases its autonomous outdoor sweepers at Interclean Amsterdam 2026, with attendees exploring the company's booth featuring AI-driven cleaning solutions for large-scale environments

Presso lo Stand 538 del Padiglione 8, Jtibot ha presentato la sua spazzatrice autonoma per esterni, progettata per ambienti di dimensioni superiori ai 10.000 mq. Posizionato tra attrezzature tradizionali e robotica emergente, il sistema risponde alla crescente domanda di operazioni di pulizia esterna più efficienti e con un minor impiego di manodopera.

Durante la fiera, Jtibot ha suscitato un forte interesse tra i distributori europei e i professionisti del facility management alla ricerca di soluzioni scalabili per la manutenzione di grandi aree. L'azienda è stata anche protagonista di un'intervista ufficiale ai media durante l'evento, a testimonianza della crescente attenzione verso le tecnologie autonome nel settore del cleaning professionale.

L'approccio di Jtibot è incentrato sulla collaborazione uomo-macchina. Riducendo il lavoro manuale ripetitivo senza compromettere la flessibilità operativa, i suoi sistemi supportano una gestione degli impianti più sostenibile ed efficiente. Ciò è in linea con le priorità ESG (Environmental, Social, Governance) più ampie, tra cui una migliore efficienza delle risorse e il potenziamento delle condizioni di lavoro.

Sulla scia della sua partecipazione a Interclean, Jtibot sta attualmente portando avanti trattative con diversi partner europei per la distribuzione e l'implementazione a livello regionale. La società è inoltre nella fase finale di un accordo di fornitura per una flotta del valore di circa 1,4 milioni di dollari, a conferma del primo slancio commerciale in contesti applicativi su larga scala.

"Con il continuo aumento di dimensioni e complessità degli ambienti outdoor, l'automazione sta diventando fondamentale", ha affermato Steven, Vicepresidente di Jtibot. "Il nostro obiettivo non è sostituire le persone, ma dare loro nuovi strumenti per rendere le operazioni più efficienti e il lavoro più sostenibile".

Dopo il successo di Interclean Amsterdam 2026, Jtibot sta ampliando attivamente la propria rete di partner europei e pianifica il debutto sul mercato in regioni strategiche, accelerando così la propria strategia commerciale su scala globale.

Informazioni su Jtibot

Jtibot è specializzata in spazzatrici autonome da esterno progettate per grandi superfici. Combinando la navigazione basata sull'IA con hardware di livello industriale, l'azienda consente operazioni di pulizia efficienti, scalabili e sostenibili in tutto il mondo.

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