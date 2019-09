Kavalan anuncia primeiro novo lançamento de 2019 com "Concertmaster Sherry Finish"

O Sr. Lee, CEO da Kavalan, descreveu o uísque como altamente elegante, rico e suave como a seda, com notas de frutas secas escuras e sabor a nozes aromáticas.

Ele declarou que o recém-inaugurado Kavalan Whisky Bar em Taipé havia criado um coquetel especial para o lançamento do Concertmaster Sherry Finish.

"Ele é baseado no icônico Bond Vesper Martini, a não ser pelo fato de nosso bartender chefe, Shane Lin, ter substituído a vodca na receita pelo Concertmaster Sherry Finish. Isso adiciona sabor a frutas e lhe concede mais profundidade e corpo", declarou o Sr. Lee.

Lin se inspirou no perfil simétrico, puro e limpo do novo uísque. O coquetel que ele criou é penetrante e refrescante. Seu nome, "Long Story Short" se refere à eficácia do coquetel. Simplesmente o que você esperaria de um drinque influenciado pelo 007.

Long Story Short

30 ml de Concertmaster Sherry Finish da Kavalan

15 ml de gim da Kavalan

15 ml de Cocchi Americano

15 ml de vermouth Noilly Prat extra seco

Toque de limão para decorar

Ian Chang, master blender, disse que o Concertmaster Sherry Finish passou por um processo de envelhecimento em duas etapas. A primeira rodada de longa maturação nos barris de reabastecimento de carvalho americano de alta qualidade da destilaria permite que a pureza e o sabor a frutas da bebida da destilaria da Kavalan se desenvolvesse emprestando, ao mesmo tempo, ao uísque seus delicados aromas.

A segunda parte envolve a finalização em barris de carvalho americano usados para xerez, que dá ao uísque sua complexidade de camadas e ocasiona ainda mais a profundidade de sabores possibilitada pelo clima subtropical exclusivo de Taiwan.

"Assim como com nosso primeiro Concertmaster, o acabamento em barris de xerez acalma os sabores, acrescenta profundidade e múltiplas camadas e confere uma incrível suavidade ao uísque", declarou o Sr. Chang.

O primeiro Concertmaster da categoria possui um acabamento em barril de vinho do porto tinto português. O "concertmaster" (spalla) é o primeiro violino de uma orquestra e é reverenciado como o instrumentista mais habilidoso do palco. A Série Concertmaster da Kavalan mescla com destreza e ajusta os aromas e sabores em seu uísque a fim de criar uma profundidade e equilíbrio indescritíveis.

Concertmaster Sherry Finish

Notas de degustação

Cor: Damasco pálido

Olfato: Começa com um buquê suave de baunilha doce e bala de caramelo acompanhada no fundo por sutis camadas de chocolate sedoso de crème brûlée, suficientemente complexas com ricas frutas escuras maduras e nozes, com um sabor de amêndoas continuando na língua.

Paladar: Sensação bucal espessa e circular dominada por uma explosão densa de sabor característico dessa série - frutas tropicais sedutoramente atraentes - elegantemente equilibrada e permanecendo por longo tempo no final.

Sobre a Kavalan Distillery

A Kavalan Distillery no Condado de Yilan vem desbravando a arte de uísque de malte puro (single malt) em Taiwan desde 2005. Nosso uísque, envelhecido em umidade e aquecimento intensos, produzido de fontes de água degelada da Montanha Nevada, é aperfeiçoado pelas brisas frescas do mar e da montanha. Tudo isso é combinado para criar a cremosidade exclusiva do Kavalan. A destilaria toma emprestado o antigo nome do Condado de Yilan e é apoiada por cerca de 40 anos de produção de bebidas por sua empresa controladora, o King Car Group. Nós colecionamos mais de 360 prêmios de ouro ou superior das competições mais disputadas do setor. As bebidas estão disponíveis em mais de 70 países. Acesse www.kavalanwhisky.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/968438/Long_Story_Short.jpg

FONTE Kavalan

Related Links

http://www.kavalanwhisky.com



SOURCE Kavalan