Kavalan: eerste nieuwe lancering van 2019 met 'Concertmaster Sherry Finish'

Dhr. Lee, CEO van Kavalan, omschrijft de whisky als zeer elegant, rijk en zijdezacht, met tonen van donkere droge vruchten en hartige notigheid.

Lee vertelt dat de recent in Taipei geopende Kavalan Whiskybar voor de lancering van de Concertmaster Sherry Finish een speciale cocktail heeft ontwikkeld.

"Het is gebaseerd op de iconische Vesper Martini van James Bond, maar onze hoofdbarkeeper Shane Lin heeft de wodka in het recept vervangen door Concertmaster Sherry Finish. Dit voegt fruitigheid toe en geeft het geheel meer diepte en body", aldus Lee.

Lin was geïnspireerd door het zuivere, pure en goed afgeronde profiel van de nieuwe whisky. De door hem gecreëerde cocktail is scherp en verfrissend. De naam "Lang Verhaal Kort" ("Long Story Short") verwijst naar de effectiviteit van de cocktail. Precies wat je verwacht een door 007-geïnspireerd drankje.

Lang Verhaal Kort

30 ml Kavalan Concertmaster Sherry Finish

15 ml Kavalan Gin

15 ml Cocchi Americano

15 ml Noilly Prat extra droge vermout

Een schijfje citroen als garnering

Meester Blender Ian Chang vertelt dat Concertmaster Sherry Finish een tweedelig rijpingsproces heeft ondergaan. Door de eerste ronde van lange rijping in Kavalan's hoogwaardige hervulvaten van Amerikaans eikenhout kan de puurheid en fruitigheid van de drank zich ontwikkelen en geeft het de whisky zijn delicate aroma's.

Het tweede deel vraagt afronding in sherryvaten van Amerikaans eikenhout, wat de whisky haar gelaagde complexiteit geeft en de diepte van de smaken, mogelijk gemaakt door Taiwan's unieke subtropische klimaat, verder naar voren brengt.

"Net als bij de eerste Concertmaster, zorgt de afronding in sherryvaten voor verzachting van de smaken, voegt diepte en meerdere lagen toe, en geeft de whisky een ongelooflijke zachtheid", aldus dhr. Chang.

De eerste Concertmaster in de serie heeft een afronding in een Portugees rode port-vat. De "concertmaster" is de leidende violist van een orkest en wordt bewonderd als de vaardigste speler op het podium. De Kavalan's Concertmaster-series blenden en stemmen de aroma's en smaken in haar whisky voor de creatie van onbestemde diepte en balans.

Concertmaster Sherry Finish

Smaaknoten

Kleur: Lichte abrikoos

Neus: Begint met een zacht bouquet van zoete vanilla en toffee, in de achtergrond vergezeld van een subtiele, zijdeachtige chocolade en laagjes crème brûlée, bevredigend complex met rijke, rijpe donkere vruchten en notigheid van walnoot en amandel die doorgaan op de tong.

Smaak: Een rond, dik mondgevoel dat wordt gedomineerd door een dichte uitbarsting van de kenmerkende smaak van deze serie - verleidelijk weelderige tropische vruchten – elegant uitgebalanceerd en langdurig blijvend.

Over Kavalan Distillery

Kavalan Distillery in het arrondissement Yilan is sinds 2005 pionier in de kunst van single malt whisky in Taiwan. Onze whisky, gerijpt in intense vochtigheid en hitte, vindt haar oorsprong in het smeltwater van Snow Mountain en wordt verbeterd door zee- en bergwinden. Dit alles gecombineerd creëert Kavalan's kenmerkende romigheid. Door het aannemen Yilan's oude naam, wordt onze distilleerderij ondersteunt door veertig jaar ervaring in de productie van dranken onder ons moederbedrijf King Car Group. Kavalan heeft meer dan 360 gouden of hogere onderscheidingen verzameld in de meest prestigieuze wedstrijden in de branche en er is een grote vraag naar ons in meer dan 70 landen. Kijk op www.kavalanwhisky.com

